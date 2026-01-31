Овечкин подарил свитер Леброну Джеймсу на матче НБА

Овечкин сделал совместное фото с Джеймсом и обменялся майками

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил встречу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», передает ТАСС. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» сидел в первом ряду и наблюдал за матчем.

После окончания игры Овечкин сделал совместную фотографию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, взяв с собой детей. Затем российский хоккеист подарил Джеймсу свой игровой свитер, а в ответ получил от баскетболиста его майку.

Овечкин, которому сейчас 40 лет, остается лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, имея на своем счету 919 шайб. Леброн Джеймс, которому 41 год, занимает первую строчку по числу набранных очков в истории регулярных чемпионатов НБА с результатом 42 841 очко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб в НХЛ и занял пятое место в истории лиги. В домашнем матче с «Детройтом» Овечкин провел серию из двух мощных силовых приемов за 22 секунды.

До этого Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов.



