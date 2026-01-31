Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении добычи нефти на Тенгизе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Добыча нефти на месторождении Тенгиз в Казахстане полностью возобновлена, передает РИА «Новости». В пресс-службе министерства энергетики республики уточнили, что первая скважина (ГЗУ-52) была открыта сегодня в 03:35 по местному времени, технологические установки работают в штатном режиме, а в эксплуатацию уже введены пять скважин.

Ранее добыча нефти на Тенгизе и Королевском месторождении была приостановлена из-за сбоя электроснабжения, что стало следствием возгорания двух трансформаторов на заводе «Тенгизшевройл». Сейчас технические службы компании готовят к запуску следующую групповую замерную установку (ГЗУ-53), а объемы добычи будут увеличиваться постепенно – по мере стабилизации системы и обеспечения безопасности всех процессов.

В министерстве энергетики Казахстана напомнили, что по плану правительства в 2025 году добыча на Тенгизском месторождении после завершения проекта по будущему расширению должна составить более 39 млн тонн нефти.

Совместное предприятие «Тенгизшевройл» создано в 1993 году властями Казахстана и американской корпорацией Chevron. На данный момент Chevron владеет 50% компании, «Казмунайгаз» – 20%, ExxonMobil – 25%, а «Лукойл» – 5%.

