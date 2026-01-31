  • Новость часаРоссийские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    МИД России осудил санкции США против Кубы
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    31 января 2026, 11:37 • Новости дня

    Для Открытого диалога собрали 1,5 тыс. эссе из 100 стран

    Более 1,5 тыс. эссе из 100 стран собрали ко второму Открытому диалогу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках подготовки ко второму Открытому диалогу получено свыше полутора тысяч эссе из разных стран мира, что стало рекордом для проекта, отмечают организаторы.

    Свыше 1,5 тыс. эссе из более чем 100 стран мира собрано в рамках подготовки ко второму Открытому диалогу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Заместитель Руководителя Администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что в 2026 году мероприятие пройдет в формате серии событий, а главное событие состоится в апреле.

    Орешкин уточнил, что экспертная работа по анализу поступивших эссе уже ведется, а авторов наиболее интересных работ пригласят в Москву для обсуждения новаторских идей.

    Он также подвел итоги первых Январских Экспертных диалогов в НЦ «Россия» и отметил, что они были посвящены вопросам будущего и путям его позитивного развития для государств, бизнеса и людей.

    Эксперты, выступавшие на форуме, поделились итогами обсуждений. Приглашенный профессор Школы управления СКОЛКОВО Селина Нери назвала диалог историческим событием, отметив уникальность созданного формата и важность честного обсуждения будущего.

    Писатель и президент Китайской ассоциации писателей-фантастов Чэнь Цюфань подчеркнул, что инклюзивный характер форума позволяет обсуждать будущее через разные смыслы. Он отметил активное участие аудитории, которая поднимала вопросы не только о технологиях, но и о глобальных вызовах.

    «Национальный центр “Россия” – прекрасное для Январских Экспертных диалогов место. Здесь замечательная аудитория, сильные эксперты – все сложилось очень гармонично. В ходе моей лекции мне задавали действительно интересные, качественные вопросы, причем не только о технологиях. Людей волнуют технологические изменения и то, что нужно делать, чтобы избегать ловушек, не поддаваться на уловки геополитики, конфликтов и других вызовов», – добавил Чэнь Цюфань.

    В течение дня прошли лекции экспертов по мегатрендам и запись подкастов, которые вскоре будут доступны слушателям. Январские Экспертные диалоги стали частью цикла мероприятий Открытого диалога, инициированного Национальным центром «Россия» при поддержке Администрации Президента РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках Январских Экспертных диалогов Орешкин представил пять мегатрендов, которые определяют мировое развитие на десятилетия вперед. Он также назвал искусственный интеллект важной, но чрезмерно «хайповой» темой, влияющей на ключевые тренды.

    Современной молодежи важно понимать вызовы будущего, такие как автоматизация, новые демографические проблемы и влияние искусственного интеллекта, сказал газете ВЗГЛЯД участник Январских Экспертных диалогов, студент Иван Балясников. .

    30 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах
    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию

    Депутат Колесник объяснил решение Макрона освободить танкер Grinch

    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    Комментарии (19)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    Комментарии (12)
    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Комментарии (6)
    30 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России предлагает обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства, если сумма превышает один млн руб. в месяц.

    Законопроект, подготовленный в соответствии с планом по «обелению» отдельных секторов экономики, уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

    Сейчас действующее законодательство не ограничивает объем наличных, которые можно внести на счет через банкоматы, что, по мнению авторов инициативы, позволяет переводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением.

    Новые правила потребуют от банков доработки внутренних систем и бизнес-процессов. В связи с этим предлагается, чтобы закон вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    Комментарии (9)
    30 января 2026, 18:59 • Новости дня
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин и директор Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов были задержаны в Уфе.

    О задержании сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    «Назиуллин и Саетов задержаны», – заявил собеседник агентства. По информации местных изданий, задержания связаны с расследованием уголовных дел против предпринимательницы Гульнары Юриной и директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина.

    Назиуллин возглавил Государственный оркестр Башкирии в ноябре 2018 года по приглашению регионального Министерства культуры. Саетов стал директором филармонии в сентябре 2023 года, до этого занимал должность заместителя министра культуры республики.

    В прошлом году экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств.

    Комментарии (2)
    30 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице с крыш одного из многоэтажных домов упал кусок льда, который убил проходившую мимо женщину, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в пятницу, женщина умерла после падения льда на нее, сказал собеседник РИА «Новости».

    В декабре 2023 года мужчина в Люберцах погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову. С ним вместе пострадали еще несколько человек.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Газпром: Европа уже отобрала более 81% закачанного газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заполненность подземных газовых хранилищ Нидерландов достигла исторического минимума, а европейские запасы газа, заготовленные к отопительному сезону, исчерпаны более чем на 81%, сообщили в Gas Infrastructure Europe

    Европейские страны используют рекордные объемы газа из подземных хранилищ, а запасы в Нидерландах достигли исторического минимума для конца января, сообщает Газпром. По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января заполненность ПХГ Нидерландов составляет всего 27,8% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений на эту дату.

    В «Газпроме» подчеркнули, что Европа продолжает активно расходовать газовые резервы, забрав уже более 81% от объемов, закачанных в хранилища при подготовке к отопительному сезону. Запасы природного газа во Франции и Германии также находятся на минимальных уровнях для этого времени года.

    Компания напомнила, что снижение количества газа в хранилищах ведет к падению их производительности, что может сказаться на стабильности поставок энергии для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром отмечал рекордно низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы, где уровень опустился менее 40%.

    Напомним, что Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года. Эти меры могут превратить европейцев в «несчастных рабов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морозы в Евросоюзе уже спровоцировали рост цен и напряженность на газовых рынках. А Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках по всей Европе.


    Комментарии (2)
    30 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сообщил президент Владимир Путин на заседании по военно-техническому сотрудничеству.

    Путин уточнил, что с 14 странами ведется работа по этим проектам, часть из них уже реализуется, остальные находятся в стадии проработки, передает ТАСС.

    «Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников

    Эксперт Колбасина назвала риски при грубости телефонным мошенникам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получив грубость, мошенники способны организовать массовые атаки на номер жертвы, включая сотни звонков и спам-сообщений, отмечают эксперты.

    Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объяснила РИА «Новости», почему не стоит грубить телефонным мошенникам. Она отметила, что если злоумышленников разозлить, они могут сделать жизнь абонента невыносимой, обрушив на его номер множество звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам.

    Эксперт добавила, что не стоит грубить, троллить или пытаться провоцировать мошенников, а также выводить их на чистую воду. По ее словам, лучший способ защиты – просто прекратить разговор, потому что переиграть профессиональных аферистов невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Минэнерго заявили, что мошенники придумали легенду об отключении электричества для получения личных данных граждан.

    До этого стало известно, что аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсий и используют поддельный сайт «Госуслуг» для сбора информации.

    А в МВД перечислили основные признаки телефонного мошенничества, среди главных - просьба перевести деньги на «безопасный счет».

    Комментарии (5)
    30 января 2026, 19:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о «режиме тишины»
    В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о «режиме тишины»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

    «Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по «режиму тишины» и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение – 500 рублей, а в другом – 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Кошелев напомнил, что с 2014 года регулирование вопросов тишины передано на уровень субъектов России, и регионы самостоятельно принимают свои законы и устанавливают административные наказания. Парламентарий отметил, что несмотря на это, число жалоб на ночной шум не уменьшилось, и многие граждане продолжают сталкиваться с проблемами из-за шумных соседей.

    По предложению депутата, при первом нарушении тишины управляющие компании или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, при повторных нарушениях составлять акты и выносить предупреждения, а при дальнейшем нарушении передавать материалы в Госжилинспекцию или участковому. Размеры штрафов должны увеличиваться от 500 до 50 тыс. рублей или ареста на 15 суток при систематических нарушениях.

    Кошелев подчеркнул, что главная задача новых правил – обеспечить защиту прав граждан на тишину и справедливое привлечение виновных к ответственности.

    Ранее юрист Ульяна Никонова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.

    Комментарии (2)
    30 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Россияне стали пить меньше пива, но больше сидра и медовухи
    Россияне стали пить меньше пива, но больше сидра и медовухи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Розничные продажи пива в России в 2025 году упали на 16,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 607,06 млн декалитров, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

    В целом рынок пива и пивных напитков сократился на 15,7%, достигнув 702,59 млн декалитров, передает ТАСС. Розничные продажи пивных напитков отдельно снизились на 8,3% и составили 95,54 млн декалитров. Специалисты отмечают, что это один из самых заметных спадов за последние годы.

    На фоне падения спроса на пиво растет интерес к альтернативным напиткам. Сегмент сидра, пуаре и медовухи показал положительную динамику: продажи увеличились на 5%, достигнув 13,06 млн декалитров.

    В декабре вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин сообщил, что спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    Комментарии (13)
    30 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Эксперт назвал пять опасных тропических инфекций на курортах для россиян

    Вирусолог Нетесов сообщил о риске тропических инфекций на курортах для россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Российских туристов на курортах Азии и Африки могут подстерегать желтая лихорадка, Денге, японский энцефалит, вирус Зика и вирус Нипах, рассказал вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

    Пять наиболее опасных тропических вирусных инфекций для российских туристов на популярных направлениях, таких как Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия, назвал академик РАН Сергей Нетесов, пишут «Аргументы и факты».

    По словам эксперта, речь идет о желтой лихорадке, лихорадке Денге, японском энцефалите, вирусе Зика и вирусе Нипах. Как отметил Нетесов, эти болезни передаются через укусы тропических комаров, а местность в курортных зонах обрабатывают от насекомых в обязательном порядке.

    Нетесов подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора, Центра имени Гамалеи и Института медицинской паразитологии и тропических заболеваний Сеченовского университета хорошо осведомлены о данных инфекциях.

    Вероятность заражения, по словам вирусолога, крайне низка при соблюдении элементарных мер предосторожности и использовании репеллентов.

    Однако, как отметил эксперт, при рискованном поведении, например, при сплаве по реке во Вьетнаме без защиты, риск заражения лихорадкой Денге может достигать 30%.

    По информации Нетесова, ежегодно в Новосибирск завозятся от 30 до 50 случаев лихорадки Денге, а в Москве таких случаев еще больше.

    Вирусолог резюмировал, что уровень риска во многом зависит от поведения самих туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения. В России не обнаружены природные переносчики этого вируса.

    Климатические условия в стране не позволяют инфекции циркулировать. Вероятность распространения вируса в России крайне мала, подчеркнул эксперт.

    Комментарии (2)
    30 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» против Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением о необходимости использования «оружия возмездия» в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, депутаты нижней палаты парламента настаивают на применении более мощного вооружения для достижения поставленных целей. Володин подчеркнул, что российские войска продолжают наступление.

    «Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Ранее Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского.

    Комментарии (6)
    Главное
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    Снегопады практически полностью парализовали логистику ВСУ в районе Харькова
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    Меры безопасности на концертах Долиной усилили
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    Экс-аналитик ЦРУ рекомендовал заклеивать камеры на гаджетах