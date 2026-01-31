Мишустин обновил состав Совета по развитию кинематографии России

Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

Матус: Пугачеву и Макаревича в Израиле финансирует экс-акционер ЮКОСа Невзлин

Tекст: Дарья Григоренко

Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.