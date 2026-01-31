  • Новость часаЭксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным
    На Украине из-за каскадных аварий отключились энергоблоки АЭС
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме
    Водоснабжение во всех районах Киева полностью отключилось
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    31 января 2026, 14:45 • Новости дня

    Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов

    Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Pres

    Tекст: Мария Иванова

    Дмитрий Филиппов, известный работой над сценариями популярных криминальных сериалов, скончался в Петербурге после тяжелой болезни на 61-м году жизни.

    Сценарист известных криминальных сериалов Дмитрий Филиппов скончался 30 января в Петербурге после тяжелой болезни, сообщает ТАСС.

    Информацию о его смерти подтвердили в сценарной группе Максима Есаулова, где Филиппов был одним из участников.

    Дмитрий Филиппов родился 14 декабря 1963 года в Ленинграде. До начала сценарной карьеры служил старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела по раскрытию заказных убийств ГУВД Петербурга и вышел в отставку в звании подполковника.

    В послужном списке Филиппова сценарии к таким популярным сериалам, как «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тверская», «Такая работа», «Лихач», «Москва. Три вокзала» и другие проекты.

    Ранее на этой неделе в Москве на 75-м году жизни скончался режиссер и сценарист Олег Массарыгин.

    30 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию

    Депутат Колесник объяснил решение Макрона освободить танкер Grinch

    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    31 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    30 января 2026, 21:59 • Новости дня
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC о выплате «царских долгов» в размере 225,8 млрд долларов.

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC, передает ТАСС. Иск связан с требованиями о выплате 225,8 млрд долларов по так называемым царским долгам. В ведомстве отметили, что Россия обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство, а у американского суда отсутствует право рассматривать этот спор в соответствии с Законом США «Об иммунитете иностранных государств».

    Компания Marks & Sokolov, представляющая интересы России, Минфина, ЦБ и ФНБ, пояснила, что истец отказался отзывать иск, поэтому стороны подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Noble Capital заявляет, что владеет облигациями военного краткосрочного займа, выпущенными Российской империей в 1916 году на сумму 25 млрд долларов с начислением 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения.

    В иске говорится, что в 1918 году власти РСФСР отказались от покрытия внешних долгов Российской империи, и теперь фонд считает себя правопреемником требований к Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркивает, что требования необоснованны, а Россия, как суверенное государство, не может быть привлечена к ответственности по этим обязательствам.

    Минфин России заявил об отсутствии у страны обязательств по выплате так называемых «царских долгов».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли связь между юридическим спором России  и депозитария Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины.

    31 января 2026, 09:40 • Новости дня
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    31 января 2026, 00:51 • Новости дня
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. На тот момент ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    31 января 2026, 05:47 • Новости дня
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В январе многие пенсионеры-переселенцы на Украине столкнулись с прекращением выплат, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», – сообщил Лубинец.

    По его совам, пенсионеров среди «временно перемещенных лиц» более 1,3 млн человек. При этом пенсионный фонд не уведомил граждан о необходимости подтвердить, что они не получают пенсии от России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, для подтверждения требовалось использовать веб-портал пенсионного фонда и электронную подпись, которой большинство пенсионеров не умеют пользоваться.

    Многие узнали о новых требованиях только после того, как выплаты не поступили на счета, что вызвало очереди и панику. Лубинец заявил, что государство переложило обязанность по сбору информации на пенсионеров, подвергнув их права риску из-за бюрократической процедуры.

    Он обратился к правительству с требованием упростить процесс подтверждения, продлить сроки и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что выплата пенсий на Украине зависит от финансовой поддержки Евросоюза и что власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим без этой поддержки.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    31 января 2026, 10:43 • Новости дня
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире

    Маск отметил изменения в списке лидеров по росту мирового ВВП

    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию о странах, оказывающих наибольшее влияние на рост мирового ВВП, отметив перемены.

    Бизнесмен из США Илон Маск сделал заявление об изменениях баланса сил в мире, отмечает РИА «Новости».

    Он прокомментировал пост в социальной сети X ( заблокирована в РФ), в котором был опубликован список десяти стран, внесших наибольший вклад в рост мирового реального ВВП. В этот список вошли Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

    Маск написал в своем сообщении: «Баланс сил меняется». Пользователи соцсети обратили внимание на существенное присутствие стран Азии и развивающихся государств среди лидеров глобального экономического роста.

    Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками системы Starlink.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее обвинил Маска в том, что он не препятствует использованию Starlink российскими военными и потребовал отключить сеть на Украине. В ответ Маск назвал польского министра идиотом.


    31 января 2026, 07:47 • Новости дня
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обрушения колтанового карьера на востоке Демократической Республики Конго стали 227 человек, сообщает Reuters.

    Reuters ссылается на анонимного советника губернатора провинции Северное Киву, назначенного повстанцами. Рудники Рубайя в настоящий момент находятся под контролем движения M23, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обрушение произошло в среду, но информация о жертвах ранее не сообщалась. На востоке ДРК продолжается конфликт с повстанцами при участии Руанды.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    31 января 2026, 04:34 • Новости дня
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    31 января 2026, 04:14 • Новости дня
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США заявило, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна присутствуют «ложные» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. В частности, там говорится об изнасиловании 13-летней девочки.

    В последней партии документов президент упоминается более 3 тыс. раз. Часть упоминаний Трампа в документах – это газетные вырезки или ссылки на президента в электронных письмах. Также Минюст составил список обвинений, выдвинутых против Трампа женщинами, ни одно из которых не было подтверждено.

    В частности, одна из свидетельниц рассказывает, как ее подруга заявляла, что в возрасте около 13 или 14 лет в Нью-Джерси ее якобы заставили совершить оральный секс с Трампом, пишет Times.

    В документе из архива Эпштейна приводится через адвоката обвинение со стороны одной из женщин в том, что Трамп «изнасиловал» ее, когда ей было 13 лет, причем в изнасиловании участвовал и сам Эпштейн. Затем, по версии, изложенной в материалах, они избили ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство юстиции опубликовало 3 млн страниц документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, введя возрастные ограничения для доступа к материалам, сообщил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, добавив, что на этом публикации материалов по делу закончатся.

    30 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России предлагает обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства, если сумма превышает один млн руб. в месяц.

    Законопроект, подготовленный в соответствии с планом по «обелению» отдельных секторов экономики, уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

    Сейчас действующее законодательство не ограничивает объем наличных, которые можно внести на счет через банкоматы, что, по мнению авторов инициативы, позволяет переводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением.

    Новые правила потребуют от банков доработки внутренних систем и бизнес-процессов. В связи с этим предлагается, чтобы закон вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

    31 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ рекомендовал заклеивать камеры на гаджетах

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Даже когда гаджеты выключены, вас могут прослушивать

    Экс-аналитик ЦРУ рекомендовал заклеивать камеры на гаджетах
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЦРУ может следить за людьми через телефоны, заклеивание камеры помешает спецслужбам смотреть через нее, но не обезопасит от слежки, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам Джонсона, еще 14 лет назад ЦРУ имело возможность получать доступ к устройствам и вести запись информации. Он считает, что «частной жизни особо не существует». «Да, если заклеить камеру, смотреть через нее они не смогут, но звук-то все равно будут слушать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что полная приватность невозможна при наличии современных гаджетов. По его мнению, чтобы избежать слежки, необходимо полностью отказаться от телефонов и компьютеров.

    Джонсон добавил, что если пользоваться этими устройствами, следует смириться с возможностью прослушки и отслеживания, даже когда техника выключена. «Это как держать открытой входную дверь в доме», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, любое устройство – смартфон, часы, умная колонка, телевизор, веб-камера – является инструментом для сбора данных. Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал главные признаки прослушки мобильного телефона злоумышленниками.

