В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС по делу о взятке

В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС Сосунова по делу о взятке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки, пишет ТАСС. Также суд принял решение отправить под домашний арест Николая Посохова, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС.

В материалах дела отмечается: «Избрать в отношении Сосунова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Посохова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста».

Оба фигуранта подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются, но следствие рассматривает эпизоды, связанные с их профессиональной деятельностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу МЧС Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина по подозрению в получении взятки за подписи по пожарной безопасности.

А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Даудашвили.



