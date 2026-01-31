Анонсирован запрет на госзакупки импортной рыбы и морепродуктов в России

С 1 июля в России запретили госзакупки импортных рыбных продуктов и батарей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Свежая и консервированная рыба, икра, моллюски и другие морепродукты иностранного происхождения будут полностью запрещены для закупки государственными и муниципальными структурами России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.

Соответствующие изменения внесены в перечень иностранных товаров, работ и услуг, на которые распространяется запрет на госзакупки. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

Изменения также затронут отдельный список товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках. С июля туда будет включен новый пункт – литий-ионные аккумуляторные батареи иностранного производства. Ранее в отношении ряда морепродуктов, закупаемых за рубежом, действовали только ограничения.

Запрет коснется закупки свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбного филе, консервированной, сушеной, соленой, вяленой и копченой рыбной продукции. Кроме того, ограничения распространятся на икру и ее заменители, моллюсков (включая устриц, гребешков и мидий), ракообразных, таких как омары, крабы и креветки, а также другие иностранные морепродукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг составил перечень служебных автомобилей для чиновников, куда попали российские марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайская Haval.

Ранее прокуроры добились возврата государству 13 млрд рублей, которые были необоснованно потрачены при государственных закупках.



