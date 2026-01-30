Захарова увидела аналогию между политикой ЕС и сказкой о Незнайке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, провела аналогию между политикой Евросоюза и сюжетом рассказа о Незнайке, передает ТАСС. Она вспомнила историю, где Незнайка, не обладая художественными навыками, решил нарисовать портреты друзей, вызвав смех у всех, кроме тех, кто увидел собственное изображение. По мнению Захаровой, Евросоюз оказался в подобной ситуации, когда столкнулся с вопросом Гренландии, и радость быстро сменилась на серьезное отношение.

Захарова подчеркнула, что западные страны ранее с легкостью разрабатывали санкционные меры против России, пренебрегая правами человека и игнорируя референдумы. Она отметила, что ситуация для Европы стала «очень грустной», когда аналогичные принципы затронули вопрос Гренландии и международного судоходства.

Дипломат призвала западные страны не забывать уроки из детских сказок, имея в виду историю о Незнайке, особенно в контексте современных международных отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что внутри НАТО возникла паника из-за невозможности пожаловаться на США по вопросу Гренландии.

По ее словам, новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов».

А накануне МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, и отметил их дискриминационный характер.