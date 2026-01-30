  • Новость часаReuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК
    30 января 2026, 20:25 • Новости дня

    Трамп: Движущаяся к Ирану армада США больше той, что была у берегов Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется «крупная армада».

    По словам американского лидера, эта флотилия даже больше той, что находилась у берегов Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    «В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», – сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

    В среду глава Белого дома заявлял, что «армада США» движется в сторону Ирана.

    Ранее США допустили возможность превентивной операции против Ирана.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Лондона выстроить более тесные отношения с Пекином могут представлять серьезную угрозу для страны.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на днях встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и заявил о необходимости «более сложных» отношений между двумя странами, пишет Politico.

    Во время визита Стармер договорился о безвизовом въезде для британских граждан в Китай сроком до 30 дней и снижении китайских пошлин на шотландский виски.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал курс Британии на сближение с Китаем. «Это очень опасно для них», – заявил он, добавив, что еще опаснее, по его мнению, для Канады начинать бизнес с Китаем. Трамп подчеркнул, что хорошо знает председателя Си, назвав его своим другом, но предостерег Лондон и Оттаву от чрезмерной экономической зависимости от Пекина.

    Власти Британии заранее уведомили США о целях визита Стармера и его планах по развитию отношений с Китаем, отметили в британском правительстве. Сам Стармер в ответ на вопросы журналистов заявил, что сотрудничество с США остается одним из приоритетов для Лондона – в сферах обороны, разведки и торговли.

    Премьер-министр Британии отметил, что разрыв контактов с Китаем был бы невыгоден для страны. По его словам, важно строить диалог с Китаем, не поступаясь национальной безопасностью, и именно такой последовательный подход сейчас реализует британское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

    Лидер Китая Си Цзиньпин отметил необходимость диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

    Си Цзиньпин также выразил готовность развивать партнерство с Британией.

    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    30 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Трамп выдвинул Уорша на пост главы ФРС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о выдвижении бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на пост главы ФРС.

    По словам Трампа, он знаком с Уоршем давно и уверен в его исключительных качествах, передает РИА «Новости».

    «Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы... Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, а может быть, и как лучший», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    Ранее глава ФРС Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США.

    В прошлом году газета Wall Street Journal писала о намерении Трампа досрочно сменить главу ФРС.

    30 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне с американской армадой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти объявили о принятии на вооружение новейших беспилотников и подготовке к обороне на фоне угроз со стороны Вашингтона.

    Тегеран намерен защищать страну от любых атак, несмотря на продолжающиеся дипломатические попытки избежать эскалации конфликта, пишет Al Jazeera.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что глава ведомства Аббас Арагчи отправится в Турцию для проведения важных переговоров.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об отправке к берегам Ирана «армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

    В ответ иранская армия отчиталась о получении 1000 новых стратегических дронов, включая аппараты-камикадзе, а также разведывательные и боевые беспилотники.

    Член иранской переговорной группы Казем Гарибабади обозначил жесткую позицию властей.

    «Приоритет Тегерана в настоящее время – не вести переговоры с США, а иметь 200-процентную готовность защищать нашу страну», – указал он.

    Также Гарибабади отметил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается через посредников, но Иран учитывает опыт прошлых атак.

    Правительство также начало подготовку гражданской инфраструктуры к возможному конфликту, разрешив ввоз запасов продовольствия в приграничные районы. Мэрия столицы анонсировала строительство подземных укрытий, однако признала, что на реализацию этого проекта потребуются годы.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток, также в регион направилась американская авианосная ударная группа.

    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    30 января 2026, 10:57 • Новости дня
    Daily Telegraph сообщил о прибытии «ядерного нюхача» США в Британию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет ВВС США, который используется для обнаружения в воздухе радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном, сообщает издание Daily Telegraph.

    Самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, совершил посадку на авиабазе британских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк, передает РИА «Новости».

    Daily Telegraph отмечает, что этот самолет, прозванный «ядерный нюхач», прибыл на фоне растущей напряженности между США и Ираном.

    Издание связывает прибытие самолета с предположениями о возможных ударах США по иранским объектам, однако источник в оборонном ведомстве подчеркнул, что его присутствие не всегда означает немедленные военные действия. Причина последнего прибытия WC-135R в Британию пока не раскрыта.

    В материале напоминается, что в июне 2025 года США уже наносили удары по иранским ядерным объектам и тогда аналогичный самолет был переброшен на Ближний Восток за несколько дней до атак. По словам источника издания, WC-135R регулярно выполняет миссии по всему миру по поручению ООН, наблюдая за соблюдением договоров об испытаниях ядерного оружия. Ранее самолет собирал пробы воздуха в различных регионах, включая Индийский океан, Средиземное море и полярные области.

    Дипломатические источники в Европе сообщили Telegraph, что пока неясно, нанесут ли США удар по Ирану, но не исключили такую возможность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перевели часть эмиров «Исламского государства» (организация запрещена в России) из Сирии в Ирак.

    США нарастили военную группировку у границ Ирана на фоне обсуждения возможного удара.

    30 января 2026, 12:27 • Новости дня
    Небензя дал совет США по ситуации с Ираном в виде поговорки

    Небензя призвал США «семь раз отмерить и ни разу не отрезать» в вопросе Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал США «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в вопросе возможных действий против Ирана.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию вокруг возможных действий США против Ирана, передает «Россия-24».

    Дипломат посоветовал Вашингтону проявить осторожность: «Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать».

    По словам Небензи, ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, и возможность нанесения удара не исключена. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран сейчас куда лучше подготовлен к возможной эскалации, чем был летом 2025 года.

    Небензя призвал западные страны снизить градус истерии вокруг Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    30 января 2026, 10:37 • Новости дня
    Трамп подал иск к налоговой службе на 10 млрд долларов

    Трамп и его семья потребовали у IRS и Минфина США 10 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Семья Дональда Трампа обвинила налоговую службу и Минфин США в утечке личных налоговых данных и потребовала 10 млрд долларов компенсации, сообщает The Washington Post (WP).

    Иск был подан Дональдом Трампом, его двумя старшими сыновьями и бизнес-структурой Trump в суд Южного округа Флориды, передает The Washington Post.

    В иске говорится о компенсации как минимум 10 млрд долларов за то, что налоговая служба и Минфин США не обеспечили защиту налоговой информации от несанкционированного доступа и разглашения. Трамп выступает истцом в личном качестве, а не как президент.

    В 2024 году бывший консультант IRS Чарльз Литтлджон был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение налоговых деклараций Трампа и тысяч других состоятельных американцев с 2018 по 2020 год. Эти данные он передал ProPublica и The New York Times, которые опубликовали материалы на их основе. Представители The New York Times отказались комментировать ситуацию. ProPublica, Минфин США и IRS не ответили на запросы.

    В жалобе сообщается, что публикации ProPublica и The New York Times содержали ложные сведения о налоговой отчетности семьи Трампа, а также обвинения в мошенничестве и нарушениях со стороны их бухгалтерской фирмы, что нанесло семье Трампа репутационный и финансовый ущерб.

    Ранее Трамп уже подавал иски с крупными денежными требованиями против госструктур США, в том числе против Минюста по расследованию дела о связях с Россией и против ФБР после обыска в поместье Мар-а-Лаго. Как отмечал сам Трамп, «странно принимать решения, когда платишь сам себе».

    Минфин США на этой неделе расторг все контракты с консалтинговой компанией Booz Allen Hamilton на сумму 21 млн долларов после утечек, связанных с Литтлджоном, который работал в этой фирме.

    Ранее Дональд Трамп решил взыскать с JPMorgan Chase до 5 млрд долларов из-за закрытия счетов.

    Американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции Дональда Трампа в январе 2021 года после событий вокруг штурма Капитолия.

    30 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Иран согласился возобновить переговоры с США по ядерной программе

    Аракчи: Иран согласен возобновить переговоры с США по ядерной программе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о согласии на возобновление переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы.

    На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом он подчеркнул, что Иран не примет навязанных и диктуемых подходов, передает ТАСС.

    «Подчеркивая свое неприятие любой навязанной и диктуемой политики, Иран заявляет о своей готовности участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах», – заявил Аракчи.

    По его словам, Тегеран готов восстановить доверие и вести диалог исключительно «на основе взаимного уважения».

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    30 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Трамп подписал указ о возможности ввести пошлины против поставщиков нефти Кубе

    Tекст: Антон Антонов

    США могут установить дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий исполнительный указ.

    Указ предусматривает возможность введения дополнительных адвалорных пошлин на любые импортируемые в США товары, если они произведены в странах, продающих или поставляющих нефть на Кубу. Размер возможных пошлин в документе еще не определен. В указе отмечается, что подобные меры обоснованы в том числе сотрудничеством между Кубой и Россией, передает ТАСС.

    Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения поставок энергоносителей и ищет чиновников, способных обеспечить смену политического руководства на Кубе.

    30 января 2026, 01:59 • Новости дня
    США сняли ограничения на полеты над Венесуэлой

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральное управление гражданской авиации США отменило ранее действовавшие предупреждения о рисках полетов над Венесуэлой и несколькими районами Карибского бассейна. Венесуэла подтвердила решение США открыть воздушное пространство.

    Как пояснили в FAA, эти предупреждения были введены как временная мера в конце ноября. Сейчас регулятор отмечает, что такие меры «больше не являются необходимыми», передает РИА «Новости».

    Сняты уведомления NOTAM в Карибском регионе, «включая одно, связанное с Венесуэлой, а также предупреждения, затрагивавшие воздушное пространство над районами полетной информации Кюрасао, Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Пиарко».

    Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что воздушное пространство над Венесуэлой вновь доступно для полетов.

    Пресс-служба уполномоченного президента Венесуэлы сообщила, что Делси Родригес в четверг провела телефонный разговор с Трампом, который уведомил ее об открытии воздушного пространства над боливарианской республикой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой в конце ноября. В начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро.

    30 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал ответить на любую агрессию решительно

    Пезешкиан предупредил о немедленном ответе на нападение на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию против государства.

    Как заявил Пезешкиан, любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ».

    Ранее Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства» из Сирии в Ирак.

    США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    30 января 2026, 09:37 • Новости дня
    War Zone сообщил о переброске F-35A ВВС США в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС США на фоне напряженности вокруг Ирана перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, их пункт развертывания пока неизвестен, сообщает портал War Zone со ссылкой на данные из открытых источников.

    ВВС США перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, сообщает портал War Zone со ссылкой на открытые источники, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что перемещение техники происходит на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. В материале говорится: «Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые... F-35A ВВС США. Истребители... были в Пуэрто-Рико... На видео (из соцсетей)... видно, как некоторые из этих истребителей приземляются в Лажише в Португалии».

    Пункт назначения перебрасываемых F-35A пока не раскрывается. По данным портала, истребители были переброшены в Пуэрто-Рико при подготовке к операции США в Венесуэле, которая завершилась захватом президента страны Николаса Мадуро. Кроме того, некоторое время назад в сторону Испании вылетели американские истребители F/A-18G.

    Портал напоминает, что F-35A сыграли ключевую роль в подавлении иранских средств ПВО во время атаки США в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

