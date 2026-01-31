Кембриджский университет обвинили в инвестициях в военную промышленность

Guardian: Кембриджский университет обвиняют в инвестициях в производство оружия

Tекст: Мария Иванова

Кембриджский университет оказался в центре скандала после публикации информации о его инвестициях в оборонную промышленность, сообщает Guardian.

По данным издания, учёные обвинили руководство университета в сокрытии подробностей о фонде в размере 4 млрд фунтов стерлингов (около 5,5 млрд долларов) и возможной прибыли от вложений в производство вооружений. По словам одного из преподавателей, университету вменяется «максимальное замалчивание» информации, передает РИА «Новости».

Управляющая фондом компания University of Cambridge Investment Management Limited (UCIM) признала, что около 1,7% от всех инвестиций приходится на аэрокосмический и оборонный секторы. Студенческий союз подсчитал, что сумма вложений в этот сектор может доходить до 70 млн фунтов (примерно 96 млн долларов).

Guardian отмечает, что 2 февраля руководство университета рассмотрит отчёт о финансовых связях с оборонной промышленностью. Некоторые сотрудники уверены, что проверить назначения инвестиций затруднительно, так как университет не раскрывает, в какие именно компании вложены средства.

Ранее на территории одного из колледжей Кембриджа студенты разбили пропалестинский лагерь, требуя разрыва финансовых отношений с Израилем. Акция завершилась после того, как университет пообещал пересмотреть свои связи с оборонным сектором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Оксфорд и Кембридж впервые оказались вне тройки лидеров престижных британских вузов.

Ранее Кембридж принял решение не уведомлять студентов о результатах рейтингов, чтобы избежать стресса.