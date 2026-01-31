WSJ: Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пентагон и Белый дом представили совместно разработанные планы возможной атаки против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Wall Street Journal. В статье говорится: «Предоставили информацию о возможных вариантах атаки (против Ирана – ред.), разработанных совместно Белым домом и Пентагоном».

Среди рассмотренных сценариев выделяется так называемый «большой план», предусматривающий удары по государственным учреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции в рамках масштабной бомбардировочной кампании. Наряду с этим, обсуждаются и более ограниченные варианты – удары по символическим целям, что позволит наращивать интенсивность атак, если Иран откажется идти на соглашение.

Несмотря на разработку данных сценариев, США пока не раскрывают свои стратегические цели и намерены держать детали в секрете. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» движется в сторону Ирана, выразив надежду на переговоры и достижение сделки, предполагающей полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

Трамп напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», отметив, что «следующая атака будет ещё хуже» и призвав «не дать этому случиться».

