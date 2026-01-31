  • Новость часаГубернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    31 января 2026, 01:50 • Новости дня

    Мишустин обновил состав Совета по развитию кинематографии России

    Машков и Миронов вошли в состав Совета по развитию кинематографии России

    Tекст: Антон Антонов

    В состав Совета по развитию кинематографии включены председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

    В новый состав также включены продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк и другие, передает ТАСС.

    Из совета были выведены режиссер Александр Сокуров, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и ряд других представителей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре XII Съезд Союза кинематографистов Российской Федерации переизбрал председателем кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова.

    29 января 2026, 10:17 • Новости дня
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

    Матус: Пугачеву и Макаревича в Израиле финансирует экс-акционер ЮКОСа Невзлин

    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.

    Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

    Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

    В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

    В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

    В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.

    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    28 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 46 лет.

    Актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался на 47-м году жизни, передает «МК» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр. Ру». Известно, что артист ушел из жизни 16 января в Москве. О причинах смерти информация не раскрывается.

    Бур дебютировал в кинематографе в 2013 году и с тех пор снялся в пятидесяти проектах. Среди наиболее заметных работ актера – роли в таких картинах и сериалах, как «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи» и «Елки последние».

    В девятом сезоне «Реальных пацанов» Андрей Бур сыграл бармена, а в «Полицейском с Рублевки-3» – сотрудника патрульно-постовой службы. За свою карьеру он оставил заметный след в российском кино и телевизионных проектах.

    28 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле
    @ @jspringis/via REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в России) вместе с детьми оказался среди горящих отелей на элитном курорте Куршевель во французских Альпах.

    На видео, опубликованных Галкиным в соцсетях 28 января, видны объятые пламенем здания, передает «Фонтанка».

    «У нас в Куршевеле пожар. Горит отель Les Grandes Alpes. С вечера горит – не могут потушить. Вот такой кошмар. Уже эвакуировали отель Lana и тот отель, который ниже», – рассказал он.

    Галкин отдыхает в Куршевеле вместе с двумя детьми – Лизой и Гарри.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар, вспыхнувший во вторник вечером в пятизвездочном отеле Grandes Alpes на курорте Куршевель, до сих пор не удалось полностью потушить.

    31 января 2026, 00:51 • Новости дня
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. На тот момент ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    29 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани выставили на аукцион

    Tекст: Дарья Григоренко

    Здание Дома Багаутдиновой в Казани, изъятое у режиссера Тимура Бекмамбетова в 2025 году, выставлено на аукцион с начальной ценой 9,3 млн рублей.

    Особняк в Казани, который ранее принадлежал режиссеру Тимуру Бекмамбетову, выставят на аукцион. Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенном в 1873 году и признанном объектом культурного наследия. Здание располагается на улице Шигабутдина Марджани, дом 44, и включает пять помещений общей площадью 204,2 кв. м, передает РИА «Новости».

    По данным документов, начальная цена продажи составляет 9 млн 323 тыс. 465,7 рубля, шаг аукциона – 5% или 466 тыс. 173 рубля. Новый владелец будет обязан провести работы по сохранению исторического объекта, стоимость которых оценивается в 91 млн 777 тыс. 810 рублей. Прием заявок продлится до 17:00 26 февраля, а сам аукцион назначен на 3 марта.

    Летом 2025 года Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск районного прокурора и изъял особняк у Бекмамбетова за бесхозяйственное содержание. В материалах отмечается: «По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, ремонтно-реставрационные работы не проводятся». Решение суда было вынесено заочно, сам режиссер на заседании не присутствовал.

    Накануне власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    30 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    TMZ: Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара
    @ Richard Shotwell/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса, сценарист, режиссер и продюсер Кэтрин О'Хара скончалась на 72-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

    О'Хара обрела известность после роли Кейт Маккаллистер, матери главного героя в культовых фильмах «Один дома» и «Один дома 2», передает «Фонтанка».

    О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто в семье выходцев из Ирландии. Свою карьеру она начинала с озвучивания мультфильмов в 1970-х, а первая роль в полнометражном кино досталась ей в фильме The Rimshots в 1976 году. После успеха «Один дома» в 1990 году актриса прославилась и продолжала активно сниматься.

    В 1992 году Кэтрин О'Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша, в браке с которым родила двоих сыновей. У О'Хары была редкая анатомическая особенность: сердце располагалось справа, однако на ее здоровье это не сказывалось.

    В 2017 году умер актер Джон Херд-младший, сыгравший отца главного героя из фильма «Один дома».

    28 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Долина пришла на прощание с режиссером Олейниковым в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве коллеги и близкие прощаются с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, попрощаться с ним пришла певица Лариса Долина.

    Певица Лариса Долина пришла проститься с режиссером и продюсером Александром Олейниковым на Троекуровское кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    В траурном зале, где проходит церемония прощания, собрались родные, близкие и коллеги покойного. Гроб с телом установлен в центре зала, рядом портрет Олейникова, вокруг – венки и цветы от представителей Первого канала, Академии российского телевидения и других организаций.

    Как отмечает ТАСС, на церемонию пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Дмитрий Маликов, режиссеры Ренат Давлетьяров, Александр Стриженов, Игорь Угольников, Федор Бондарчук, продюсер Андрей Калинкин и другие известные деятели кино и телевидения.

    Александр Олейников скончался ночью 24 января на 61-м году жизни. Его дочь Дарья сообщала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны пройдут сегодня на Троекуровском кладбище.

    Олейников был одной из заметных фигур российского телевидения: работал на телевидении с 1985 года, возглавлял разные проекты на телеканале «Россия», с 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ. Кроме того, он выступал соведущим в «Вечернем Урганте» и создавал сериалы, в том числе «Художник».

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    30 января 2026, 10:25 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Морские дьяволы» Смородин

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Калуге скоропостижно скончался Валерий Смородин, один из ведущих актеров Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая «Морские дьяволы».

    «Нас постигла тяжелая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актеров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин», – говорится в заявлении театра, передает РИА «Новости».

    Смородин родился в 1961 году на Алтае и начал трудовой путь трактористом в колхозе, после чего переехал в Москву, где поступил в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. С 1990 года он работал в Калужском драмтеатре, однако во второй половине девяностых был вынужден временно уйти в коммерцию из-за сложной экономической ситуации. В 2009 году он вновь вернулся на театральную сцену.

    В 2021 году Валерий Смородин стал одним из первых обладателей звания «Заслуженный артист Калужской области». Коллеги отмечают его как человека с невероятным обаянием, доброй душой и актера большого таланта.

    В последние дни артист с энтузиазмом приступил к репетициям новой роли капитана Бернардо в классической испанской комедии, однако этим планам не суждено было осуществиться. В день смерти Смородин еще выходил на сцену, где исполнял роль Василия Шуйского в драме «Борис Годунов».

    Помимо театра, Валерий Смородин снимался в ряде телесериалов, среди которых «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Живой».

    Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в культовом фильме «Брат» и популярных сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург», скончался на 67-м году жизни.

    28 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Актриса Ардова вышла в ремиссию после лечения рака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженная артистка России Анна Ардова после продолжительного лечения рака почек достигла устойчивой ремиссии, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал 360 со ссылкой на Mash, состояние 56-летней актрисы, которой в 2017 году была проведена операция по удалению правой почки, сейчас оценивается как стабильное.

    Последнее медицинское обследование выявило у Ардовой доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание.

    В октябре главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впервые рассказала о прохождении курса химиотерапии и уточнила, что лечение проходит по полису ОМС в муниципальной больнице.

    Ранее Кейт Миддлтон рассказала о периоде восстановления после лечения от онкологии.

    29 января 2026, 15:14 • Новости дня
    В ЮАР сняли с проката фильм о Мелании Трамп

    В ЮАР отозвали из проката фильм о Мелании Трамп

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Документальная лента о жизни Мелании Трамп не выйдет в кинотеатрах ЮАР, несмотря на включение фильма в репертуар крупнейших киносетей страны, пишут местные СМИ.

    Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, запланированный к показу в ЮАР с 30 января, был снят с проката во второй половине дня 28 января. Глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу пояснил изданию News 24, что «в связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране». Он отказался раскрывать детали решения и не уточнил причины полной отмены показа ленты, отмечает ТАСС. 

    Filmfinity обладала эксклюзивными правами на распространение фильма «Мелания» в ЮАР, а ведущие киносети уже включили его в свои программы. После отзыва картины из проката все показы отменены. Сюжет фильма посвящен 20 дням жизни Мелании Трамп накануне инаугурации президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики. Он также отметил, что представителей ЮАР не пригласят на мероприятия G20 в 2026 году в штате Флорида.

    Позже у здания посольства США в столице ЮАР прошел протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро.


    28 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Режиссер Массарыгин умер на 75-м году жизни

    Режиссер Олег Массарыгин умер на 75-м году жизни

    Режиссер Массарыгин умер на 75-м году жизни
    @ t.me/UniKinoRF

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 75-м году ушел из жизни известный режиссер и сценарист Олег Массарыгин, проработавший долгие годы на киностудии Горького.

    О смерти Олега Массарыгина сообщили в официальном телеграм-канале Союза кинематографистов России, передает ТАСС. В сообщении говорится: «27 января 2026 года на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина».

    Отпевание режиссера пройдет 31 января в 12:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Массарыгин родился 10 октября 1951 года, окончил филологический факультет Сумского государственного педагогического института, а также операторский и сценарный факультеты ВГИКа.

    С 1985 года он работал оператором-постановщиком на киностудии Горького. Среди наиболее известных работ Массарыгина – фильмы «Митрополит Антоний Сурожский», «Юнги Соловецкие», «Все золото Москвы», «Мы – дети твои, Москва», «Татьянин день», «Сыны России», «Наследники Победы», «Танец Золотой Пантеры», «Самбо-70».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался во время транспортировки в больницу. Кинооператор Анатолий Заболоцкий ушел из жизни на 91-м году. Актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев умер в возрасте 67 лет.

    29 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей и сегрегацией

    Захарова назвала санкции ЕС против россиян травлей и идеологической селекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, отметив их дискриминационный характер.

    Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия».

    Санкции, введенные ЕС, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза для фигурантов новых списков, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках, если такие средства будут найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган) и Сергея Полунина с запретом на въезд и заморозкой активов. Москва назвала западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    До этого в ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с населением свыше двух млрд человек и считаются неправомерными с точки зрения международного права.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям.


    30 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Фильм «Август» получил «Золотого орла» как лучший игровой фильм

    Tекст: Вера Басилая

    Фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм», всего картина одержала победу в шести номинациях.

    Картина «Август» стала лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм», передает ТАСС. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступивший продюсером, поблагодарил Академию и отметил, что, по данным опросов ВЦИОМ, эта работа признана фильмом года среди зрителей.

    Фильм получил шесть наград, включая премии за визуальные эффекты, монтаж, музыку, операторскую работу, а исполнители главных ролей Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков отмечены как лучшие актеры.

    В номинации за лучшую режиссерскую работу победителем стал Феликс Умаров за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Эта лента также получила шесть статуэток, в числе которых награды за звук, костюмы, постановку и сценарий. Сергей Гилев и Анна Чиповская стали обладателями премий за второстепенные актерские роли.

    Лучшим телевизионным сериалом признан проект Нурбека Эгена «Атом», актеры Алексей Гуськов и Екатерина Климова получили награды за роли на телевидении. Проект онлайн-платформы «Плевако» также удостоен премии, а актеры Сергей Безруков и Ольга Лерман признаны лучшими в своих категориях.

    Специальную награду за вклад в киноискусство получила драматург Александр Адабашьян, а среди короткометражных и анимационных фильмов победили работы «Немой» и «Булгаков» соответственно. Лучшим неигровым фильмом была признана картина «Путь» Светланы Музыченко.

    31 января 2026, 02:00 • Новости дня
    Меры безопасности на концертах Долиной усилили

    Представитель Долиной Пудовкин: Меры безопасности на концертах артистки усилили

    Меры безопасности на концертах Долиной усилили
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности на фоне «нездорового» интереса к певице, сообщил ее представитель Сергей Пудовкин.

    «Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда – не всегда здоровый. Да, это так», – приводит слова Пудовкина РИА «Новости».

    Он пожаловался на то, что «бывают провокационные заявления». Меры безопасности были значительно усилены, сказал Пудовкин.

    Ближайшее выступление Долиной пройдет 1 февраля в Домодедово во дворце культуры и спорта «Мир». Большая часть билетов на концерт под названием «Юбилей в кругу друзей» уже реализована, максимальная стоимость входного билета составляет 6,5 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. В январе организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки. В декабре 2025 года концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».



