Иноагент Слепаков за три месяца продал менее половины билетов на тур по Америке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Меньше половины билетов удалось реализовать Семену Слепакову (признан иноагентом в РФ) на свой мартовский тур по США и Канаде за три месяца продаж. Журналисты РИА «Новости» проанализировали данные о продаже билетов на концерты артиста.

Слепаков объявил о предстоящем туре по Северной Америке в начале ноября прошлого года. Первый концерт пройдет 17 марта в Чикаго, и на сегодняшний день продано менее четверти билетов на это выступление. Всего в туре запланировано восемь концертов в крупных городах, среди которых Торонто, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.

На большинство мероприятий по-прежнему реализовано менее половины билетов. Журналисты отмечают, что на некоторых площадках билеты на балкон не поступали в продажу вовсе, что может указывать на еще меньший реальный спрос.

Ранее, в сентябре 2025 года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

До этого, в марте 2025 года он пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил решение в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Семен Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за антироссийские песни, стихи, неуместные шутки и иностранное финансирование.



