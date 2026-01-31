  • Новость часаПри пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Водоснабжение во всех районах Киева полностью отключилось
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    В Польше разразился скандал из-за квот на экспорт металлолома с Украины
    31 января 2026, 16:39

    В Иране опровергли слухи об убийстве главы ВМС КСИР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    Сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами КСИР генерала Алирезы Тангсири не соответствуют действительности, передает РИА «Новости»  со ссылкой на агентство Tasnim.

    В публикации отмечается: «Ряд Telegram-каналов опубликовал несколько часов назад слухи об убийстве командующего ВМС КСИР генерала Тангсири. Как выяснило у осведомленного источника агентство Tasnim, эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности».

    Заявление появилось на фоне информации о взрыве в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, которую распространили иранские СМИ. В результате инцидента был нанесен ущерб ряду жилых зданий и нескольким автомобилям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Военно-морские силы КСИР ранее задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. А летом КСИР выявил группу агентов, сотрудничавших с израильской разведкой.


    28 января 2026, 20:23
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране зафиксирована поставка российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, один из которых был запечатлен на фото в характерном цифровом камуфляже без лопастей.

    Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, известные по классификации НАТО как Havoc («Опустошитель»), были замечены в Иране, сообщает «Военный осведомитель» в Telegram-канале. На опубликованной фотографии запечатлен вертолет в цифровом камуфляже, аналогичном окраске, использованной на машине, представленной на форуме «Армия-2018».

    На снимке также видно, что на винте вертолета отсутствуют лопасти, а уязвимые части закрыты специальными чехлами. Это может свидетельствовать о том, что техника недавно прошла транспортировку и еще не введена в эксплуатацию. По утверждению источника, изображенная машина является одним из поставленных в Иран российских Ми-28НЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

    31 января 2026, 14:59
    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США, подчеркнув, что обладает достаточной мощью для самообороны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Иран внимательно отслеживает разведданные и принимает необходимые меры безопасности в связи с действиями США, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что республика готова к любому развитию событий и способна самостоятельно защитить себя, заявив: «У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен».

    Аракчи предупредил, что в случае нападения на страну ответ Тегерана будет «шокирующим, жестким и очень сильным». Его слова привел телеканал CNN Turk.

    Заявления главы МИД прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Трамп выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры и подпишет сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия.

    По словам Аракчи, иранские службы внимательно следят за ситуацией, чтобы принять меры на случай возможного нападения. Официальный Тегеран дает понять, что не намерен уступать давлению и готов к силовому противостоянию.

    Ранее патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию.

    31 января 2026, 12:55
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    30 января 2026, 10:42
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    29 января 2026, 13:19
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    29 января 2026, 17:52
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    30 января 2026, 10:29
    Иран заявил о готовности к войне с американской армадой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти объявили о принятии на вооружение новейших беспилотников и подготовке к обороне на фоне угроз со стороны Вашингтона.

    Тегеран намерен защищать страну от любых атак, несмотря на продолжающиеся дипломатические попытки избежать эскалации конфликта, пишет Al Jazeera.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что глава ведомства Аббас Арагчи отправится в Турцию для проведения важных переговоров.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об отправке к берегам Ирана «армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

    В ответ иранская армия отчиталась о получении 1000 новых стратегических дронов, включая аппараты-камикадзе, а также разведывательные и боевые беспилотники.

    Член иранской переговорной группы Казем Гарибабади обозначил жесткую позицию властей.

    «Приоритет Тегерана в настоящее время – не вести переговоры с США, а иметь 200-процентную готовность защищать нашу страну», – указал он.

    Также Гарибабади отметил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается через посредников, но Иран учитывает опыт прошлых атак.

    Правительство также начало подготовку гражданской инфраструктуры к возможному конфликту, разрешив ввоз запасов продовольствия в приграничные районы. Мэрия столицы анонсировала строительство подземных укрытий, однако признала, что на реализацию этого проекта потребуются годы.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток, также в регион направилась американская авианосная ударная группа.

    28 января 2026, 21:14
    США допустили возможность превентивной операции против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке для сдерживания потенциальной угрозы, подтвердил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    США не исключают возможность проведения военной операции против Ирана и допускают превентивные действия для защиты своих интересов на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и, потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

    Он отметил, что США продолжают наращивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке в условиях возможных угроз со стороны Ирана. По словам Рубио, размещение американских сил в регионе направлено на защиту личного состава и союзников от потенциальной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана. В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    30 января 2026, 01:51
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    30 января 2026, 16:05
    Иран согласился возобновить переговоры с США по ядерной программе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о согласии на возобновление переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы.

    На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом он подчеркнул, что Иран не примет навязанных и диктуемых подходов, передает ТАСС.

    «Подчеркивая свое неприятие любой навязанной и диктуемой политики, Иран заявляет о своей готовности участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах», – заявил Аракчи.

    По его словам, Тегеран готов восстановить доверие и вести диалог исключительно «на основе взаимного уважения».

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    29 января 2026, 21:57
    Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».

    «Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.

    Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.

    29 января 2026, 06:25
    CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьёзный удар

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны не принесли результатов.

    В среду Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором потребовал от Ирана сесть за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной сделки – без ядерного оружия».

    Он предупредил, что следующая атака США на страну «будет намного хуже», чем та, которую они совершили прошлым летом, когда американские военные атаковали три иранских ядерных объекта.

    Источники CNN сообщили, что сейчас он рассматривает варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

    По словам источников, Трамп не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

    Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан в понедельник и продолжает приближаться к Ирану, где она может поддержать любые потенциальные операции против страны, как в плане оказания помощи в нанесении ударов, так и в плане защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана.

    По словам источников, в начале этого месяца США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов, между посланником Трампа по иностранным делам Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    По словам одного источника, состоялось краткое обсуждение возможности личной встречи политиков, но она так и не состоялась. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что серьёзных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военными действиями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США допустили возможность превентивной операции против Ирана, о чём сообщил госсекретарь и помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. МИД Ирана на это ответил, что иранские ракеты достанут до баз США на Ближнем Востоке. Трамп же пригрозил Ирану «прекрасной армадой».


    30 января 2026, 20:34
    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в пятницу в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Приезд Лариджани в Москву не анонсировался заранее.

    Ранее Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

    29 января 2026, 14:58
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    30 января 2026, 12:27
    Небензя дал совет США по ситуации с Ираном в виде поговорки

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал США «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в вопросе возможных действий против Ирана.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию вокруг возможных действий США против Ирана, передает «Россия-24».

    Дипломат посоветовал Вашингтону проявить осторожность: «Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать».

    По словам Небензи, ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, и возможность нанесения удара не исключена. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран сейчас куда лучше подготовлен к возможной эскалации, чем был летом 2025 года.

    Небензя призвал западные страны снизить градус истерии вокруг Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    30 января 2026, 20:25
    Трамп: Движущаяся к Ирану армада США больше той, что была у берегов Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется «крупная армада».

    По словам американского лидера, эта флотилия даже больше той, что находилась у берегов Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    «В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», – сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

    В среду глава Белого дома заявлял, что «армада США» движется в сторону Ирана.

    Ранее США допустили возможность превентивной операции против Ирана.

