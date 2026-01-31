В Иране опровергли слухи об убийстве главы ВМС КСИР

Tasnim опровергло слухи об убийстве главы ВМС КСИР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами КСИР генерала Алирезы Тангсири не соответствуют действительности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

В публикации отмечается: «Ряд Telegram-каналов опубликовал несколько часов назад слухи об убийстве командующего ВМС КСИР генерала Тангсири. Как выяснило у осведомленного источника агентство Tasnim, эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности».

Заявление появилось на фоне информации о взрыве в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, которую распространили иранские СМИ. В результате инцидента был нанесен ущерб ряду жилых зданий и нескольким автомобилям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Военно-морские силы КСИР ранее задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. А летом КСИР выявил группу агентов, сотрудничавших с израильской разведкой.



