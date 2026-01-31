Эксперт рассказал о последствиях возможной блокировки Маском терминалов Starlink

Военный эксперт Кнутов оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink

Tекст: Андрей Резчиков

«Ранее Россия применяла беспилотники без использования спутников системы Starlink. Но такие системы, как GPS, менее защищены от помех. Кроме того, еще с советских времен остаются ретрансляторы, которые устанавливаются на беспилотники. Эти устройства более сложные, но тоже подвержены помехам. Их использование допустимо, но беспилотники должны находится на более высокой высоте», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник напомнил, что российские военные начали использовать Starlink для наведения беспилотников не так давно, поэтому эта технология не стала существенным «множителем силы» на определенных участках фронта.

Преимущество Starlink в том, что беспилотник летит на более низкой высоте и не попадает в поле зрения ПВО противника, он также меньше подвержен помехам со стороны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператор такого дрона в режиме онлайн может корректировать траекторию полета и обнаруживать цели.

«Насколько мне известно, все это шло в основном по линии волонтеров, которые закупали комплекты Starlink и передавали военным в определенные подразделения, где осуществлялась доработка беспилотников. Это не были серийные заводские проекты. Поэтому отключение терминалов Starlink на территории России не будет иметь кардинального значения», – подчеркнул Кнутов.

По мнению собеседника, компания SpaceX может определить местоположение терминалов спутников системы Starlink на территории России и заблокировать их, но сделать это на территории Украины «будет практически невозможно». По его словам, для этого терминалы, устанавливаемые на российские беспилотники, нужно активировать только после их захода в воздушное пространство Украины.

«В свое время, когда против России вводились санкции, Илон Маск вводил запрет на использование Starlink и все терминалы, которые на тот момент находились на территории РФ, были отключены», – напомнил Кнутов.

Эксперт отметил, что сейчас в России разрабатывается спутниковая система контроля за наземными целями. «Спутниковая система дистанционного зондирования Земли «Зоркий» будет в первую очередь заниматься оптической разведкой. Аналогом Starlink станет спутниковая система «Рассвет», которая должна появиться в следующем году. А первые спутники «Зоркий» должны начать выполнять задачи уже в этом году», – рассказал спикер.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск утвердительно ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине. «Всегда рад», – написал Маск социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, Федоров заявил в начале недели. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – говорил министр.

26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный российский беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ. Американский Институт изучения войны (ISW) также заявлял о том, что российская армия использует Starlink для управления беспилотниками.

На эту информацию отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, который обвинил Маска в содействии России. В ответ американский предприниматель отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – заявил бизнесмен.