Эксперты предупредили о массовых фейковых рассылках о «переплате по ЖКХ»

«Мошеловка» предупредила о рассылке аферистами сообщений о возвратe за ЖКХ

Tекст: Мария Иванова

Мошенники в феврале могут начать рассылать россиянам фальшивые сообщения о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» «Народного фронта».

По словам представителей сервиса, жильцы получают смс якобы от имени управляющей компании, ЕИРЦ или ЖКХ с предложением получить возврат – обычно указывается сумма, например, 3200 рублей, а для зачисления просят перейти по ссылке.

Эксперты объясняют, что такие сообщения ведут на фишинговые сайты, где мошенники собирают данные банковских карт или логины и пароли от «Госуслуг». Основной целью обмана становятся собственники жилья и арендаторы квартир. Особую актуальность схема приобретает в феврале, поскольку январь традиционно отличается высокими платежами за отопление, особенно в регионах с суровой зимой, что делает людей более доверчивыми к сообщениям о перерасчетах.

«Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям», – отмечают эксперты платформы. Они рекомендуют проверять любые сведения о возвратах исключительно через официальный личный кабинет управляющей компании, в ГИС ЖКХ или через приложение банка, с которого оплачиваются коммунальные счета.

В «Мошеловке» подчеркивают, что управляющие компании не рассылают смс с просьбами подтвердить данные или получить возврат по ссылке. При малейших сомнениях россиянам советуют звонить в УК по официальным номерам, указанным на их сайте или в платежных квитанциях.

