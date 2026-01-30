Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.



