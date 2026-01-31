  • Новость часаПри пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков
    31 января 2026, 16:27 • Новости дня

    Японское посольство заявило о начале работы визовых центров в Москве и Петербурге

    Япония решила открыть визовые центры в Москве и Петербурге 12 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Японское посольство объявило об открытии визовых центров в Москве и Петербурге с 12 февраля 2026 года, сообщило дипведомство.

    Японское посольство объявило об открытии визовых центров в Москве и Петербурге с 12 февраля 2026 года. Генконсульство Японии в Петербурге также распространило аналогичное сообщение, передает ТАСС.

    В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5, а в Петербурге – на Стремянной улице, 21/5. Сбор за подачу документов составит 970 рублей для каждого заявителя. Ожидается, что нововведение повысит удобство и сократит сроки рассмотрения заявлений на визу.

    Посольство Японии уточнило сроки выполнения обязательств по работе визовых центров на период с 9 января по 31 марта 2026 года.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    31 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    Получив грубость, мошенники способны организовать массовые атаки на номер жертвы, включая сотни звонков и спам-сообщений, отмечают эксперты.

    Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объяснила РИА «Новости», почему не стоит грубить телефонным мошенникам. Она отметила, что если злоумышленников разозлить, они могут сделать жизнь абонента невыносимой, обрушив на его номер множество звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам.

    Эксперт добавила, что не стоит грубить, троллить или пытаться провоцировать мошенников, а также выводить их на чистую воду. По ее словам, лучший способ защиты – просто прекратить разговор, потому что переиграть профессиональных аферистов невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Минэнерго заявили, что мошенники придумали легенду об отключении электричества для получения личных данных граждан.

    До этого стало известно, что аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсий и используют поддельный сайт «Госуслуг» для сбора информации.

    А в МВД перечислили основные признаки телефонного мошенничества, среди главных - просьба перевести деньги на «безопасный счет».

    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    30 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Заполненность подземных газовых хранилищ Нидерландов достигла исторического минимума, а европейские запасы газа, заготовленные к отопительному сезону, исчерпаны более чем на 81%, сообщили в Gas Infrastructure Europe

    Европейские страны используют рекордные объемы газа из подземных хранилищ, а запасы в Нидерландах достигли исторического минимума для конца января, сообщает Газпром. По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января заполненность ПХГ Нидерландов составляет всего 27,8% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений на эту дату.

    В «Газпроме» подчеркнули, что Европа продолжает активно расходовать газовые резервы, забрав уже более 81% от объемов, закачанных в хранилища при подготовке к отопительному сезону. Запасы природного газа во Франции и Германии также находятся на минимальных уровнях для этого времени года.

    Компания напомнила, что снижение количества газа в хранилищах ведет к падению их производительности, что может сказаться на стабильности поставок энергии для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром отмечал рекордно низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы, где уровень опустился менее 40%.

    Напомним, что Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года. Эти меры могут превратить европейцев в «несчастных рабов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морозы в Евросоюзе уже спровоцировали рост цен и напряженность на газовых рынках. А Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках по всей Европе.


    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    30 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами

    Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сообщил президент Владимир Путин на заседании по военно-техническому сотрудничеству.

    Путин уточнил, что с 14 странами ведется работа по этим проектам, часть из них уже реализуется, остальные находятся в стадии проработки, передает ТАСС.

    «Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран.

    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    30 января 2026, 19:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о «режиме тишины»
    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

    «Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по «режиму тишины» и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение – 500 рублей, а в другом – 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Кошелев напомнил, что с 2014 года регулирование вопросов тишины передано на уровень субъектов России, и регионы самостоятельно принимают свои законы и устанавливают административные наказания. Парламентарий отметил, что несмотря на это, число жалоб на ночной шум не уменьшилось, и многие граждане продолжают сталкиваться с проблемами из-за шумных соседей.

    По предложению депутата, при первом нарушении тишины управляющие компании или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, при повторных нарушениях составлять акты и выносить предупреждения, а при дальнейшем нарушении передавать материалы в Госжилинспекцию или участковому. Размеры штрафов должны увеличиваться от 500 до 50 тыс. рублей или ареста на 15 суток при систематических нарушениях.

    Кошелев подчеркнул, что главная задача новых правил – обеспечить защиту прав граждан на тишину и справедливое привлечение виновных к ответственности.

    Ранее юрист Ульяна Никонова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.

    30 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» против Украины

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением о необходимости использования «оружия возмездия» в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, депутаты нижней палаты парламента настаивают на применении более мощного вооружения для достижения поставленных целей. Володин подчеркнул, что российские войска продолжают наступление.

    «Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Ранее Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского.

    30 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова: Москва учтет позицию Токио по Украине

    Захарова: Москва учтет позицию Токио по Украине
    Российский МИД сообщил, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России по отношению к Токио.

    Высказывания министра финансов Японии о поддержке Киева и антироссийских санкциях еще раз доказывают недружественную сущность нынешней линии Токио в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства. Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении».

    По ее словам, внутриполитическая ситуация в Японии оказывает влияние на заявления официальных лиц, так как недавно стартовала парламентская предвыборная кампания, и, по ее мнению, эксплуатация темы поддержки Киева выглядит популистской. Захарова отметила, что такие шаги не способствуют конструктиву в двусторонних отношениях, а, наоборот, усложняют ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что Япония спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны так и не согласилась признать закрепленные в международном праве итоговые решения.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Кремля в связи с заявлениями премьер-министра Японии о готовности пересмотреть оборонную политику и безъядерный статус страны.

    Вместе с тем, лидер японской организации «Иссуйкай» призвал к смягчению антироссийских санкций, отметив, что текущий курс наносит ущерб национальным интересам Японии.

    30 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    Снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси, рассказала газете ВЗГЛЯД климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина. Однако, по ее словам, высота сугробов никак не ухудшает экологическую обстановку – количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

    «Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина. 

    Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

    «Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

    Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

    «Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

    Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

    Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.

    30 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет МАГАТЭ не поддержал идею давления на Россию

    Российский постпред заявил, что созыв внеочередного заседания МАГАТЭ по вопросу Украины не достиг желаемого эффекта и был политически мотивирован.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине, инициированное Нидерландами, не привело к усилению давления на Россию. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что западные страны попытались использовать арифметическое большинство в Совете для продвижения политических целей, пишет ТАСС.

    «У американцев есть выражение nobody is perfect – никто не идеален. Для нас это, конечно, показатель того, что западные страны, составляющие в совете арифметическое большинство, слишком политически ангажированы, пытаются зарабатывать пропагандистские очки там, где лучше этого не делать. Но что, из-за этого отказываться от работы МАГАТЭ, которая была создана в том числе СССР? Нет, конечно. Это жизнь. Разные точки зрения, разные подходы. Я бы это все не драматизировал. Самое главное, что очередная попытка на нас надавить провалилась», – заявил Ульянов.

    Он пояснил, что инициатива по созыву внеочередной сессии не имела объективных причин и была обусловлена политическими мотивами. Российская сторона расценила происходящее как попытку заработать пропагандистские очки, а не конструктивную работу по линии ядерной безопасности.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Ульянов заявил, что Россия не создавала угроз ядерной безопасности на Украине. Он добавил, что ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается стабильной, все украинские АЭС работают без аварий.

    Ранее постпред обсудил ситуацию на Украине и иранскую ядерную программу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Организация отмечала установление локального прекращения огня на Запорожской АЭС.

    30 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Захарова сравнила поведение Европы с рассказами о Незнайке

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между реакцией Евросоюза на ситуацию с Гренландией и известной детской историей о Незнайке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, провела аналогию между политикой Евросоюза и сюжетом рассказа о Незнайке, передает ТАСС. Она вспомнила историю, где Незнайка, не обладая художественными навыками, решил нарисовать портреты друзей, вызвав смех у всех, кроме тех, кто увидел собственное изображение. По мнению Захаровой, Евросоюз оказался в подобной ситуации, когда столкнулся с вопросом Гренландии, и радость быстро сменилась на серьезное отношение.

    Захарова подчеркнула, что западные страны ранее с легкостью разрабатывали санкционные меры против России, пренебрегая правами человека и игнорируя референдумы. Она отметила, что ситуация для Европы стала «очень грустной», когда аналогичные принципы затронули вопрос Гренландии и международного судоходства.

    Дипломат призвала западные страны не забывать уроки из детских сказок, имея в виду историю о Незнайке, особенно в контексте современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что внутри НАТО возникла паника из-за невозможности пожаловаться на США по вопросу Гренландии.

    По ее словам, новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов».

    А накануне МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, и отметил их дискриминационный характер.

    30 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России

    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России
    В Швейцарии с 1 февраля предельная цена на российскую нефть снизится до 44,1 доллара за баррель, вслед за санкциями Евросоюза.

    Швейцария с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть, следуя примеру Евросоюза, передает ТАСС. Новый максимальный уровень составит 44,1 доллара за баррель вместо прежних 47,6 доллара. Решение было принято Государственным секретариатом по экономическим вопросам 29 января.

    Ранее Брюссель объявил о таких же мерах 15 января. Ограничения распространяются на нефть, поставляемую морским путем.

    Напомним, эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России действует с 5 декабря 2022 года. Тогда же страны Группы семи, ЕС и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель, запрещая транспортировку и услуги страхования нефти дороже этой суммы. В 2025 году потолок был уже снижен до 47,6 доллара за баррель, а теперь еще и до 44,1 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии расширили антироссийские санкции, добавив новые имена и компании в существующие списки.

    Ранее официальный Берн выразил опасения по поводу вторичных санкций Евросоюза против некоторых китайских банков, чтобы не навредить отношениям с Китаем.

    Швейцария лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, заявил посол России в стране Сергей Гармонин.

    30 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана в Кремле

    Президент России Владимир Путин встретился в пятницу в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Приезд Лариджани в Москву не анонсировался заранее.

    Ранее Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

