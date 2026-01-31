  • Новость часаПри пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков
    31 января 2026, 16:51 • Новости дня

    Овечкин подарил свитер Леброну Джеймсу на матче НБА

    Овечкин сделал совместное фото с Джеймсом и обменялся майками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский хоккеист Александр Овечкин после матча НБА обменялся игровыми майками с легендарным баскетболистом Леброном Джеймсом и сфотографировался с ним вместе с детьми.

    Российский хоккеист  Александр Овечкин посетил встречу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», передает ТАСС. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» сидел в первом ряду и наблюдал за матчем.

    После окончания игры Овечкин сделал совместную фотографию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, взяв с собой детей. Затем российский хоккеист подарил Джеймсу свой игровой свитер, а в ответ получил от баскетболиста его майку.

    Овечкин, которому сейчас 40 лет, остается лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, имея на своем счету 919 шайб. Леброн Джеймс, которому 41 год, занимает первую строчку по числу набранных очков в истории регулярных чемпионатов НБА с результатом 42 841 очко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб в НХЛ и занял пятое место в истории лиги. В домашнем матче с «Детройтом» Овечкин провел серию из двух мощных силовых приемов за 22 секунды.

    До этого Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов.


    29 января 2026, 10:17 • Новости дня
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

    Матус: Пугачеву и Макаревича в Израиле финансирует экс-акционер ЮКОСа Невзлин

    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.

    Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

    Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

    В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

    В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

    В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.

    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    31 января 2026, 00:51 • Новости дня
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. На тот момент ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    28 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 46 лет.

    Актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался на 47-м году жизни, передает «МК» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр. Ру». Известно, что артист ушел из жизни 16 января в Москве. О причинах смерти информация не раскрывается.

    Бур дебютировал в кинематографе в 2013 году и с тех пор снялся в пятидесяти проектах. Среди наиболее заметных работ актера – роли в таких картинах и сериалах, как «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи» и «Елки последние».

    В девятом сезоне «Реальных пацанов» Андрей Бур сыграл бармена, а в «Полицейском с Рублевки-3» – сотрудника патрульно-постовой службы. За свою карьеру он оставил заметный след в российском кино и телевизионных проектах.

    29 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Пропавших в Египте туристов из Екатеринбурга нашли в отделении полиции
    Пропавших в Египте туристов из Екатеринбурга нашли в отделении полиции
    @ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое туристов из Екатеринбурга, переставших выходить на связь в Египте, обнаружены живыми в отделении полиции Каира.

    Россиян, пропавших во время отдыха в Египте, нашли живыми, передает ТАСС. По информации посольства России в Каире, трое туристов прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, затем самостоятельно отправились в Каир и перестали выходить на связь с родственниками. Родные забили тревогу, когда россияне не явились на обратный рейс.

    После обращения близких посольство направило запрос в Министерство иностранных дел Египта и местные правоохранительные органы, чтобы установить местонахождение граждан. В результате поступила предварительная информация, что россияне находятся в отделении египетской полиции.

    В посольстве заявили: «Трое россиян 21 января прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, откуда самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с родственниками... В настоящее время они находятся в египетской полиции».

    Дипломаты отметили, что делают все возможное для возвращения туристов на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских туристов – Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко – пропали в Каире после того, как покинули свой отель. Россияне не выходят на связь с родственниками уже третьи сутки.

    30 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    TMZ: Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара
    @ Richard Shotwell/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса, сценарист, режиссер и продюсер Кэтрин О'Хара скончалась на 72-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

    О'Хара обрела известность после роли Кейт Маккаллистер, матери главного героя в культовых фильмах «Один дома» и «Один дома 2», передает «Фонтанка».

    О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто в семье выходцев из Ирландии. Свою карьеру она начинала с озвучивания мультфильмов в 1970-х, а первая роль в полнометражном кино досталась ей в фильме The Rimshots в 1976 году. После успеха «Один дома» в 1990 году актриса прославилась и продолжала активно сниматься.

    В 1992 году Кэтрин О'Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша, в браке с которым родила двоих сыновей. У О'Хары была редкая анатомическая особенность: сердце располагалось справа, однако на ее здоровье это не сказывалось.

    В 2017 году умер актер Джон Херд-младший, сыгравший отца главного героя из фильма «Один дома».

    29 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Британский суд признал россиянина виновным из-за ревности к сыну Трампа
    Британский суд признал россиянина виновным из-за ревности к сыну Трампа
    @ KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Королевском суде Снэйрсбрука 19-летний сын президента США Баррон Трамп выступил свидетелем в деле о нападении Матвея Румянцева на подругу в Лондоне 18 января 2025 года.

    Российский обвиняемый Матвей Румянцев, который приревновал женщину к  сообщениям Баррону Трампу, был признан виновным в нападении на неё после того, как младший сын Дональда Трампа сообщил британской полиции, что стал свидетелем агрессии во время видеозвонка, пишет британская Standard.

     «Мне только что позвонила девушка… её избивают», – сказал Баррон оператору полиции лондонского Сити в тот день.

    По словам прокуроров, Румянцев ревновал женщину к дружбе с Трампом. Проживавшего в районе Кэнэри-Уорф на востоке Лондона россиянина признали виновным в нанесении телесных повреждений в период с 17 по 18 января и в воспрепятствовании правосудию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»


    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    31 января 2026, 02:00 • Новости дня
    Меры безопасности на концертах Долиной усилили

    Представитель Долиной Пудовкин: Меры безопасности на концертах артистки усилили

    Меры безопасности на концертах Долиной усилили
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности на фоне «нездорового» интереса к певице, сообщил ее представитель Сергей Пудовкин.

    «Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда – не всегда здоровый. Да, это так», – приводит слова Пудовкина РИА «Новости».

    Он пожаловался на то, что «бывают провокационные заявления». Меры безопасности были значительно усилены, сказал Пудовкин.

    Ближайшее выступление Долиной пройдет 1 февраля в Домодедово во дворце культуры и спорта «Мир». Большая часть билетов на концерт под названием «Юбилей в кругу друзей» уже реализована, максимальная стоимость входного билета составляет 6,5 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. В январе организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки. В декабре 2025 года концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».



    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку

    Пользователи в Сети обвинили Мадонну в поддержке России за шапку-ушанку

    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку
    @ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация фотографии Мадонны в ушанке с советской символикой спровоцировала резкую негативную реакцию украинских пользователей в соцсетях.

    Мадонна разместила в соцсети фото, на котором она позирует в шапке-ушанке с красной звездой, серпом и молотом, передает RT.

    Многие украинские пользователи увидели в этом жесте «поддержку СССР» и обвинили певицу в антиукраинской риторике. В комментариях появилось множество оскорблений и упреков, авторы которых заявили, что ранее были поклонниками Мадонны, но теперь разочарованы ее поступком.

    Некоторые из них выражали сожаление по поводу того, что слушали ее музыку, другие называли исполнительницу «старой маразматичкой» и осуждали публикацию снимка.

    Ранее модный дом Dior выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега, что вызвало обвинения со стороны украинских пользователей в поддержке России.

    Пользователи с Украины также раскритиковали бренд Louis Vuitton за рекламу с символом компании V и французским флагом.

    29 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани выставили на аукцион

    Tекст: Дарья Григоренко

    Здание Дома Багаутдиновой в Казани, изъятое у режиссера Тимура Бекмамбетова в 2025 году, выставлено на аукцион с начальной ценой 9,3 млн рублей.

    Особняк в Казани, который ранее принадлежал режиссеру Тимуру Бекмамбетову, выставят на аукцион. Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенном в 1873 году и признанном объектом культурного наследия. Здание располагается на улице Шигабутдина Марджани, дом 44, и включает пять помещений общей площадью 204,2 кв. м, передает РИА «Новости».

    По данным документов, начальная цена продажи составляет 9 млн 323 тыс. 465,7 рубля, шаг аукциона – 5% или 466 тыс. 173 рубля. Новый владелец будет обязан провести работы по сохранению исторического объекта, стоимость которых оценивается в 91 млн 777 тыс. 810 рублей. Прием заявок продлится до 17:00 26 февраля, а сам аукцион назначен на 3 марта.

    Летом 2025 года Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск районного прокурора и изъял особняк у Бекмамбетова за бесхозяйственное содержание. В материалах отмечается: «По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, ремонтно-реставрационные работы не проводятся». Решение суда было вынесено заочно, сам режиссер на заседании не присутствовал.

    Накануне власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    30 января 2026, 10:25 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Морские дьяволы» Смородин

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Калуге скоропостижно скончался Валерий Смородин, один из ведущих актеров Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая «Морские дьяволы».

    «Нас постигла тяжелая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актеров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин», – говорится в заявлении театра, передает РИА «Новости».

    Смородин родился в 1961 году на Алтае и начал трудовой путь трактористом в колхозе, после чего переехал в Москву, где поступил в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. С 1990 года он работал в Калужском драмтеатре, однако во второй половине девяностых был вынужден временно уйти в коммерцию из-за сложной экономической ситуации. В 2009 году он вновь вернулся на театральную сцену.

    В 2021 году Валерий Смородин стал одним из первых обладателей звания «Заслуженный артист Калужской области». Коллеги отмечают его как человека с невероятным обаянием, доброй душой и актера большого таланта.

    В последние дни артист с энтузиазмом приступил к репетициям новой роли капитана Бернардо в классической испанской комедии, однако этим планам не суждено было осуществиться. В день смерти Смородин еще выходил на сцену, где исполнял роль Василия Шуйского в драме «Борис Годунов».

    Помимо театра, Валерий Смородин снимался в ряде телесериалов, среди которых «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Живой».

    Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в культовом фильме «Брат» и популярных сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург», скончался на 67-м году жизни.

    31 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Сокурова исключили из Совета по развитию кинематографии

    Сокурова исключили из Совета по развитию кинематографии России

    Tекст: Антон Антонов

    В состав Совета по развитию кинематографии включены председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, исключен режиссер Александр Сокуров, соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

    В новый состав также включены продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк и другие, передает ТАСС.

    Из совета были выведены режиссер Александр Сокуров, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и ряд других представителей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре XII Съезд Союза кинематографистов Российской Федерации переизбрал председателем кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова.

    29 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей и сегрегацией

    Захарова назвала санкции ЕС против россиян травлей и идеологической селекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, отметив их дискриминационный характер.

    Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия».

    Санкции, введенные ЕС, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза для фигурантов новых списков, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках, если такие средства будут найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган) и Сергея Полунина с запретом на въезд и заморозкой активов. Москва назвала западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    До этого в ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с населением свыше двух млрд человек и считаются неправомерными с точки зрения международного права.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям.


    28 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Резервный самолет Azur Air вылетел в Ханой за застрявшими там пассажирами рейса в Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Резервный борт отправился из Паттайи после внеплановой посадки рейса Нячанг – Иркутск в Ханое, пассажиры ожидают вылета в терминале.

    Резервный самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Паттайи в Ханой в 23:41 по местному времени, передает ТАСС. Экипаж и 238 пассажиров ранее совершили незапланированную посадку в столице Вьетнама, причиной которой стала техническая необходимость.

    Как отметили в пресс-службе авиакомпании, пассажиры размещены в здании аэровокзала, где им предоставили напитки и горячее питание. Представители перевозчика сообщили, что резервный борт обеспечит дальнейшую доставку пассажиров по маршруту.

    Ранее стало известно, что самолет Boeing 757 рейса Нячанг – Иркутск успешно совершил незапланированную посадку в Ханое, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное судно авиакомпании Azur Air совершило незапланированную посадку во вьетнамской столице.

    Пассажиры рейса Azur Air, следовавшего из Пхукета в Барнаул, покидают самолет после незапланированной посадки в Китае. Борт Azur Air, ранее подавший аварийный сигнал, совершил посадку в аэропорту Ланьчжоу без происшествий.

