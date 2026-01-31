В ОАЭ ввели оплату такси рублями с российской карты

Оплата такси рублями с российской карты стала доступна в Абу-Даби и других городах ОАЭ, сообщает ТАСС. Пользователи приложения «Яндекс go» могут выбрать разные тарифы, включая стандарт, комфорт, минивэн и грузовое такси. Несмотря на то, что цены в приложении указываются в дирхамах, полная сумма списывается в рублях, в том числе с карты «Мир» или другим удобным способом оплаты.
Также клиенты могут рассчитаться наличными в дирхамах. Итоговая стоимость поездки известна заранее, даже несмотря на использование счетчиков в машинах. Например, дорога из центра Абу-Даби в аэропорт стоит около 68 дирхамов, что примерно равно 1 400 рублям, а перемещения по городу обходятся в 15-25 дирхамов, или 375-515 рублей.
Оператор сервиса – компания Yango, международное подразделение «Яндекса», которая действует в партнерстве с транспортным центром Департамента муниципалитетов Абу-Даби. На старте работы к платформе уже было подключено более 1,5 тыс. такси. Yango работает в более чем 20 странах, предоставляя услуги заказа такси и доставки, а в 2023 году компания открыла международный офис в Дубае и запустила собственный навигационный сервис Yango Maps.
Ранее финские приставы арестовали активы «Яндекса», включая центр обработки данных в Мянтсяля и сервис Yango.
А в Молдавии «Яндекс.Такси» оштрафовали за отказ предоставить данные водителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.