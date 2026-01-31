  • Новость часаПри пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков
    31 января 2026, 17:15 • Новости дня

    Роскосмос сообщил о самых ярких астрономических событиях 2026 года

    Роскосмос опубликовал даты самых ярких астрономических событий 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году жители России смогут наблюдать редкие астрономические события – например, в августе можно будет одновременно увидеть парад шести планет, полное солнечное затмение и метеорный поток Персеиды, сообщили в Роскосмосе.

    Календарь астрономических явлений опубликовал Telegram-канал Роскосмоса.

    В январе уже были отмечены Земля в перигелии, пик метеорного потока Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент, когда планета максимально близко подходит к Земле и особенно хорошо видна.

    Роскосмос подготовил специальный астрономический календарь, в котором собраны все главные события года, доступные для наблюдения невооружённым глазом. Помимо этого, в календаре отмечены даты смены сезонов, чтобы можно было заранее спланировать наблюдения за небом.

    Особое внимание специалисты советуют обратить на два события. Во-первых, 28 февраля на небе будет большой парад планет – одновременно будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.

    Во-вторых, 12 августа станет главным астрономическим днём года: перед рассветом в одном секторе неба можно будет увидеть сразу шесть планет, а днём на севере России пройдёт полное солнечное затмение. Вечером того же дня ожидается пик звездопада Персеиды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января произошел редкий парад планет, когда Венера, Марс и Меркурий были видимы рядом с Солнцем.

    Между тем синоптик Михаил Леус объяснил появление эффекта множественной Луны на фотографиях.

    31 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    30 января 2026, 21:59 • Новости дня
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC о выплате «царских долгов» в размере 225,8 млрд долларов.

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC, передает ТАСС. Иск связан с требованиями о выплате 225,8 млрд долларов по так называемым царским долгам. В ведомстве отметили, что Россия обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство, а у американского суда отсутствует право рассматривать этот спор в соответствии с Законом США «Об иммунитете иностранных государств».

    Компания Marks & Sokolov, представляющая интересы России, Минфина, ЦБ и ФНБ, пояснила, что истец отказался отзывать иск, поэтому стороны подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Noble Capital заявляет, что владеет облигациями военного краткосрочного займа, выпущенными Российской империей в 1916 году на сумму 25 млрд долларов с начислением 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения.

    В иске говорится, что в 1918 году власти РСФСР отказались от покрытия внешних долгов Российской империи, и теперь фонд считает себя правопреемником требований к Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркивает, что требования необоснованны, а Россия, как суверенное государство, не может быть привлечена к ответственности по этим обязательствам.

    Минфин России заявил об отсутствии у страны обязательств по выплате так называемых «царских долгов».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли связь между юридическим спором России  и депозитария Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    31 января 2026, 09:40 • Новости дня
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    31 января 2026, 00:51 • Новости дня
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. На тот момент ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    31 января 2026, 10:43 • Новости дня
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире

    Маск отметил изменения в списке лидеров по росту мирового ВВП

    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию о странах, оказывающих наибольшее влияние на рост мирового ВВП, отметив перемены.

    Бизнесмен из США Илон Маск сделал заявление об изменениях баланса сил в мире, отмечает РИА «Новости».

    Он прокомментировал пост в социальной сети X ( заблокирована в РФ), в котором был опубликован список десяти стран, внесших наибольший вклад в рост мирового реального ВВП. В этот список вошли Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

    Маск написал в своем сообщении: «Баланс сил меняется». Пользователи соцсети обратили внимание на существенное присутствие стран Азии и развивающихся государств среди лидеров глобального экономического роста.

    Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками системы Starlink.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее обвинил Маска в том, что он не препятствует использованию Starlink российскими военными и потребовал отключить сеть на Украине. В ответ Маск назвал польского министра идиотом.


    31 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях возможной блокировки Маском терминалов Starlink

    Военный эксперт Кнутов оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink

    Эксперт рассказал о последствиях возможной блокировки Маском терминалов Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Илон Маск утвердительно ответил на просьбу Украины помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink.

    «Ранее Россия применяла беспилотники без использования спутников системы Starlink. Но такие системы, как GPS, менее защищены от помех. Кроме того, еще с советских времен остаются ретрансляторы, которые устанавливаются на беспилотники. Эти устройства более сложные, но тоже подвержены помехам. Их использование допустимо, но беспилотники должны находится на более высокой высоте», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Собеседник напомнил, что российские военные начали использовать Starlink для наведения беспилотников не так давно, поэтому эта технология не стала существенным «множителем силы» на определенных участках фронта.

    Преимущество Starlink в том, что беспилотник летит на более низкой высоте и не попадает в поле зрения ПВО противника, он также меньше подвержен помехам со стороны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператор такого дрона в режиме онлайн может корректировать траекторию полета и обнаруживать цели.

    «Насколько мне известно, все это шло в основном по линии волонтеров, которые закупали комплекты Starlink и передавали военным в определенные подразделения, где осуществлялась доработка беспилотников. Это не были серийные заводские проекты. Поэтому отключение терминалов Starlink на территории России не будет иметь кардинального значения», – подчеркнул Кнутов.

    По мнению собеседника, компания SpaceX может определить местоположение терминалов спутников системы Starlink на территории России и заблокировать их, но сделать это на территории Украины «будет практически невозможно». По его словам, для этого терминалы, устанавливаемые на российские беспилотники, нужно активировать только после их захода в воздушное пространство Украины.

    «В свое время, когда против России вводились санкции, Илон Маск вводил запрет на использование Starlink и все терминалы, которые на тот момент находились на территории РФ, были отключены», – напомнил Кнутов.

    Эксперт отметил, что сейчас в России разрабатывается спутниковая система контроля за наземными целями. «Спутниковая система дистанционного зондирования Земли «Зоркий» будет в первую очередь заниматься оптической разведкой. Аналогом Starlink станет спутниковая система «Рассвет», которая должна появиться в следующем году. А первые спутники «Зоркий» должны начать выполнять задачи уже в этом году», – рассказал спикер. 

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск утвердительно ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине. «Всегда рад», – написал Маск социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, Федоров заявил в начале недели. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – говорил министр.

    26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный российский беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ. Американский Институт изучения войны (ISW) также заявлял о том, что российская армия использует Starlink для управления беспилотниками.

    На эту информацию отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, который обвинил Маска в содействии России. В ответ американский предприниматель отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – заявил бизнесмен.

    31 января 2026, 05:47 • Новости дня
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В январе многие пенсионеры-переселенцы на Украине столкнулись с прекращением выплат, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», – сообщил Лубинец.

    По его совам, пенсионеров среди «временно перемещенных лиц» более 1,3 млн человек. При этом пенсионный фонд не уведомил граждан о необходимости подтвердить, что они не получают пенсии от России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, для подтверждения требовалось использовать веб-портал пенсионного фонда и электронную подпись, которой большинство пенсионеров не умеют пользоваться.

    Многие узнали о новых требованиях только после того, как выплаты не поступили на счета, что вызвало очереди и панику. Лубинец заявил, что государство переложило обязанность по сбору информации на пенсионеров, подвергнув их права риску из-за бюрократической процедуры.

    Он обратился к правительству с требованием упростить процесс подтверждения, продлить сроки и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что выплата пенсий на Украине зависит от финансовой поддержки Евросоюза и что власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим без этой поддержки.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    31 января 2026, 07:47 • Новости дня
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обрушения колтанового карьера на востоке Демократической Республики Конго стали 227 человек, сообщает Reuters.

    Reuters ссылается на анонимного советника губернатора провинции Северное Киву, назначенного повстанцами. Рудники Рубайя в настоящий момент находятся под контролем движения M23, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обрушение произошло в среду, но информация о жертвах ранее не сообщалась. На востоке ДРК продолжается конфликт с повстанцами при участии Руанды.

    31 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

    ЛДПР предложила пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

    Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким собралась внести в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

    Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, передает ТАСС.

    Слуцкий заявил,что безопасность россиян должна быть в приоритете, а также подчеркнул невозможность гарантии того, что человек, однажды нарушивший закон, не совершит подобное преступление снова.

    В пояснительной записке к инициативе отмечается, что сейчас действующее законодательство предусматривает временный запрет на въезд для осужденных иностранных граждан. Депутаты обращают внимание на рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, и подчеркивают необходимость ужесточения мер.

    Слуцкий также указал, что российские граждане не должны опасаться оказаться вечером на одной улице с мигрантом, имеющим судимость за такие преступления, как грабеж, разбой или убийство. По его словам, это особенно важно для родителей, которые хотят быть уверены в безопасности своих детей.

    Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу обязать соискателей российского гражданства и вида на жительство предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.

    31 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников

    Эксперт Колбасина назвала риски при грубости телефонным мошенникам

    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получив грубость, мошенники способны организовать массовые атаки на номер жертвы, включая сотни звонков и спам-сообщений, отмечают эксперты.

    Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объяснила РИА «Новости», почему не стоит грубить телефонным мошенникам. Она отметила, что если злоумышленников разозлить, они могут сделать жизнь абонента невыносимой, обрушив на его номер множество звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам.

    Эксперт добавила, что не стоит грубить, троллить или пытаться провоцировать мошенников, а также выводить их на чистую воду. По ее словам, лучший способ защиты – просто прекратить разговор, потому что переиграть профессиональных аферистов невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Минэнерго заявили, что мошенники придумали легенду об отключении электричества для получения личных данных граждан.

    До этого стало известно, что аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсий и используют поддельный сайт «Госуслуг» для сбора информации.

    А в МВД перечислили основные признаки телефонного мошенничества, среди главных - просьба перевести деньги на «безопасный счет».

    31 января 2026, 12:49 • Новости дня
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Российской Федерации признал законным лишение прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов и отклонил жалобу водителя из Энгельса.

    Верховный суд России признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов, сообщает РИА «Новости». Суд отклонил жалобу жителя Энгельса, который пытался оспорить назначенное ему наказание – штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком на 1 год и 9 месяцев.

    Водителя остановили сотрудники ДПС еще в апреле 2024 года. Они обратили внимание на неадекватное поведение мужчины и предложили пройти освидетельствование на алкоголь, которое не выявило опьянения. После этого мужчину направили на медицинское освидетельствование, на которое он согласился.

    Медицинское заключение показало, что водитель находился в состоянии опьянения из-за употребления синтетических катинонов. На основании этих данных суд оставил в силе все предыдущие решения, отказав заявителю в удовлетворении жалобы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд признал незаконным списание денег со счета граждан из-за их ошибочного зачисления.

    Верховный суд признал незаконным отказ в доплате к пенсии на том основании, что человек не зарегистрирован на портале «Госуслуги».

    Верховный суд признал имущество, приобретенное в гражданском браке, неделимым.

    31 января 2026, 04:34 • Новости дня
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    31 января 2026, 16:35 • Новости дня
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ

    Разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник ВСУ убит на Украине

    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    @ Matthias Balk/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине при невыясненных обстоятельствах убит начальник испытательного полигона высокотехнологичного вооружения, полковник ВСУ Алексей Филиппенков, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Алексей Филиппенков был убит на Украине при невыясненных обстоятельствах, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, Филиппенков родился в 1980 году и был одним из ведущих специалистов по передовым видам вооружений.

    Филиппенков ранее занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах умер еще один украинский специалист в области вооружений – капитан Владимир Ракша, который был ученым-радиофизиком и также занимался разработкой вооружений для ВСУ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании.

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в его квартире найдены документы с его фотографией на разные имена.

    31 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине

    Экономист Лизан объяснил причины масштабного блэкаута на Украине

    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия основательно ослабила энергетическую систему Украины, лишив ее запаса прочности по генерации и сетям, поэтому сильный мороз и обледенение вызвали проблемы по всей стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. В ночь на субботу на Украине произошел масштабный блэкаут, без электричества временно оставалась и соседняя Молдавия.

    «К началу СВО у Украины был двойной запас по генерации и значительный задел по сетям, но в последние годы энергосистема «упрощалась», становилась слабее. Россия основательно ослабила энергетическую систему Украины, лишив ее запаса прочности по генерации и сетям», – отметил экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    Параллельно, подчеркивает собеседник, происходила деградация в сфере управления энергетикой. «За последние десять лет на Украине привыкли к тому, что зим с долгими морозами не бывает, поэтому на национальном уровне, на уровне городов и управляющих компаний к сильным холодам не готовились в принципе. А теперь все сошлось в одной точке в один момент», – пояснил спикер.

    Мороз и обледенение вызвали такие масштабные проблемы на Украине, потому что в ходе СВО «была выведена из строя генерация». «По мере того, как выбивается генерация, увеличивается потребность в перетоках электроэнергии в случае потери электростанций в отдельных регионах. В результате увеличивается нагрузка на сети, по которым тоже наносились удары. Россия выводила из строя украинские трансформаторы сверхвысокого напряжения, в результате дополнительная нагрузка ложилась на менее мощные трансформаторы, которые тоже начинали работать с перезагрузкой», – объяснил экономист.

    На бытовом уровне все это приводило к выводу из строя трансформаторных подстанций, от которых электричество поступает к потребителям. «Граждане, которым подают энергию в определенные часы, подключали к сети максимальное количество электроприборов, что дополнительно увеличивало нагрузку. В один момент Россия ужесточила удары и выбила еще больше электростанций и трансформаторов. Система начала работать с еще большей перезагрузкой. Отключения электроэнергии стали более длительными, а пиковые нагрузи на сеть стали еще выше», – добавил эксперт.

    Затем российские военные начали наносить удары по теплоцентралям Украины и в результате «централизованное теплоснабжение стало невозможным». «Как на это отреагировали люди? Они стали согреваться с помощью электроприборов, а одновременно морозы становились крепче, поэтому сети не выдерживают, многоквартирные дома стали быстро остывать», – пояснил Лизан.

    Ситуацию усугубило то, что с 2022 года на Украине активно мобилизовали сотрудников ремонтных бригад, многие увольнялись сами из-за низких зарплат. «Брони никто им не давал, денег адекватных не платили. После 2014 года система управления ЖКХ и тарифы на коммунальные услуги по факту превратились в квазиналоги по выкачиванию денег из населения... Средства в инфраструктуру никто не вкладывал, к ней относились как к вечной. К началу СВО в Киеве в отдельных котельных стояли котлы, полученные по репарациям от нацисткой Германии. А сейчас это оборудование не работает», – отметил эксперт.

    Таким образом, на сегодня сложилась ситуация, при которой не удается полностью восстановить поврежденные объекты и система работает в аварийном режиме, что делает ее сверхчувствительной к любым дополнительным нагрузкам и сбоям, подчеркивает Лизан.

    В субботу из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач Украины были остановлены атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах введены аварийные отключения.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановилось метро из-за низкого напряжения в сети. Жители отмечали перебои с водоснабжением и отоплением в отдельных районах столицы.

    В Одесской области экстренные отключения электричества введены в пяти районах: Подольском, Березовском, Роздольнянском, Белогород-Днестровском и Одесском. По данным ДТЭК, причиной стал обрыв проводов из-за замерзания линий.

    СМИ указывают, что экстренные отключения введены и в других регионах Украины из-за сложностей в работе энергосистемы.

    Власти Молдавии также сообщили, что почти вся страна осталась без света из-за проблем в энергосистеме Украины.

    Неделю назад Россия и Украина прекратили до 1 февраля взаимные удары по объектам энергетики. Первым об этой договоренности сообщил президент США Дональд Трамп, который обращался с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. В Кремле подтвердили эту информацию, отметив, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».

