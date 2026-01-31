Суд Петербурга отправил подростка под домашний арест за стрельбу в ТЦ

Суд Петербурга отправил подростка под домашний арест за стрельбу из пневматики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 16-летнего подростка, который стрелял из пневматического оружия в торговом центре Петербурга и ранил девушку, передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Обвиняемому запрещено покидать жилое помещение, контактировать с участниками уголовного судопроизводства, пользоваться интернетом и отправлять корреспонденцию.

По данным следствия, вечером 28 января подросток вместе с группой сверстников стрелял из пневматики у ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте. Один из выстрелов попал в лицо 22-летней девушке, причинив ей рану щеки. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе заседания следствие ходатайствовало об аресте подростка, сторона защиты просила избрать залог или запрет определенных действий. Суд отказал обеим сторонам, назначив домашний арест до 28 марта 2026 года. Задержанный признал вину после предъявления обвинения 30 января 2026 года. Подросток нигде не учится и не работает.

