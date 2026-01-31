Эксперт сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО

Эксперт Ромашкина сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО

Tекст: Дмитрий Зубарев

США планируют интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в разработку многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает РИА «Новости». Об этом сообщила Наталия Ромашкина, руководитель группы проблем информационной безопасности ИМЭМО РАН. Система будет включать распределенные по всему миру компоненты, объединенные в единую информационно-управляющую среду стратегического уровня.

Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания «Золотого купола» стоимостью 175 млрд долларов. Система предназначена для защиты территории США от ракетных угроз, а в ее разработке планируется широкое участие частных компаний.

«В Соединенных Штатах Америки для решения задач ПВО-ПРО планируется применение системы с ИИ в качестве общего средства управления в единой информационно-управляющей системе стратегического уровня, которая содержит распределенные в разных частях света компоненты», – заявила Ромашкина. Она также подчеркнула, что использование ИИ позволит оптимизировать функционирование всей системы.

Ромашкина добавила, что в большинстве развитых стран, особенно в ядерных державах, существует консенсус относительно обязательного участия человека в принятии решений о применении вооружений с элементами ИИ. Это правило сохраняется и при реализации новых оборонных проектов.

