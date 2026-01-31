Полиция Петербурга отметила риски установки бесплатных антирадаров

Полиция Петербурга предупредила о рисках установки бесплатных антирадаров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило о распространении новых мошеннических приложений. Такие программы предлагают под видом бесплатных антирадаров, навигаторов или сервисов для камер и дорожной обстановки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве сообщили: «Опасность в том, что приложение вроде бы работает нормально, а в это время в фоне может... красть пароли и СМС... лезть в банковские приложения... подписывать вас на платные услуги».

Чаще всего подобные приложения находят в анонимных Telegram-каналах, на пиратских сайтах или в сомнительной рекламе. Полиция рекомендует скачивать программы только из официальных магазинов и не устанавливать ark-файлы из неизвестных источников. В ведомстве подчеркнули, что бесплатный антирадар может обойтись очень дорого и призвали водителей беречь свои личные данные и деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне активизации мошенников при продаже автомобилей появилась угроза увеличения случаев применения «бабушкиных схем», связанных с обманом пенсионеров-продавцов.

Кроме того, в полиции отмечали, что мошенники все чаще похищают деньги, продавая недействительные полисы ОСАГО. Также в МВД заявили, что с внедрением кибертехнологий автомобили превращаются в уязвимые IT-гаджеты на колесах.