    30 января 2026, 18:04

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    29 января 2026, 08:07
    Потасовка на Арбате закончилась поножовщиной и уголовными делами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт в центре российской столицы привел к госпитализации участников с ножевыми ранениями, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Арбат между группой граждан, один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другой – рану щеки, третий – тяжелые травмы головы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что происшествие случилось в ночное время. В отношении двух участников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в Москве на Люблинской улице произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    29 января 2026, 19:17
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта

    Эксперт Степура: Снег на тротуарах должны начать убирать после выпадения двух сантиметров

    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка призводится уже после завершения снегопада, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. При этом он подчеркнул, что данные правила невыполнимы в случае аномальных снегопадов.

    «Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», – говорит Степура.

    Нормативы, продолжает он, как правило, рассчитаны на обычные снегопады. Он подчеркивает, что в Московском регионе, например, сейчас наблюдаются обильные и аномальные снегопады.

    «Но в любом случае основные принципы уборки снега остаются теми же: в первую очередь убирают выходы из многоквартирных домов, основные пешеходные тротуары и проходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы на улицах. Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка производится уже после того, как снегопад завершился», – заключил Степура.

    Ранее в парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках.

    29 января 2026, 16:30
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    30 января 2026, 14:06
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице с крыш одного из многоэтажных домов упал кусок льда, который убил проходившую мимо женщину, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в пятницу, женщина умерла после падения льда на нее, сказал собеседник РИА «Новости».

    В декабре 2023 года мужчина в Люберцах погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову. С ним вместе пострадали еще несколько человек.

    29 января 2026, 09:01
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    29 января 2026, 14:12
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице система видеоаналитики теперь способна распознавать электросамокаты, электровелосипеды и дорожные работы на автомобильных полосах.

    Умные камеры Центра организации дорожного движения Москвы начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов, передает ТАСС. Теперь система может распознавать проведение дорожных работ и движение электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам, что ранее не отслеживалось.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил: «Круглосуточная работа »умных« камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов – проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге».

    На ключевых магистралях Москвы сейчас функционирует более 1,5 тыс. умных камер. Они в режиме реального времени фиксируют опасные ситуации, а не только нарушения ПДД. Информация о дорожных работах моментально поступает в Ситуационный центр ЦОДД, где специалисты выводят предупреждения на дорожные табло и передают данные патрулям.

    Если работы на дороге не согласованы, экипаж Дорожного патруля выезжает для проверки безопасности, что позволяет своевременно информировать водителей. Аналогично поступают сигналы о движении электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам – это запрещено ПДД и может привести к аварийным ситуациям. Система позволяет быстро реагировать и предотвращать ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона. Камеры в Москве выявили 8 тыс. нарушителей на электросамокатах.

    28 января 2026, 13:04
    Приезжий разгромил музей и аквариум в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре российской столицы задержали злоумышленника, который ранним утром проник в учреждение культуры и повредил элементы интерьера, сообщили в Росгвардии.

    Сигнал тревоги поступил ранним утром из охраняемого культурного учреждения на Никитском бульваре, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Правоохранители задержали мужчину, который незаконно проник в помещение. Им оказался 24-летний гость столицы, он разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей.

    Задержанный заявил правоохранителям, что не помнит обстоятельств случившегося, однако свою вину полностью признал. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции.

    В декабре 2025 года неизвестный проник в храм Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы в городе Кимры в Тверской области и сломал часть имущества.

    28 января 2026, 16:25
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    28 января 2026, 14:49
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    29 января 2026, 21:52
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    29 января 2026, 16:46
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    30 января 2026, 15:59
    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    28 января 2026, 14:33
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    28 января 2026, 06:57
    Москвичам пообещали морозную и снежную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода, местами пройдет снег, возможно усиление осадков, передает ТАСС. На дорогах прогнозируется гололедица, а температура воздуха днем опустится до минус 7 – минус 5 градусов. По информации Гидрометцентра России, ночью в четверг столбики термометров могут показать до минус 11 градусов.

    Ветер будет дуть с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 743 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье погода будет схожей: днем температура ожидается в диапазоне от минус 10 до минус 5 градусов, а ночью возможны похолодания до минус 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    30 января 2026, 06:15
    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    28 января 2026, 08:12
    В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Синоптик Тишковец: В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Существенные осадки зафиксированы в Москве за сутки: на отдельных метеостанциях выпало около 10-11 мм, что составляет 20% январской нормы.

    В Москве за последние сутки выпало 20% месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице зафиксировано 10 мм осадков, столько же выпало в Тушино, а на Балчуге – 11 мм. Это соответствует пятой части среднемесячного значения для января.

    В отдельных районах Подмосковья объем осадков оказался еще выше. Так, на юге региона местами выпала половина от месячной нормы: в Кашире за сутки зафиксировано 20 мм, в Черустях и Серпухове – по 15 мм, хотя для этих населенных пунктов месячная норма составляет 42 мм и 39 мм соответственно. В Коломне выпало 14 мм, в Волоколамске – 12 мм, а в Наро-Фоминске – 11 мм, что также сопоставимо с 40-44 мм обычной январской нормы.

    Синоптики отмечают, что такая интенсивность осадков для января является необычной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду.

    За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.


