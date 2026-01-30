  • Новость часаЕврокомиссия отказалась гарантировать вступление Украины в Евросоюз
    30 января 2026, 18:37 • Новости дня

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    29 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Лавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует

    Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлого

    Лавров: Сценарий распада НАТО Россию не интересует
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский министр иностранных дел подчеркнул, что сценарии распада НАТО не входят в сферу интересов Москвы, отметив альянс как пережиток прошлого.

    Сценарии распада НАТО не вызывают интереса у России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «это их проблемы. Сценарий распада НАТО нас совершенно не интересует. Альянс – это атавизм, пережиток прошлой эпохи». Он подчеркнул, что после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза, а также обретения независимости советскими республиками, смысл в сохранении НАТО исчез.

    Глава МИД напомнил, что Североатлантический альянс создавался для сдерживания СССР и его союзников, однако после распада Варшавского блока появились мнения о потере актуальности НАТО.

    Лавров отметил: «Были мысли, в том числе и на Западе, о том, что НАТО уже не актуально, мол, давайте все будем работать в ОБСЕ, превратим ее из совещания, каковым она изначально была, в настоящую организацию, со структурами, уставом. Но возобладали те, кто сказал, что Североатлантический альянс не помешает, надо только найти ему какой-то смысл существования в современных условиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, а также подчеркнул их открытость намерений.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус уточнил, что война НАТО и России может начаться до конца 2029 года.

    НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая обозначена в доктринальных документах альянса как наиболее значительная и прямая угроза безопасности, заявил в четверг директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.


    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Лавров объяснил посылы Запада о третьей мировой

    Лавров назвал цели Запада в использовании темы третьей мировой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.

    Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне для мобилизации своего электората и сохранения власти, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами».

    Министр отметил, что историю о «подготовке» к третьей мировой войне, якобы инициируемой Россией, активно раздувают прибалтийские страны, а также политики Германии, Франции, генсек НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лавров раскритиковал западный политический класс за отсутствие аргументов и упрощенное описание событий, связанных со спецоперацией на Украине.

    Он обратил внимание на противоречия в западных СМИ относительно темпов СВО и утверждений о возможном нападении России на Европу через три года. Лавров резюмировал, что обращаться по поводу третьей мировой войны стоит к тем, кто оправдывает свое провальное пребывание у власти подобными нарративами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России в четверг также заявил, что Москва воспринимает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев выступает лишь пешкой в этой борьбе.

    Министр также отметил, что суть конфликта на Украине не связана с территориальными вопросами. Кроме того, он перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.


    29 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы

    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы за мягкость к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выражал недовольство позицией Европы по отношению к Дональду Трампу на форуме в Давосе.

    В интервью турецким СМИ глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал европейские страны за излишне мягкую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что это произошло на форуме в Давосе.

    По словам Лаврова, Зеленский призывал европейские государства действовать жестче и добиваться от США более активной поддержки боевых действий.

    Министр отметил, что украинский лидер настаивал на вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан заявил, что энергетических, военных и финансовых ресурсов Украины хватит максимум на девять месяцев.

    Европейские политики начали просчитывать, что для Брюсселя может означать вступление Украины в Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

    Президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    30 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    30 января 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве

    Глава департамента МИД Масленников: Пересмотр представленности ЕС не планируется

    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не рассматривает создание новых форматов представительства Евросоюза в Москве, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Масленникову был задан вопрос о возможности пересмотра формата дипломатического присутствия ЕС в Москве. По его словам, Россия строит отношения с иностранными государствами и организациями на прагматичной и взаимовыгодной основе, в отличие от западных стран, которые, по мнению дипломата, с 2014 года разрушают сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что Москва будет и дальше выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из собственных интересов. Он отметил, что российская сторона «не рассматривает каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС». Дипломат добавил, что после принятия Лиссабонского договора в 2007 году роль председательствующей страны в ЕС стала менее значимой.

    В настоящее время послом Евросоюза в России является француз Ролан Галараг, который занял этот пост с 27 сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза. Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Британия намерены создать в Европе систему, враждебную интересам России.

    30 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал дебют РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

    Ростех решил показать новейшую РСЗО «Сарма» на оборонной выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде состоится международная премьера высокомобильной РСЗО «Сарма», способной выпустить полный залп за 18 секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    Ростех впервые представит новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма» на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    По словам представителей корпорации, «Сарма» отличается высокой мобильностью: расчет способен занять огневую позицию всего за три минуты и покинуть ее за то же время.

    Индустриальный директор Бекхан Оздоев заявил: «Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность. Она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. «Сарма» оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем». Также комплекс использует как управляемые ракеты системы «Торнадо-С», так и новые типы боеприпасов, а полный залп можно произвести за 18 секунд.

    Система базируется на шасси с формулой 8х8, разгоняется до 95 км/ч по шоссе и имеет запас хода до 1000 км. В отличие от «Торнадо-С» и «Смерча», пусковая установка «Сармы» включает шесть направляющих при том же калибре 300 мм. Экипаж из трех человек может вести огонь, не покидая кабины, а также управлять машиной дистанционно с выносного пульта из укрытия.

    Комплекс предназначен для поражения артиллерии, бронетехники, систем ПВО и других военных объектов, обеспечивая эффективное выполнение боевых задач на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    30 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Захарова предложила учредить в Европе премию для оппозиционеров из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европе стоит учредить премию «каторжника Селдена» для российских оппозиционеров, вошедших в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    На брифинге она предложила награждать этой премией «всех недостойных», отметив, что Селден – персонаж из повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что убежавшие из России оппозиционеры, многие из которых объявлены в розыск, занимаются противоправной деятельностью и нарушают не только российские законы, но и международные нормы. По ее словам, они призывают к насильственной смене власти в стране, нарушая мораль и этику.

    Официальный представитель МИД считает, что предоставление оппозиционерам трибуны в ПАСЕ является «очередной одиозной попыткой бюрократии Европы обхаживать вот этих беглых». Она отметила, что Запад таким образом стремится легитимизировать действия тех, кто занимается деструктивной деятельностью против России.

    В конце января в ПАСЕ была сформирована делегация новой «Платформы российских демократических сил», куда вошли бывшие российские политики, признанные в России иностранными агентами и экстремистами. Россия официально покинула Совет Европы и Европейскую конвенцию по правам человека 15 марта 2022 года. В тот же день ПАСЕ приняла резолюцию о невозможности дальнейшего членства России в организации, а комитет министров утвердил это решение, начиная с 16 марта.

    Ранее Грузия назвала условие для возвращения в ПАСЕ.

    30 января 2026, 04:30 • Новости дня
    ЕС выделил Украине более 100 млрд евро на финансовую поддержку с 2022 года

    Tекст: Антон Антонов

    С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь, следует из документов Еврокомиссии.

    В документах Еврокомиссии отмечается, что был произведен единовременный платеж на сумму 3,7 млрд евро, поступивший из доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Украине было выделено еще 69,3 млрд евро на военные расходы, которые предоставили как Евросоюз, так и его отдельные члены. Указывается, что миссия ЕС по военной помощи обучила 85,2 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    30 января 2026, 17:15 • Новости дня
    МИД назвал суммы потерь ЕС от разрыва с Россией

    В МИД заявили о триллионных потерях ЕС из-за санкций

    МИД назвал суммы потерь ЕС от разрыва с Россией
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что потери Евросоюза от разрыва экономических связей с Россией достигли полутора триллионов евро.

    Потери стран Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией достигли 1,5 трлн евро. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», сообщает РИА «Новости».

    «Потери от свертывания экономических связей с Россией (со стороны ЕС) составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 триллиона евро», – заявил Грушко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы понесли совокупные экономические потери в размере 1,6 трлн евро за четыре года из-за введения антироссийских санкций.

    Кроме того, за четыре года после введения антироссийских санкций экспорт Евросоюза на российский рынок сократился на 65%, что принесло странам ЕС потери в 48 млрд евро.

    А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции приводят к гибели жителей западных стран от морозов.


    30 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Lockheed Martin раскрыла применение дрона RQ-170 Sentinel в Венесуэле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания-производитель вооружений Lockheed Martin сообщила, что в операции США против Венесуэлы были задействованы истребители F-35, F-22, вертолеты Black Hawk и шпионский дрон RQ-170 Sentinel.

    США применили широкий спектр военной техники, включая шпионский дрон RQ-170 Sentinel и истребители F-35 и F-22, в операции «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Lockheed Martin Джеймса Теклета, опубликованное на портале War Zone.

    По его словам, «в недавней операции «Абсолютная решимость» были задействованы истребители F-35 и F-22, беспилотные летательные аппараты RQ-170 Sentinel, оснащенные технологией малозаметности, и вертолеты Sikorsky Black Hawk, которые помогли обеспечить успех выполнения задачи».

    Издание отмечает, что после проведения операции 3 января появились видеозаписи, на которых, предположительно, были запечатлены беспилотники RQ-170 Sentinel, приземляющиеся на базе ВВС США в Пуэрто-Рико. Кроме того, на опубликованных фотографиях с операции был замечен военнослужащий с нашивкой в форме силуэта этого дрона.

    Точная задача, которую выполнял RQ-170 Sentinel в ходе операции, остается неизвестной. Однако War Zone предполагает, что дрон обеспечивал США оперативную информацию о перемещениях главы Венесуэлы Николаса Мадуро до и во время операции, а также использовался для наблюдения за военными объектами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что попытки Соединенных Штатов поменять режимы в других странах почти всегда приводят к негативным последствиям.

    Вице-президент Вэнс в Конгрессе отклонил предложение запретить действия вооруженных сил США против Венесуэлы.

    Власти Венесуэлы впервые после атаки американских войск освободили троих граждан США.

    30 января 2026, 13:15 • Новости дня
    Lockheed Martin пообещал увеличить производство ПВО THAAD до 400 комплексов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение об увеличении в четыре раза темпов производства систем противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, сообщила пресс-служба компании.

    Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение о резком увеличении производства систем противовоздушной обороны THAAD, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании уточнили: «Lockheed Martin и Военное министерство [США] подписали новое рамочное соглашение, которое [позволит] увеличить производство систем ПВО THAAD в четыре раза, с 96 до 400 комплексов в год».

    В ближайшие три года компания собирается инвестировать миллиарды долларов в расширение и обновление производственных мощностей. Под модернизацию попадут более 20 заводов в штатах Арканзас, Алабама, Флорида, Массачусетс и Техас.

    THAAD – одна из ключевых систем ПВО США, предназначенная для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности. Новое соглашение должно значительно ускорить поставки комплексов как для нужд вооруженных сил США, так и для иностранных заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах по созданию беспилотной версии истребителя F-35.

    Rheinmetall и Lockheed Martin договорились о совместном производстве снарядов на территории Европы.

    ВМС США планируют модернизировать противокорабельную ракету LRASM, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    30 января 2026, 10:53 • Новости дня
    Колумнист Bloomberg назвал Европу олицетворением слабости

    Колумнист Bloomberg Брэндс назвал Европу олицетворением слабости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа превратилась в символ слабости в современной мировой политике, считает колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

    Автор отмечает, что «бедная Европа... стала олицетворением слабости в беспокойное время, которое наступило в период после холодной войны», и подчеркивает, что к нынешней ситуации европейский континент пришел во многом из-за собственных решений и ошибок, передает РИА «Новости».

    Брэндс подчеркнул, что к 2010-м годам Европа оказалась в зависимости от России в сфере энергетики, от США – в вопросах безопасности, а экономический успех региона теперь во многом зависит от Китая. По его мнению, сейчас европейским странам приходится расплачиваться за эти стратегические просчеты.

    Ранее Financial Times сообщила, что европейские союзники собираются в течение нескольких месяцев усилить собственное разведывательное содействие Украине, снизив ее зависимость от американских данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности Евросоюза из-за ослабления доверия к США.

    30 января 2026, 14:43 • Новости дня
    NOS: Минобороны Нидерландов задумалось о смягчении правил по наркотикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность смягчения наказания за употребление наркотиков среди военнослужащих, включая замену увольнения на предупреждение, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя ведомства.

    Министерство обороны Нидерландов пересматривает свою политику в отношении употребления наркотиков среди военных, передает РИА «Новости».

    По данным NOS, действующие строгие меры были ужесточены в 2021 году, когда командирам разрешили проводить внезапные проверки на наркотики в казармах. В результате ежегодно примерно пятьдесят человек увольняют из-за употребления наркотиков.

    Представитель министерства подчеркнул, что ведомство не собирается полностью отказываться от существующих правил, однако планирует сместить акцент на повышение осведомленности, образование и профилактику.

    Теперь военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков, не будут сразу увольнять: в первую очередь им будет выноситься предупреждение. Адвокат Майкл Руперти считает, что нынешняя политика слишком жесткая и не оставляет места для индивидуальных решений, отмечая: «Солдаты – не машины. Люди совершают ошибки и заслуживают второго шанса».

    Между тем директор профсоюза военнослужащих ACOM Джон ван дер Хюлст заявляет, что военные всегда должны быть готовы к выполнению заданий и находиться в трезвом состоянии. Он подчеркивает, что употребление наркотиков увеличивает риск ошибок, которые могут привести к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европол ликвидировал 24 нарколаборатории на территории Евросоюза.

    В Нидерландах обнаружили каннабис в составе конфет Haribo.

    Футболиста «Спартака» Промеса заподозрили в контрабанде наркотиков в Нидерландах.

    30 января 2026, 13:35 • Новости дня
    Rheinmetall заключил многомиллионный контракт на поставку гранат Нидерландам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий концерн Rheinmetall подписал соглашение на производство пятнадцати видов ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов сроком на пять лет.

    Немецкий концерн Rheinmetall заключил рамочный контракт на поставку ручных гранат для армии Нидерландов, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе компании отмечается: «Rheinmetall подписал новый многолетний рамочный контракт с вооруженными силами Нидерландов на производство ручных гранат».

    Документ рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года. Стоимость соглашения оценивается в десятки миллионов евро, а в рамках контракта предстоит поставить около 15 различных типов гранат.

    Производство гранат будет вестись на заводах Rheinmetall в немецких городах Триттау и Зильберхютте, а также в австрийском Шваненштадте. Компания уточняет, что это соглашение входит в серию рамочных контрактов между Rheinmetall и Нидерландами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Rheinmetall назвало Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году.

    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии.

