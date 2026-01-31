  • Новость часаReuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США приревновали Британию к КНР
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего
    31 января 2026, 00:31 • Новости дня

    Reuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК

    Reuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обрушения колтановой шахты в восточной части Демократической Республики Конго погибли более 200 человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.

    Трагедия произошла в населенном пункте Рубайя, который находятся под контролем повстанческого движения M23, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    На востоке ДРК продолжается конфликт с повстанцами при участии Руанды, вспыхнувший с новой силой в январе 2025 года. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Руанды Поль Кагаме и глава ДРК Феликс Чисекеди подписали мирное соглашение в Вашингтоне, но это не привело к окончанию конфликта.

    В результате взрыва метана в угольной шахте в Тебесе, Иран, погибли 50 человек. В Китае на угольной шахте в Пиндиншане погибли 13 горняков.


    30 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах
    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев

    Песков: Зеленский просил личной встречи с Путиным, а не наоборот

    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сам проявил инициативу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а российская сторона выразила готовность к встрече только в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков напомнил, что инициатива о личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским исходила именно от Зеленского, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, российский президент не делал предложений о встрече и не приглашал Зеленского, а сам Зеленский неоднократно просил о такой встрече. Песков также уточнил, что Владимир Путин в ответ на инициативу Зеленского заявил о готовности встретиться, но только в Москве.

    Пресс-секретарь Кремля акцентировал внимание на важности этой последовательности событий, отметив, что заявления украинской стороны о проведении саммита в Киеве не соответствуют реальным обстоятельствам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    Комментарии (19)
    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 09:53 • Новости дня
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Каллас на пресс-конференции заявила о стремлении стать очень умной. Политик отметила: «Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Так Каллас прокомментировала подарок журналиста – книгу по истории Сирии, врученную ей во время обсуждения ситуации в регионе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (37)
    30 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию

    Депутат Колесник объяснил решение Макрона освободить танкер Grinch

    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    Комментарии (10)
    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    Комментарии (50)
    30 января 2026, 11:07 • Новости дня
    Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского (включен в список иноагентов России), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.

    Семеро представителей культурного сообщества, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского, были исключены из Союза кинематографистов России за многолетнюю неуплату членских взносов, передает РИА «Новости».

    Такое решение было принято по итогам XII съезда Союза, прошедшего 22 декабря 2025 года.

    Помимо Дапкунайте и Роднянского, также были исключены актеры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссер документального кино Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

    Ранее компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

    Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.

    Комментарии (7)
    30 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Полярные медведи стали толстеть

    Белые медведи на Шпицбергене стали набирать вес после сокращения морского льда

    Полярные медведи стали толстеть
    @ Marko Konig/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    У белых медведей на Шпицбергене с 2000 года увеличились средний вес и размеры, несмотря на сокращение ледяного покрова, который теперь держится на два месяца меньше.

    Полярные медведи в архипелаге Шпицберген стали набирать вес, несмотря на сокращение площади морского льда, пишет New Scientist.

    Согласно исследованию, проведенному учеными Норвежского полярного института, вес и размер местных медведей с 2000 года увеличиваются, что стало неожиданностью для специалистов.

    Руководитель проекта Йон Аарс заявил: «Мы должны воспринимать это как хорошие новости для Шпицбергена. Но если вы хотите услышать плохие новости, то в других регионах есть убедительные доказательства негативного влияния изменения климата на белых медведей». В северной части Баренцева моря потепление идет в семь раз быстрее, чем в среднем по планете, а лед на Шпицбергене держится на два месяца меньше, чем двадцать лет назад.

    Местная популяция медведей, по оценкам, остается стабильной или даже растет, тогда как в некоторых районах Аляски, Канады и Гренландии численность сокращается. Исследователи связывают набор веса с тем, что уменьшение площади льда облегчает охоту на кольчатых тюленей – их становится проще находить на ограниченных участках льда. Кроме того, медведи освоили новые источники пищи: они чаще охотятся на морских зайцев, гусей, уток, а также на оленей и поедают туши моржей.

    Однако эксперты отмечают, что эти успехи могут быть временными. Как подчеркивает Йоуке Проп из Университета Гронингена, исчезновение морского льда со временем приведет к уменьшению кормовой базы и поставит популяцию Шпицбергена под угрозу: «Будет порог, после которого белые медведи на Шпицбергене начнут испытывать негативные последствия от потери льда».

    Напомним, накануне учения американских разведчиков в Японии были прерваны из-за нашествия медведей.

    Между тем ученые прогнозируют сокращение поголовья северных оленей в Арктике на 80%.

    Комментарии (15)
    30 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Москва отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    Москва отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не согласна с сообщениями, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит исключительно Киев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу.

    Официальный представитель отметила: «Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами «Северных потоков» стоят только и исключительно украинцы». Захарова подчеркнула необходимость тщательной проверки версии о возможной причастности западных спецслужб к этому происшествию, передает РИА «Новости».

    Россия настаивает, что вопрос объективного расследования остается одним из ключевых в повестке, и любые односторонние выводы без учета других версий не могут быть приняты.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновный в подрыве газопроводов «Северный поток» уже хорошо известен, а формулировки немецкого суда основаны на предположениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.

    Комментарии (7)
    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    Комментарии (17)
    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    30 января 2026, 09:51 • Новости дня
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский агент намеревался застрелить российского военнослужащего из пистолета с глушителем в Петербурге, покушение сорвали сотрудники ФСБ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Сторонник запрещенной украинской террористической организации по заданию спецслужб Украины намеревался убить российского военного, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленника задержали в ходе оперативных мероприятий. У него изъяли пистолет Макарова с глушителем и патронами.

    По информации ведомства, подозреваемый через Telegram связался с вербовщиком, выразив готовность совершить теракт. Получив оружие от куратора, он провел разведку адреса проживания военного, готовясь к убийству.

    Против задержанного возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.

    Ранее ФСБ сорвала в Уфе атаку на отдел полиции, одного боевика пришлось ликвидировать.

    Также сотрудники ведомства предотвратили теракт против работника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге.

    Комментарии (3)
    30 января 2026, 10:05 • Новости дня
    Грузия обвинила Эстонию в укрывательстве антиправительственных организаций

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в прямом эфире компании «Имеди» показал фотографию заброшенного строения в Эстонии, адрес которого указан в официальной регистрации в этой стране грузинских антиправительственных НПО и СМИ, отказывающихся выполнять требования местного закона «О прозрачности иностранного финансирования», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ложные «эстонские» НПО, ложные «эстонские» СМИ по одному ложному эстонскому адресу, – сказал председатель высшего законодательного органа Грузии. – О каких ценностях мы должны разговаривать с Брюсселем, когда имеем дело с международными мошенническими схемами?!».

    «В течение четырех лет Грузия проявляет добрую волю и обеспечивает выполнение установленных Брюсселем правил по исключению обхода санкций против России. В «знак благодарности» Грузия получает схемы обхода установленных ею правил», – заявил он.

    По словам Шалвы Папуашвили, по адресу этого заброшенного строения официально зарегистрированы грузинские НПО «Международная прозрачность» и «Европейская орбита», а также СМИ «Публика», «Табула» и «On.ge».

    «Ищут возможности, чтобы не спрашивая народ Грузии, оказывать влияние на страну, вкладывая деньги в политику», – сказал председатель парламента Грузии, демонстрируя в эфире и документы о регистрации данных грузинских субъектов в Эстонии.

    «Вот как ведет себя Эстония против Грузии. Это заброшенное разрушенное здание рядом с железнодорожными путями. Эти НПО имеют эстонские, а не грузинские идентификационные номера. Не знаю, какой правовой статус они получили там», – отметил Шалва Папуашвили.

    По его словам, заброшенный дом находится в Таллине, и одна из НПО – «Международная прозрачность» зарегистрировалась по этому адресу в то время, когда премьер-министром Эстонии была нынешняя еврокомиссар Кая Каллас, которая «должна объясниться, как в Эстонии формируются такие мошеннические схемы по регистрации ложных организаций для, с большой долей вероятности, отмывания денег и незаконных финансовых политических вливаний».

    «Все это – схемы Евросоюза по поиску политического влияния на Грузию, ранее анонсированные (еврокомиссаром) Мартой Кос», – заявил он.

    «Ненависть, насилие, мошеннические схемы финансирования – вот во что превратили сегодня «проевропейскость», – заявил Шалва Папуашвили.

    Накануне стало известно, что Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    Комментарии (8)
    30 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась гарантировать вступление Украины в Евросоюз
    Еврокомиссия отказалась гарантировать вступление Украины в Евросоюз
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Еврокомиссии заявил, что обсуждение вступления Украины в Евросоюз продолжается, однако итог дискуссий по-прежнему остается неопределенным.

    Еврокомиссия не может гарантировать результат переговоров о приеме Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье подчеркнул, что обсуждение этого вопроса продолжается, но конкретных решений о сроках не принято.

    «Дискуссия о вступлении Украины продолжается, но мы не можем заранее предсказать ее результаты. Украина добилась значительного прогресса на этом пути, и мы работаем в этом направлении», – отметил Мерсье.

    Он добавил, что Еврокомиссия не комментирует предложения заранее определить дату вступления Украины в ЕС, несмотря на соответствующие призывы со стороны Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне и страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую, бюджетную и гуманитарную помощь.

    Комментарии (5)
    30 января 2026, 05:16 • Новости дня
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России

    Замминистра финансов Моисеев: Ограничить вывоз золота планируют с сентября

    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ограничение на вывоз золота в монетарных слитках физическими лицами из России через страны Таможенного союза планируют ввести с 1 сентября, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

    Проект соответствующего указа сейчас рассматривает правительство, передает ТАСС.

    По его словам, документ подготовлен и согласован со всеми заинтересованными ведомствами. «То есть, в принципе, мы движемся по плану, <…> правительство поставило жесткие сроки. Сейчас у нас предусмотрено вступление в силу с 1 сентября в проекте, который мы сейчас разработали», – сказал Моисеев.

    Ранее замминистра пояснил, что это не касается золота в другом виде, в частности ювелирных украшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин завершил согласование проекта указа о лимите на вывоз золота физлицами, предусматривающего ограничение до 100 граммов на одного человека.

    Комментарии (8)
    Главное
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    Британская делегация заказала в Пекине блюда с галлюциногенными грибами
    Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара