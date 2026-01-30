МИД назвал суммы потерь ЕС от разрыва с Россией

Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

Tекст: Валерия Городецкая

Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

«Глобализация не закончилась, она стала другой…

Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

«Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

«Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.