    30 января 2026, 21:54 • Новости дня

    Путин отметил значимость производства гражданской продукции российским ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул значимость выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, передает РИА «Новости».

    «Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Денису Мантурову проанализировать производительность труда в оборонной промышленности.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в оборонно-промышленном комплексе сейчас трудятся около 3,8 млн человек, из которых 800 тыс. были трудоустроены за последние три года.

    30 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев

    Песков: Зеленский просил личной встречи с Путиным, а не наоборот

    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сам проявил инициативу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а российская сторона выразила готовность к встрече только в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков напомнил, что инициатива о личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским исходила именно от Зеленского, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, российский президент не делал предложений о встрече и не приглашал Зеленского, а сам Зеленский неоднократно просил о такой встрече. Песков также уточнил, что Владимир Путин в ответ на инициативу Зеленского заявил о готовности встретиться, но только в Москве.

    Пресс-секретарь Кремля акцентировал внимание на важности этой последовательности событий, отметив, что заявления украинской стороны о проведении саммита в Киеве не соответствуют реальным обстоятельствам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    30 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным производства 7-нанометровых чипов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным относительно развития технологий для производства 7-нанометровых чипов.

    В пятницу белорусский президент посетил предприятие «Планар», которое считается одним из флагманов микроэлектронной промышленности страны.

    Общаясь с генеральным директором предприятия Сергеем Аваковым, Лукашенко отметил, что активно волновался по поводу возможностей Белоруссии в этой высокотехнологичной сфере. «С Путиным обсуждали эту тему, эти семь нанометров и так далее. Я так переживал крепко, пока не встретился с нашим конструктором, который мне все это разложил», – поделился президент. Видеофрагмент встречи был опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

    По словам Лукашенко, российский лидер подчеркнул, что Москва готова вкладывать необходимые средства в развитие подобных технологий. Путин заявил, что Россия «отстала, надо догонять, и на это деньги будем выделять», а белорусский президент выразил готовность работать в этом направлении.

    Напомним, в декабре в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    30 января 2026, 01:37 • Новости дня
    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе заседания кабмина США спецпосланник американского президента Стив Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Указано, что записка содержала «дополнительные подробности о разговоре с Путиным». При этом отмечается, что сотрудникам СМИ не удалось «разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Уиткофф сообщил, что переговоры будут продолжены в течение недели. Протоколы по гарантиям безопасности Украины, по его словам, в значительной степени финализированы.

    30 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Володин назвал единственный выход для Зеленского

    Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы считает, что компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС невозможен, если Владимир Зеленский не выполнит условия, согласованные лидерами России и США.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский проявляет неадекватность, отказываясь идти на компромисс по Донбассу и использованию Запорожской АЭС. Володин подчеркнул, что у Зеленского остался единственный выход – следовать договоренностям, которых достигли президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время встречи в Анкоридже.

    «Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. Единственный для него путь – следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», – написал Володин в своем канале в Max.

    Политик также отметил, что дальнейшее игнорирование этих договоренностей лишь усугубит ситуацию вокруг Донбасса и Запорожской АЭС. По его мнению, любые попытки отклониться от согласованных условий приведут к росту напряженности и невозможности урегулирования конфликта.

    Ранее Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, а Владимиру Зеленскому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам. Он также заявил, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима.

    До этого спикер Госдумы призывал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию Путина в декабре.

    30 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сообщил президент Владимир Путин на заседании по военно-техническому сотрудничеству.

    Путин уточнил, что с 14 странами ведется работа по этим проектам, часть из них уже реализуется, остальные находятся в стадии проработки, передает ТАСС.

    «Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран.

    30 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана в Кремле

    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана Лариджани в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в пятницу в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Приезд Лариджани в Москву не анонсировался заранее.

    Ранее Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

    30 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести оперативное совещание с Совбезом России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание президента пройдет с постоянными членами Совета безопасности России, указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в январе Путин провел два за неделю оперативных совещания с постоянными членами СБ.

    30 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин сообщил о поставках российского оружия более чем в 30 стран

    Путин: Россия поставила военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская продукция военного назначения в 2025 году была экспортирована более чем в 30 стран, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

    По словам главы государства, общая сумма валютной выручки от этих поставок превысила 15 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира. А сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов», – сказал Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    В 2024 году Россия заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

    Ранее Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений.

    30 января 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий ОПК

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что это дает возможность направлять средства на расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования.

    «Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный «портфель» новых экспортных заказов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил, что стабильная и ритмичная работа российских оборонных предприятий, в том числе по выполнению экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременным мерам государственной поддержки.

    Также глава государства выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорта и коллективам предприятий ОПК за добросовестный труд, пожелав им новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что российская продукция военного назначения поставлялась более чем в 30 стран в 2025 году. Также Путин подчеркнул значимость производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    30 января 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах существенного роста военного экспорта России в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться в 2026 году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о введении дополнительных мер государственной поддержки сферы военно-технического сотрудничества в 2026-2028 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия экспортировала военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году.

    30 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин указал на интерес Африки к лицензионному производству российского оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Африканские государства проявляют интерес к созданию у себя лицензионного производства российской военной продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки. Путин также отметил, что Россия искренне дорожит исторически прочными и дружественными отношениями со странами Африки.

    По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, страны Африки выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах, передает РИА «Новости».

    «Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы», – сказал Путин в ходе заседания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Он заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сказал президент.

