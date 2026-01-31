Володин заявил о приоритетном рассмотрении закона о защите инфраструктуры

Володин сообщил о приоритетном рассмотрении Госдумой закона об оружии для ЧОО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о расширении полномочий специализированных частных охранных организаций (ЧОО) по обеспечению безопасности объектов, включая критическую инфраструктуру, сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина.

Володин отметил, что документ направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Он подчеркнул: «Рассмотрим его в приоритетном порядке». Законопроект предполагает предоставление ЧОО права получать в территориальных органах Росгвардии боевое стрелковое оружие и использовать его для защиты особых объектов.

По словам Володина, Госдума последовательно совершенствует законодательство, чтобы противостоять диверсионно-террористическим угрозам и попыткам дестабилизировать работу критической инфраструктуры России. Председатель Госдумы отметил, что речь идет прежде всего о предприятиях топливно-энергетического комплекса, и подчеркнул: «У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников».

Сейчас действующее законодательство разрешает специализированным ЧОО использовать только служебное оружие, однако новый законопроект позволит применять боевое стрелковое оружие для охраны особо важных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что предоставление частным охранным организациям боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения спецоперации на Украине повысит антитеррористическую защищенность важных объектов.

Госдума ранее приняла в первом чтении поправки к закону «О связи», позволяющие ФСБ отключать связь операторов при угрозе безопасности, например, во время атак беспилотников.

Депутаты также ужесточили уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к диверсиям, предусматривая наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.