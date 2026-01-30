В Москве прошла первая в России Атомная неделя моды

В Москве завершилась первая в России Атомная неделя моды – масштабный образовательный проект госкорпорации «Росатом», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках учебной программы участники посетили лекции и мастер-классы от ведущих экспертов индустрии, включая амбассадора проекта, дизайнера Игоря Чапурина, представителей тренд-бюро, историков костюма, бизнес-консультантов и основателей успешных отечественных брендов. Программа включала посещение профильных вузов и практические занятия по скетчингу, валянию и разработке проектов.
Особое внимание было уделено прикладному опыту – финалистка Надежда Маркушина из Заречного прошла стажировку в мастерской Игоря Чапурина, а победительницы из Электростали разработали эскиз костюма для актрисы Нонны Гришаевой, который был воплощён в Доме моды Чапурина и будет показан на гала-дефиле. Директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом» Светлана Чурилова отметила: «Сегодня креативные индустрии – это не просто сфера искусства или развлечений. Это серьёзный, быстрорастущий экономический сектор, драйвер развития регионов, особенно таких, как наши атомные города».
Проект «Территория успеха: Мода» реализуется с 2019 года и представляет собой комплексную образовательную и профориентационную программу для подростков одиннадцати–семнадцати лет из городов присутствия предприятий атомной отрасли России и стран-партнёров. Программа направлена на глубокую профориентацию в креативных индустриях, популяризацию культурного наследия через современные интерпретации русского костюма и подготовку кадрового резерва для регионов. В 2025 году на конкурс поступило около 2 тыс. работ из более чем 30 городов России, а также из Беларуси, Турции, Венгрии и Абхазии.
Руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева подчеркнула, что проект позволяет молодёжи ознакомиться со всеми этапами создания модной коллекции – от исторического исследования до продюсирования и бизнес-моделирования. Такой подход формирует будущих управленцев и предпринимателей, способных реализовывать свои идеи в родных городах.
Кульминацией Атомной недели моды станет гала-показ в ГУМе, где зрителей ожидает литературный спектакль с элементами дефиле под руководством режиссёра Алексея Фроленкова. По эскизам финалистов профессиональные модельеры создали коллекцию «Век моды русской», также будут представлены работы выпускников детско-юношеских проектов и коллекции профессиональных дизайнеров из России, Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции.