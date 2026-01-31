Для Открытого диалога собрали 1,5 тыс. эссе из 100 стран

Более 1,5 тыс. эссе из 100 стран собрали ко второму Открытому диалогу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Свыше 1,5 тыс. эссе из более чем 100 стран мира собрано в рамках подготовки ко второму Открытому диалогу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заместитель Руководителя Администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что в 2026 году мероприятие пройдет в формате серии событий, а главное событие состоится в апреле.

Орешкин уточнил, что экспертная работа по анализу поступивших эссе уже ведется, а авторов наиболее интересных работ пригласят в Москву для обсуждения новаторских идей.

Он также подвел итоги первых Январских Экспертных диалогов в НЦ «Россия» и отметил, что они были посвящены вопросам будущего и путям его позитивного развития для государств, бизнеса и людей.

Эксперты, выступавшие на форуме, поделились итогами обсуждений. Приглашенный профессор Школы управления СКОЛКОВО Селина Нери назвала диалог историческим событием, отметив уникальность созданного формата и важность честного обсуждения будущего.

Писатель и президент Китайской ассоциации писателей-фантастов Чэнь Цюфань подчеркнул, что инклюзивный характер форума позволяет обсуждать будущее через разные смыслы. Он отметил активное участие аудитории, которая поднимала вопросы не только о технологиях, но и о глобальных вызовах.

«Национальный центр “Россия” – прекрасное для Январских Экспертных диалогов место. Здесь замечательная аудитория, сильные эксперты – все сложилось очень гармонично. В ходе моей лекции мне задавали действительно интересные, качественные вопросы, причем не только о технологиях. Людей волнуют технологические изменения и то, что нужно делать, чтобы избегать ловушек, не поддаваться на уловки геополитики, конфликтов и других вызовов», – добавил Чэнь Цюфань.

В течение дня прошли лекции экспертов по мегатрендам и запись подкастов, которые вскоре будут доступны слушателям. Январские Экспертные диалоги стали частью цикла мероприятий Открытого диалога, инициированного Национальным центром «Россия» при поддержке Администрации Президента РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках Январских Экспертных диалогов Орешкин представил пять мегатрендов, которые определяют мировое развитие на десятилетия вперед. Он также назвал искусственный интеллект важной, но чрезмерно «хайповой» темой, влияющей на ключевые тренды.

Современной молодежи важно понимать вызовы будущего, такие как автоматизация, новые демографические проблемы и влияние искусственного интеллекта, сказал газете ВЗГЛЯД участник Январских Экспертных диалогов, студент Иван Балясников. .