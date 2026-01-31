  • Новость часаМИД России осудил санкции США против Кубы
    31 января 2026, 11:21 • Новости дня

    Эксперт сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО

    Эксперт Ромашкина сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации всего комплекса при создании системы противоракетной обороны «Золотой купол», рассказала руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

    США планируют интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в разработку многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает РИА «Новости». Об этом сообщила Наталия Ромашкина, руководитель группы проблем информационной безопасности ИМЭМО РАН. Система будет включать распределенные по всему миру компоненты, объединенные в единую информационно-управляющую среду стратегического уровня.

    Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания «Золотого купола» стоимостью 175 млрд долларов. Система предназначена для защиты территории США от ракетных угроз, а в ее разработке планируется широкое участие частных компаний.

    «В Соединенных Штатах Америки для решения задач ПВО-ПРО планируется применение системы с ИИ в качестве общего средства управления в единой информационно-управляющей системе стратегического уровня, которая содержит распределенные в разных частях света компоненты», – заявила Ромашкина. Она также подчеркнула, что использование ИИ позволит оптимизировать функционирование всей системы.

    Ромашкина добавила, что в большинстве развитых стран, особенно в ядерных державах, существует консенсус относительно обязательного участия человека в принятии решений о применении вооружений с элементами ИИ. Это правило сохраняется и при реализации новых оборонных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    Дональд Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол».

    В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к системе «Золотой купол».

    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    30 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

    Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два военных самолета из Британии и США более часа находились в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

    Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

    Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

    Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

    А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.


    30 января 2026, 17:38 • Новости дня
    На Украине раскритиковали методы обучения армии Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Украины выражают недовольство устаревшими стандартами подготовки солдат бундесвера, отмечая угрозу со стороны современных дронов.

    Армия Германии подверглась критике со стороны украинских военных за устаревшие подходы к подготовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild. Украинский военный, беседовавший с журналистами, заявил: «В бундесвере тренируются по старым методам – военных довозят на транспорте за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны проделать пешком. В нынешних условиях они бы не смогли пройти его – их бы убило дронами».

    По словам представителя украинских войск, ВС России имеют существенное преимущество в беспилотниках, которых, по его оценке, в десять раз больше, чем у украинской армии. Он отметил, что это значительно осложняет ситуацию на линии соприкосновения.

    Ранее командующий спецназом в вооружённых силах Украины в разговоре с Financial Times отмечал, что следование западным стандартам обучения в современных условиях может привести к гибели бойцов. На Украине считают, что подготовка, основанная на опыте прошлых войн, не учитывает изменившуюся роль дронов и новых технологий на поле боя.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил недовольство из-за задержек с поставками ракет для комплексов Patriot.

    Она стала ответом на то, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может отправить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, так как ждет поставки для собственных нужд.

    До этого на Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41, а прибытие первой партии этих боевых машин, адаптированных для украинской армии, ожидается в ближайшие недели.


    30 января 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах существенного роста военного экспорта России в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться в 2026 году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о введении дополнительных мер государственной поддержки сферы военно-технического сотрудничества в 2026-2028 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия экспортировала военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году.

    30 января 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление военно-технического сотрудничества с партнерами по СНГ и ОДКБ является одной из приоритетных задач России, сообщил президент России Владимир Путин.

    На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Путин подчеркнул: «Среди других вопросов повестки – развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ».

    По словам Путина, этот вопрос стоит в числе ключевых для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, передает РИА «Новости».

    Президент также напомнил, что с 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. Это, по его словам, требует от Москвы системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по его словам, Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Путин заявил, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки.

    30 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин указал на интерес Африки к лицензионному производству российского оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Африканские государства проявляют интерес к созданию у себя лицензионного производства российской военной продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки. Путин также отметил, что Россия искренне дорожит исторически прочными и дружественными отношениями со странами Африки.

    По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, страны Африки выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах, передает РИА «Новости».

    «Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы», – сказал Путин в ходе заседания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Он заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сказал президент.

    30 января 2026, 13:15 • Новости дня
    Lockheed Martin пообещал увеличить производство ПВО THAAD до 400 комплексов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение об увеличении в четыре раза темпов производства систем противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, сообщила пресс-служба компании.

    Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение о резком увеличении производства систем противовоздушной обороны THAAD, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании уточнили: «Lockheed Martin и Военное министерство [США] подписали новое рамочное соглашение, которое [позволит] увеличить производство систем ПВО THAAD в четыре раза, с 96 до 400 комплексов в год».

    В ближайшие три года компания собирается инвестировать миллиарды долларов в расширение и обновление производственных мощностей. Под модернизацию попадут более 20 заводов в штатах Арканзас, Алабама, Флорида, Массачусетс и Техас.

    THAAD – одна из ключевых систем ПВО США, предназначенная для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности. Новое соглашение должно значительно ускорить поставки комплексов как для нужд вооруженных сил США, так и для иностранных заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах по созданию беспилотной версии истребителя F-35.

    Rheinmetall и Lockheed Martin договорились о совместном производстве снарядов на территории Европы.

    ВМС США планируют модернизировать противокорабельную ракету LRASM, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    30 января 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий ОПК

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что это дает возможность направлять средства на расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования.

    «Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный «портфель» новых экспортных заказов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил, что стабильная и ритмичная работа российских оборонных предприятий, в том числе по выполнению экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременным мерам государственной поддержки.

    Также глава государства выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорта и коллективам предприятий ОПК за добросовестный труд, пожелав им новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что российская продукция военного назначения поставлялась более чем в 30 стран в 2025 году. Также Путин подчеркнул значимость производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    30 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро

    Амстердам запланировал военную и невоенную поддержку Киеву до 2029 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заложили в коалиционное соглашение формирующегося правительства намерение выделить Украине значительную сумму военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под руководством партии «Демократы-66», намерено направить Украине более 3 млрд евро на военные нужды в 2027-2029 годах, сообщает ТАСС. Соответствующее обязательство отражено в тексте нового коалиционного соглашения.

    Согласно документу, большая часть средств пойдет на военную помощь, а еще около 400 млн евро предназначены для других форм поддержки Киева. Невоенная часть будет финансироваться за счет бюджета, выделенного на международное развитие и внешнюю торговлю.

    Военная поддержка Украины, по плану, останется в ведении министерства обороны Нидерландов. Для этого ведомство задействует так называемый механизм «переноса средств», позволяющий использовать бюджетные средства, предусмотренные на следующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага назвал поддержку Киева со стороны Нидерландов «преступлением» и примером оппортунизма.

    До этого власти Нидерландов разрешили Киеву приобретать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    Однако в Амстердаме подтвердили неизменность своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины но, вместе с тем, выразили готовность оказывать содействие в их достижении.

    30 января 2026, 14:43 • Новости дня
    NOS: Минобороны Нидерландов задумалось о смягчении правил по наркотикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность смягчения наказания за употребление наркотиков среди военнослужащих, включая замену увольнения на предупреждение, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя ведомства.

    Министерство обороны Нидерландов пересматривает свою политику в отношении употребления наркотиков среди военных, передает РИА «Новости».

    По данным NOS, действующие строгие меры были ужесточены в 2021 году, когда командирам разрешили проводить внезапные проверки на наркотики в казармах. В результате ежегодно примерно пятьдесят человек увольняют из-за употребления наркотиков.

    Представитель министерства подчеркнул, что ведомство не собирается полностью отказываться от существующих правил, однако планирует сместить акцент на повышение осведомленности, образование и профилактику.

    Теперь военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков, не будут сразу увольнять: в первую очередь им будет выноситься предупреждение. Адвокат Майкл Руперти считает, что нынешняя политика слишком жесткая и не оставляет места для индивидуальных решений, отмечая: «Солдаты – не машины. Люди совершают ошибки и заслуживают второго шанса».

    Между тем директор профсоюза военнослужащих ACOM Джон ван дер Хюлст заявляет, что военные всегда должны быть готовы к выполнению заданий и находиться в трезвом состоянии. Он подчеркивает, что употребление наркотиков увеличивает риск ошибок, которые могут привести к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европол ликвидировал 24 нарколаборатории на территории Евросоюза.

    В Нидерландах обнаружили каннабис в составе конфет Haribo.

    Футболиста «Спартака» Промеса заподозрили в контрабанде наркотиков в Нидерландах.

    30 января 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин: Идущие за рубеж российские вооружения проверены в боевых условиях

    Tекст: Антон Антонов

    Российские вооружения, предназначенные для зарубежного рынка, прошли испытания в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин.

    «Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и »географию« поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения – проверенных, испытанных в реальных боевых условиях», – сказал Путин.

    Путин добавил, что военно-техническое сотрудничество продолжало работать несмотря на сложную обстановку. Глава государства отметил, что западные страны оказывали давление на партнеров России, пытаясь ограничить их деловые связи в оборонной сфере. Однако, по словам президента, экспортные контракты России в целом устойчиво выполнялись, несмотря на эти попытки, передает РИА «Новости».

    Российская система ВТС продемонстрировала высокую устойчивость в 2025 году, сказал он, отметив, что за год был набран солидный портфель экспортных заказов России по линии военно-технического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран в 2025 году. Россия реализует и планирует реализовать свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами.

    30 января 2026, 21:28 • Новости дня
    В Нидерландах назвали Россию ключевой угрозой безопасности

    Коалиция Нидерландов назвала Россию ключевым источником угрозы безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом коалиционном соглашении на 2026-2030 годы власти Нидерландов назвали Россию одним из главных источников угрозы национальной безопасности страны из-за подозрений в гибридной активности.

    Новая правящая коалиция Нидерландов, сформированная партиями «Демократы-66», Народной партией за свободу и демократию (НПСД) и христианскими демократами, обозначила Россию как «один из главных источников угроз национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

    В опубликованном коалиционном соглашении на 2026-2030 годы утверждается, что «наиболее заметным риском является возросшая вероятность дальнейшей эскалации между Россией и Западом». В документе Россию обвиняют в «гибридной активности, включая саботаж, шпионаж и кибератаки».

    При этом соглашение не содержит конкретных доказательств или подтверждённых фактов в адрес России, а формулировки остаются общими и оценочными. Россия перечисляется среди абстрактных «угроз безопасности», что даёт возможность нидерландским властям обосновывать усиление силовых структур и разведки под предлогом «сдерживания».

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов заложило в коалиционное соглашение выделение Украине значительной военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов уведомило посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза.

    Напомним, что Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    30 января 2026, 13:35 • Новости дня
    Rheinmetall заключил многомиллионный контракт на поставку гранат Нидерландам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий концерн Rheinmetall подписал соглашение на производство пятнадцати видов ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов сроком на пять лет.

    Немецкий концерн Rheinmetall заключил рамочный контракт на поставку ручных гранат для армии Нидерландов, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе компании отмечается: «Rheinmetall подписал новый многолетний рамочный контракт с вооруженными силами Нидерландов на производство ручных гранат».

    Документ рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года. Стоимость соглашения оценивается в десятки миллионов евро, а в рамках контракта предстоит поставить около 15 различных типов гранат.

    Производство гранат будет вестись на заводах Rheinmetall в немецких городах Триттау и Зильберхютте, а также в австрийском Шваненштадте. Компания уточняет, что это соглашение входит в серию рамочных контрактов между Rheinmetall и Нидерландами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Rheinmetall назвало Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году.

    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии.

    31 января 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин заявил о приоритетном рассмотрении закона о защите инфраструктуры

    Володин сообщил о приоритетном рассмотрении Госдумой закона об оружии для ЧОО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Госдуме готовятся рассмотреть законопроект, позволяющий специализированным частным охранным организациям применять боевое стрелковое оружие для охраны критической инфраструктуры.

    Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о расширении полномочий специализированных частных охранных организаций (ЧОО) по обеспечению безопасности объектов, включая критическую инфраструктуру, сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина.

    Володин отметил, что документ направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Он подчеркнул: «Рассмотрим его в приоритетном порядке». Законопроект предполагает предоставление ЧОО права получать в территориальных органах Росгвардии боевое стрелковое оружие и использовать его для защиты особых объектов.

    По словам Володина, Госдума последовательно совершенствует законодательство, чтобы противостоять диверсионно-террористическим угрозам и попыткам дестабилизировать работу критической инфраструктуры России. Председатель Госдумы отметил, что речь идет прежде всего о предприятиях топливно-энергетического комплекса, и подчеркнул: «У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников».

    Сейчас действующее законодательство разрешает специализированным ЧОО использовать только служебное оружие, однако новый законопроект позволит применять боевое стрелковое оружие для охраны особо важных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что предоставление частным охранным организациям боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения спецоперации на Украине повысит антитеррористическую защищенность важных объектов.

    Госдума ранее приняла в первом чтении поправки к закону «О связи», позволяющие ФСБ отключать связь операторов при угрозе безопасности, например, во время атак беспилотников.

    Депутаты также ужесточили уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к диверсиям, предусматривая наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

