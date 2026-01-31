«Единая Россия» и казахстанская «AMANAT» обновили соглашение о сотрудничестве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обновленный документ о сотрудничестве был подписан в Астане представителями партии «Единой Россия» и казахстанской партии «AMANAT». В соглашение включили современные вызовы и развитие демократических институтов в России и Казахстане, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с исполнительным секретарем «AMANAT» Даулетом Карибеком отметил, что это решение важно для обеих стран и отвечает уровню доверия между лидерами двух государств.

«Сегодня мы – ближайшие союзники на Евразийском пространстве. Рассчитываем, что межпартийное взаимодействие будет соответствовать высокому уровню взаимного доверия наших лидеров – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева», – подчеркнул Якушев.

Одним из ключевых направлений сотрудничества названа работа с молодежью, патриотическое воспитание, проведение совместных форумов и состязаний между «Молодой Гвардией» и «Жастар Рухы». В перспективе планируется подключить к программам молодежные структуры партий из Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

Второе направление включает обмен опытом и подготовку кадров в рамках Высшей партийной школы «Единой России» и Академии политического менеджмента «AMANAT».

Якушев также выделил вопросы женского лидерства, развития сельских территорий, поддержки предпринимательства и цифровой трансформации как перспективные сферы для расширения сотрудничества. Он сообщил, что следующая многосторонняя встреча партий намечена на вторую половину мая 2026 года в формате Азия и Европа.

Дополнительно обсуждалась тема поддержки демократических процедур и участие представителей «AMANAT» в наблюдательных миссиях на выборах в Госдуму и региональные парламенты России.

