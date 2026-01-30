Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейские страны используют рекордные объемы газа из подземных хранилищ, а запасы в Нидерландах достигли исторического минимума для конца января, сообщает Газпром. По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января заполненность ПХГ Нидерландов составляет всего 27,8% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений на эту дату.

В «Газпроме» подчеркнули, что Европа продолжает активно расходовать газовые резервы, забрав уже более 81% от объемов, закачанных в хранилища при подготовке к отопительному сезону. Запасы природного газа во Франции и Германии также находятся на минимальных уровнях для этого времени года.

Компания напомнила, что снижение количества газа в хранилищах ведет к падению их производительности, что может сказаться на стабильности поставок энергии для европейских потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром отмечал рекордно низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы, где уровень опустился менее 40%.

Напомним, что Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года. Эти меры могут превратить европейцев в «несчастных рабов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морозы в Евросоюзе уже спровоцировали рост цен и напряженность на газовых рынках. А Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках по всей Европе.



