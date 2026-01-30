Tекст: Вера Басилая

Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.

Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.

Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.

Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.

