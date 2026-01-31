  • Новость часаМИД России осудил санкции США против Кубы
    31 января 2026, 10:28 • Новости дня

    Анонсирован запрет на госзакупки импортной рыбы и морепродуктов в России

    С 1 июля в России запретили госзакупки импортных рыбных продуктов и батарей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 июля для государственных нужд нельзя будет закупать импортную свежую и консервированную рыбу, икру и морепродукты, сообщается в документах правительства.

    Свежая и консервированная рыба, икра, моллюски и другие морепродукты иностранного происхождения будут полностью запрещены для закупки государственными и муниципальными структурами России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.

    Соответствующие изменения внесены в перечень иностранных товаров, работ и услуг, на которые распространяется запрет на госзакупки. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

    Изменения также затронут отдельный список товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках. С июля туда будет включен новый пункт – литий-ионные аккумуляторные батареи иностранного производства. Ранее в отношении ряда морепродуктов, закупаемых за рубежом, действовали только ограничения.

    Запрет коснется закупки свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбного филе, консервированной, сушеной, соленой, вяленой и копченой рыбной продукции. Кроме того, ограничения распространятся на икру и ее заменители, моллюсков (включая устриц, гребешков и мидий), ракообразных, таких как омары, крабы и креветки, а также другие иностранные морепродукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг составил перечень служебных автомобилей для чиновников, куда попали российские марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайская Haval.

    Ранее прокуроры добились возврата государству 13 млрд рублей, которые были необоснованно потрачены при государственных закупках.


    30 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах
    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    30 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию

    Депутат Колесник объяснил решение Макрона освободить танкер Grinch

    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    30 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России предлагает обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства, если сумма превышает один млн руб. в месяц.

    Законопроект, подготовленный в соответствии с планом по «обелению» отдельных секторов экономики, уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

    Сейчас действующее законодательство не ограничивает объем наличных, которые можно внести на счет через банкоматы, что, по мнению авторов инициативы, позволяет переводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением.

    Новые правила потребуют от банков доработки внутренних систем и бизнес-процессов. В связи с этим предлагается, чтобы закон вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

    30 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    30 января 2026, 18:59 • Новости дня
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин и директор Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов были задержаны в Уфе.

    О задержании сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    «Назиуллин и Саетов задержаны», – заявил собеседник агентства. По информации местных изданий, задержания связаны с расследованием уголовных дел против предпринимательницы Гульнары Юриной и директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина.

    Назиуллин возглавил Государственный оркестр Башкирии в ноябре 2018 года по приглашению регионального Министерства культуры. Саетов стал директором филармонии в сентябре 2023 года, до этого занимал должность заместителя министра культуры республики.

    В прошлом году экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств.

    30 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Газпром: Европа уже отобрала более 81% закачанного газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заполненность подземных газовых хранилищ Нидерландов достигла исторического минимума, а европейские запасы газа, заготовленные к отопительному сезону, исчерпаны более чем на 81%, сообщили в Gas Infrastructure Europe

    Европейские страны используют рекордные объемы газа из подземных хранилищ, а запасы в Нидерландах достигли исторического минимума для конца января, сообщает Газпром. По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января заполненность ПХГ Нидерландов составляет всего 27,8% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений на эту дату.

    В «Газпроме» подчеркнули, что Европа продолжает активно расходовать газовые резервы, забрав уже более 81% от объемов, закачанных в хранилища при подготовке к отопительному сезону. Запасы природного газа во Франции и Германии также находятся на минимальных уровнях для этого времени года.

    Компания напомнила, что снижение количества газа в хранилищах ведет к падению их производительности, что может сказаться на стабильности поставок энергии для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром отмечал рекордно низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы, где уровень опустился менее 40%.

    Напомним, что Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года. Эти меры могут превратить европейцев в «несчастных рабов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морозы в Евросоюзе уже спровоцировали рост цен и напряженность на газовых рынках. А Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках по всей Европе.


    30 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сообщил президент Владимир Путин на заседании по военно-техническому сотрудничеству.

    Путин уточнил, что с 14 странами ведется работа по этим проектам, часть из них уже реализуется, остальные находятся в стадии проработки, передает ТАСС.

    «Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран.

    30 января 2026, 19:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о «режиме тишины»
    В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о «режиме тишины»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

    «Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по «режиму тишины» и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение – 500 рублей, а в другом – 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Кошелев напомнил, что с 2014 года регулирование вопросов тишины передано на уровень субъектов России, и регионы самостоятельно принимают свои законы и устанавливают административные наказания. Парламентарий отметил, что несмотря на это, число жалоб на ночной шум не уменьшилось, и многие граждане продолжают сталкиваться с проблемами из-за шумных соседей.

    По предложению депутата, при первом нарушении тишины управляющие компании или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, при повторных нарушениях составлять акты и выносить предупреждения, а при дальнейшем нарушении передавать материалы в Госжилинспекцию или участковому. Размеры штрафов должны увеличиваться от 500 до 50 тыс. рублей или ареста на 15 суток при систематических нарушениях.

    Кошелев подчеркнул, что главная задача новых правил – обеспечить защиту прав граждан на тишину и справедливое привлечение виновных к ответственности.

    Ранее юрист Ульяна Никонова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.

    30 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Россияне стали пить меньше пива, но больше сидра и медовухи
    Россияне стали пить меньше пива, но больше сидра и медовухи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Розничные продажи пива в России в 2025 году упали на 16,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 607,06 млн декалитров, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

    В целом рынок пива и пивных напитков сократился на 15,7%, достигнув 702,59 млн декалитров, передает ТАСС. Розничные продажи пивных напитков отдельно снизились на 8,3% и составили 95,54 млн декалитров. Специалисты отмечают, что это один из самых заметных спадов за последние годы.

    На фоне падения спроса на пиво растет интерес к альтернативным напиткам. Сегмент сидра, пуаре и медовухи показал положительную динамику: продажи увеличились на 5%, достигнув 13,06 млн декалитров.

    В декабре вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин сообщил, что спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    30 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Эксперт назвал пять опасных тропических инфекций на курортах для россиян

    Вирусолог Нетесов сообщил о риске тропических инфекций на курортах для россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Российских туристов на курортах Азии и Африки могут подстерегать желтая лихорадка, Денге, японский энцефалит, вирус Зика и вирус Нипах, рассказал вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

    Пять наиболее опасных тропических вирусных инфекций для российских туристов на популярных направлениях, таких как Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия, назвал академик РАН Сергей Нетесов, пишут «Аргументы и факты».

    По словам эксперта, речь идет о желтой лихорадке, лихорадке Денге, японском энцефалите, вирусе Зика и вирусе Нипах. Как отметил Нетесов, эти болезни передаются через укусы тропических комаров, а местность в курортных зонах обрабатывают от насекомых в обязательном порядке.

    Нетесов подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора, Центра имени Гамалеи и Института медицинской паразитологии и тропических заболеваний Сеченовского университета хорошо осведомлены о данных инфекциях.

    Вероятность заражения, по словам вирусолога, крайне низка при соблюдении элементарных мер предосторожности и использовании репеллентов.

    Однако, как отметил эксперт, при рискованном поведении, например, при сплаве по реке во Вьетнаме без защиты, риск заражения лихорадкой Денге может достигать 30%.

    По информации Нетесова, ежегодно в Новосибирск завозятся от 30 до 50 случаев лихорадки Денге, а в Москве таких случаев еще больше.

    Вирусолог резюмировал, что уровень риска во многом зависит от поведения самих туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения. В России не обнаружены природные переносчики этого вируса.

    Климатические условия в стране не позволяют инфекции циркулировать. Вероятность распространения вируса в России крайне мала, подчеркнул эксперт.

    30 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» против Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением о необходимости использования «оружия возмездия» в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, депутаты нижней палаты парламента настаивают на применении более мощного вооружения для достижения поставленных целей. Володин подчеркнул, что российские войска продолжают наступление.

    «Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – «оружия возмездия». И достижении целей специальной военной операции», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Ранее Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского.

    30 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России защитить свои суда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять все необходимые меры в случае нарушения международных норм в отношении своих судов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    «Если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под нашим флагом, Россия примет все доступные меры для их защиты», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

    Ранее британские военные заявили о готовности задерживать российские суда у побережья Британии.

    30 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова: Москва учтет позицию Токио по Украине

    Захарова заявила о пересмотре политики России по Японии

    Захарова: Москва учтет позицию Токио по Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД сообщил, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России по отношению к Токио.

    Высказывания министра финансов Японии о поддержке Киева и антироссийских санкциях еще раз доказывают недружественную сущность нынешней линии Токио в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства. Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении».

    По ее словам, внутриполитическая ситуация в Японии оказывает влияние на заявления официальных лиц, так как недавно стартовала парламентская предвыборная кампания, и, по ее мнению, эксплуатация темы поддержки Киева выглядит популистской. Захарова отметила, что такие шаги не способствуют конструктиву в двусторонних отношениях, а, наоборот, усложняют ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что Япония спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны так и не согласилась признать закрепленные в международном праве итоговые решения.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Кремля в связи с заявлениями премьер-министра Японии о готовности пересмотреть оборонную политику и безъядерный статус страны.

    Вместе с тем, лидер японской организации «Иссуйкай» призвал к смягчению антироссийских санкций, отметив, что текущий курс наносит ущерб национальным интересам Японии.

    30 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным производства 7-нанометровых чипов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным относительно развития технологий для производства 7-нанометровых чипов.

    В пятницу белорусский президент посетил предприятие «Планар», которое считается одним из флагманов микроэлектронной промышленности страны.

    Общаясь с генеральным директором предприятия Сергеем Аваковым, Лукашенко отметил, что активно волновался по поводу возможностей Белоруссии в этой высокотехнологичной сфере. «С Путиным обсуждали эту тему, эти семь нанометров и так далее. Я так переживал крепко, пока не встретился с нашим конструктором, который мне все это разложил», – поделился президент. Видеофрагмент встречи был опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

    По словам Лукашенко, российский лидер подчеркнул, что Москва готова вкладывать необходимые средства в развитие подобных технологий. Путин заявил, что Россия «отстала, надо догонять, и на это деньги будем выделять», а белорусский президент выразил готовность работать в этом направлении.

    Напомним, в декабре в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

