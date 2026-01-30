  • Новость часаReuters сообщило о гибели более 200 человек при обрушении шахты в ДРК
    США приревновали Британию к КНР
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    Путин сообщил о более 340 военных проектах с зарубежными странами
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего
    30 января 2026, 21:10 • Новости дня

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

    Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два военных самолета из Британии и США более часа находились в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

    Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

    Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

    Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

    А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.


    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    30 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Слуцкий обвинил ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса

    Слуцкий заявил о подрыве основ ООН из-за заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, упрекнув организацию в двойных стандартах.

    Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не распространяется на Крым и Донбасс.

    «Бацилла двойных стандартов поразила и ООН. Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе!» – написал в Telegram-канале Слуцкий.

    По его словам, избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека подрывают основы самой организации.

    Политик считает, что попытки применять международное право по принципу «право сильного» создают опасный прецедент для ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» способна привести к негативным последствиям. Слуцкий выразил надежду, что в руководстве ООН осознают возможные риски.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    30 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал дебют РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

    Ростех решил показать новейшую РСЗО «Сарма» на оборонной выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде состоится международная премьера высокомобильной РСЗО «Сарма», способной выпустить полный залп за 18 секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    Ростех впервые представит новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма» на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    По словам представителей корпорации, «Сарма» отличается высокой мобильностью: расчет способен занять огневую позицию всего за три минуты и покинуть ее за то же время.

    Индустриальный директор Бекхан Оздоев заявил: «Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность. Она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. «Сарма» оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем». Также комплекс использует как управляемые ракеты системы «Торнадо-С», так и новые типы боеприпасов, а полный залп можно произвести за 18 секунд.

    Система базируется на шасси с формулой 8х8, разгоняется до 95 км/ч по шоссе и имеет запас хода до 1000 км. В отличие от «Торнадо-С» и «Смерча», пусковая установка «Сармы» включает шесть направляющих при том же калибре 300 мм. Экипаж из трех человек может вести огонь, не покидая кабины, а также управлять машиной дистанционно с выносного пульта из укрытия.

    Комплекс предназначен для поражения артиллерии, бронетехники, систем ПВО и других военных объектов, обеспечивая эффективное выполнение боевых задач на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    30 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Lockheed Martin раскрыла применение дрона RQ-170 Sentinel в Венесуэле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания-производитель вооружений Lockheed Martin сообщила, что в операции США против Венесуэлы были задействованы истребители F-35, F-22, вертолеты Black Hawk и шпионский дрон RQ-170 Sentinel.

    США применили широкий спектр военной техники, включая шпионский дрон RQ-170 Sentinel и истребители F-35 и F-22, в операции «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Lockheed Martin Джеймса Теклета, опубликованное на портале War Zone.

    По его словам, «в недавней операции «Абсолютная решимость» были задействованы истребители F-35 и F-22, беспилотные летательные аппараты RQ-170 Sentinel, оснащенные технологией малозаметности, и вертолеты Sikorsky Black Hawk, которые помогли обеспечить успех выполнения задачи».

    Издание отмечает, что после проведения операции 3 января появились видеозаписи, на которых, предположительно, были запечатлены беспилотники RQ-170 Sentinel, приземляющиеся на базе ВВС США в Пуэрто-Рико. Кроме того, на опубликованных фотографиях с операции был замечен военнослужащий с нашивкой в форме силуэта этого дрона.

    Точная задача, которую выполнял RQ-170 Sentinel в ходе операции, остается неизвестной. Однако War Zone предполагает, что дрон обеспечивал США оперативную информацию о перемещениях главы Венесуэлы Николаса Мадуро до и во время операции, а также использовался для наблюдения за военными объектами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что попытки Соединенных Штатов поменять режимы в других странах почти всегда приводят к негативным последствиям.

    Вице-президент Вэнс в Конгрессе отклонил предложение запретить действия вооруженных сил США против Венесуэлы.

    Власти Венесуэлы впервые после атаки американских войск освободили троих граждан США.

    30 января 2026, 17:38 • Новости дня
    На Украине раскритиковали методы обучения армии Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Украины выражают недовольство устаревшими стандартами подготовки солдат бундесвера, отмечая угрозу со стороны современных дронов.

    Армия Германии подверглась критике со стороны украинских военных за устаревшие подходы к подготовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild. Украинский военный, беседовавший с журналистами, заявил: «В бундесвере тренируются по старым методам – военных довозят на транспорте за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны проделать пешком. В нынешних условиях они бы не смогли пройти его – их бы убило дронами».

    По словам представителя украинских войск, ВС России имеют существенное преимущество в беспилотниках, которых, по его оценке, в десять раз больше, чем у украинской армии. Он отметил, что это значительно осложняет ситуацию на линии соприкосновения.

    Ранее командующий спецназом в вооружённых силах Украины в разговоре с Financial Times отмечал, что следование западным стандартам обучения в современных условиях может привести к гибели бойцов. На Украине считают, что подготовка, основанная на опыте прошлых войн, не учитывает изменившуюся роль дронов и новых технологий на поле боя.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил недовольство из-за задержек с поставками ракет для комплексов Patriot.

    Она стала ответом на то, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может отправить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, так как ждет поставки для собственных нужд.

    До этого на Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41, а прибытие первой партии этих боевых машин, адаптированных для украинской армии, ожидается в ближайшие недели.


    30 января 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова: Гутерриш взял на себя роль «вершителя судеб»

    Захарова обвинила генсека ООН Гутерриша в поддержке западной пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб и превратился в проводника пропаганды Запада.

    Захарова заявила, что Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб. Она подчеркнула, что генсекретарь ООН теперь самостоятельно определяет, кому какие права принадлежат, и окончательно стал проводником западной пропаганды, отказавшись от миссии по защите принципов ООН, передает РИА «Новости».

    «Отказывая в аналогичном праве на самоопределение народу Донбасса и Крыма, Антониу Гутерриш фактически берет на себя роль вершителя судеб, по собственному усмотрению решая, кому какие права принадлежат», – заявила дипломат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.

    30 января 2026, 13:15 • Новости дня
    Lockheed Martin пообещал увеличить производство ПВО THAAD до 400 комплексов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение об увеличении в четыре раза темпов производства систем противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, сообщила пресс-служба компании.

    Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение о резком увеличении производства систем противовоздушной обороны THAAD, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании уточнили: «Lockheed Martin и Военное министерство [США] подписали новое рамочное соглашение, которое [позволит] увеличить производство систем ПВО THAAD в четыре раза, с 96 до 400 комплексов в год».

    В ближайшие три года компания собирается инвестировать миллиарды долларов в расширение и обновление производственных мощностей. Под модернизацию попадут более 20 заводов в штатах Арканзас, Алабама, Флорида, Массачусетс и Техас.

    THAAD – одна из ключевых систем ПВО США, предназначенная для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности. Новое соглашение должно значительно ускорить поставки комплексов как для нужд вооруженных сил США, так и для иностранных заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах по созданию беспилотной версии истребителя F-35.

    Rheinmetall и Lockheed Martin договорились о совместном производстве снарядов на территории Европы.

    ВМС США планируют модернизировать противокорабельную ракету LRASM, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    30 января 2026, 14:43 • Новости дня
    NOS: Минобороны Нидерландов задумалось о смягчении правил по наркотикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность смягчения наказания за употребление наркотиков среди военнослужащих, включая замену увольнения на предупреждение, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя ведомства.

    Министерство обороны Нидерландов пересматривает свою политику в отношении употребления наркотиков среди военных, передает РИА «Новости».

    По данным NOS, действующие строгие меры были ужесточены в 2021 году, когда командирам разрешили проводить внезапные проверки на наркотики в казармах. В результате ежегодно примерно пятьдесят человек увольняют из-за употребления наркотиков.

    Представитель министерства подчеркнул, что ведомство не собирается полностью отказываться от существующих правил, однако планирует сместить акцент на повышение осведомленности, образование и профилактику.

    Теперь военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков, не будут сразу увольнять: в первую очередь им будет выноситься предупреждение. Адвокат Майкл Руперти считает, что нынешняя политика слишком жесткая и не оставляет места для индивидуальных решений, отмечая: «Солдаты – не машины. Люди совершают ошибки и заслуживают второго шанса».

    Между тем директор профсоюза военнослужащих ACOM Джон ван дер Хюлст заявляет, что военные всегда должны быть готовы к выполнению заданий и находиться в трезвом состоянии. Он подчеркивает, что употребление наркотиков увеличивает риск ошибок, которые могут привести к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европол ликвидировал 24 нарколаборатории на территории Евросоюза.

    В Нидерландах обнаружили каннабис в составе конфет Haribo.

    Футболиста «Спартака» Промеса заподозрили в контрабанде наркотиков в Нидерландах.

    30 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро

    Амстердам запланировал военную и невоенную поддержку Киеву до 2029 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заложили в коалиционное соглашение формирующегося правительства намерение выделить Украине значительную сумму военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под руководством партии «Демократы-66», намерено направить Украине более 3 млрд евро на военные нужды в 2027-2029 годах, сообщает ТАСС. Соответствующее обязательство отражено в тексте нового коалиционного соглашения.

    Согласно документу, большая часть средств пойдет на военную помощь, а еще около 400 млн евро предназначены для других форм поддержки Киева. Невоенная часть будет финансироваться за счет бюджета, выделенного на международное развитие и внешнюю торговлю.

    Военная поддержка Украины, по плану, останется в ведении министерства обороны Нидерландов. Для этого ведомство задействует так называемый механизм «переноса средств», позволяющий использовать бюджетные средства, предусмотренные на следующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага назвал поддержку Киева со стороны Нидерландов «преступлением» и примером оппортунизма.

    До этого власти Нидерландов разрешили Киеву приобретать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    Однако в Амстердаме подтвердили неизменность своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины но, вместе с тем, выразили готовность оказывать содействие в их достижении.

    30 января 2026, 11:24 • Новости дня
    Крымчанка получила 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Верховный суд Крыма признал женщину, передававшую киевскому режиму координаты стратегических военных объектов, виновной в госизмене, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Жительница Джанкойского района признана виновной в государственной измене, ее приговорили к 15 годам заключения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на полтора года.

    Следствие установило, что девушка 1996 года рождения через мессенджер Telegram предложила свои услуги украинской разведке. Она собирала данные о местах расположения авиации, средств ПВО и спецтехники.

    По заданию куратора шпионка фотографировала объекты и подтверждала их координаты. Кроме того, она инициативно передавала сведения о движении железнодорожных составов с военными грузами для нанесения ракетных ударов.

    Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 17 годам колонии строгого режима за передачу информации о деятельности оборонного предприятия киевскому режиму.

    30 января 2026, 13:35 • Новости дня
    Rheinmetall заключил многомиллионный контракт на поставку гранат Нидерландам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий концерн Rheinmetall подписал соглашение на производство пятнадцати видов ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов сроком на пять лет.

    Немецкий концерн Rheinmetall заключил рамочный контракт на поставку ручных гранат для армии Нидерландов, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе компании отмечается: «Rheinmetall подписал новый многолетний рамочный контракт с вооруженными силами Нидерландов на производство ручных гранат».

    Документ рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года. Стоимость соглашения оценивается в десятки миллионов евро, а в рамках контракта предстоит поставить около 15 различных типов гранат.

    Производство гранат будет вестись на заводах Rheinmetall в немецких городах Триттау и Зильберхютте, а также в австрийском Шваненштадте. Компания уточняет, что это соглашение входит в серию рамочных контрактов между Rheinmetall и Нидерландами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Rheinmetall назвало Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году.

    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии.

    30 января 2026, 21:28 • Новости дня
    В Нидерландах назвали Россию ключевой угрозой безопасности

    Коалиция Нидерландов назвала Россию ключевым источником угрозы безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом коалиционном соглашении на 2026-2030 годы власти Нидерландов назвали Россию одним из главных источников угрозы национальной безопасности страны из-за подозрений в гибридной активности.

    Новая правящая коалиция Нидерландов, сформированная партиями «Демократы-66», Народной партией за свободу и демократию (НПСД) и христианскими демократами, обозначила Россию как «один из главных источников угроз национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

    В опубликованном коалиционном соглашении на 2026-2030 годы утверждается, что «наиболее заметным риском является возросшая вероятность дальнейшей эскалации между Россией и Западом». В документе Россию обвиняют в «гибридной активности, включая саботаж, шпионаж и кибератаки».

    При этом соглашение не содержит конкретных доказательств или подтверждённых фактов в адрес России, а формулировки остаются общими и оценочными. Россия перечисляется среди абстрактных «угроз безопасности», что даёт возможность нидерландским властям обосновывать усиление силовых структур и разведки под предлогом «сдерживания».

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов заложило в коалиционное соглашение выделение Украине значительной военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов уведомило посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза.

    Напомним, что Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    30 января 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий ОПК

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что это дает возможность направлять средства на расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования.

    «Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный «портфель» новых экспортных заказов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил, что стабильная и ритмичная работа российских оборонных предприятий, в том числе по выполнению экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременным мерам государственной поддержки.

    Также глава государства выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорта и коллективам предприятий ОПК за добросовестный труд, пожелав им новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что российская продукция военного назначения поставлялась более чем в 30 стран в 2025 году. Также Путин подчеркнул значимость производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    30 января 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах существенного роста военного экспорта России в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться в 2026 году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о введении дополнительных мер государственной поддержки сферы военно-технического сотрудничества в 2026-2028 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия экспортировала военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году.

