    30 января 2026, 22:07 • Новости дня

    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси, рассказала газете ВЗГЛЯД климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина. Однако, по ее словам, высота сугробов никак не ухудшает экологическую обстановку – количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

    «Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина. 

    Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

    «Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

    Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

    «Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

    Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

    Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.

    30 января 2026, 15:00 • Новости дня
    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    30 января 2026, 18:48 • Новости дня
    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 11:07 • Новости дня
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского (включен в список иноагентов России), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.

    Семеро представителей культурного сообщества, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского, были исключены из Союза кинематографистов России за многолетнюю неуплату членских взносов, передает РИА «Новости».

    Такое решение было принято по итогам XII съезда Союза, прошедшего 22 декабря 2025 года.

    Помимо Дапкунайте и Роднянского, также были исключены актеры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссер документального кино Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

    Ранее компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

    Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.

    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    30 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    30 января 2026, 18:16 • Новости дня
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России предлагает обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства, если сумма превышает один млн руб. в месяц.

    Законопроект, подготовленный в соответствии с планом по «обелению» отдельных секторов экономики, уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

    Сейчас действующее законодательство не ограничивает объем наличных, которые можно внести на счет через банкоматы, что, по мнению авторов инициативы, позволяет переводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением.

    Новые правила потребуют от банков доработки внутренних систем и бизнес-процессов. В связи с этим предлагается, чтобы закон вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

    30 января 2026, 11:17 • Новости дня
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии под лозунгом сдерживания России начали масштабное перевооружение и переоснащение армии, ставя цель создать сильнейшие вооруженные силы Европы с адаптацией инфраструктуры под военные нужды, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

    Германия реализует масштабные программы перевооружения и адаптации инфраструктуры под военные нужды под предлогом сдерживания России, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Берлине объявили о намерении сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией Европы. Дипломат отметил, что подобные планы вызвали обеспокоенность у ряда соседних государств.

    Любинский также сообщил, что Москва не видит перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Германией.

    «Считаю важным подчеркнуть: никого уговаривать мы не будем. Свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали», – отметил замглавы МИД.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне наращивания военной мощи в Германии.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы со стороны России для активной милитаризации страны.

    30 января 2026, 18:59 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин и директор Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов были задержаны в Уфе.

    О задержании сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    «Назиуллин и Саетов задержаны», – заявил собеседник агентства. По информации местных изданий, задержания связаны с расследованием уголовных дел против предпринимательницы Гульнары Юриной и директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина.

    Назиуллин возглавил Государственный оркестр Башкирии в ноябре 2018 года по приглашению регионального Министерства культуры. Саетов стал директором филармонии в сентябре 2023 года, до этого занимал должность заместителя министра культуры республики.

    В прошлом году экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    30 января 2026, 16:25 • Новости дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Розничные продажи пива в России в 2025 году упали на 16,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 607,06 млн декалитров, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

    В целом рынок пива и пивных напитков сократился на 15,7%, достигнув 702,59 млн декалитров, передает ТАСС. Розничные продажи пивных напитков отдельно снизились на 8,3% и составили 95,54 млн декалитров. Специалисты отмечают, что это один из самых заметных спадов за последние годы.

    На фоне падения спроса на пиво растет интерес к альтернативным напиткам. Сегмент сидра, пуаре и медовухи показал положительную динамику: продажи увеличились на 5%, достигнув 13,06 млн декалитров.

    В декабре вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин сообщил, что спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    30 января 2026, 19:36 • Новости дня
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

    «Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по «режиму тишины» и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение – 500 рублей, а в другом – 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Кошелев напомнил, что с 2014 года регулирование вопросов тишины передано на уровень субъектов России, и регионы самостоятельно принимают свои законы и устанавливают административные наказания. Парламентарий отметил, что несмотря на это, число жалоб на ночной шум не уменьшилось, и многие граждане продолжают сталкиваться с проблемами из-за шумных соседей.

    По предложению депутата, при первом нарушении тишины управляющие компании или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, при повторных нарушениях составлять акты и выносить предупреждения, а при дальнейшем нарушении передавать материалы в Госжилинспекцию или участковому. Размеры штрафов должны увеличиваться от 500 до 50 тыс. рублей или ареста на 15 суток при систематических нарушениях.

    Кошелев подчеркнул, что главная задача новых правил – обеспечить защиту прав граждан на тишину и справедливое привлечение виновных к ответственности.

    Ранее юрист Ульяна Никонова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.

    30 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Российских туристов на курортах Азии и Африки могут подстерегать желтая лихорадка, Денге, японский энцефалит, вирус Зика и вирус Нипах, рассказал вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

    Пять наиболее опасных тропических вирусных инфекций для российских туристов на популярных направлениях, таких как Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия, назвал академик РАН Сергей Нетесов, пишут «Аргументы и факты».

    По словам эксперта, речь идет о желтой лихорадке, лихорадке Денге, японском энцефалите, вирусе Зика и вирусе Нипах. Как отметил Нетесов, эти болезни передаются через укусы тропических комаров, а местность в курортных зонах обрабатывают от насекомых в обязательном порядке.

    Нетесов подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора, Центра имени Гамалеи и Института медицинской паразитологии и тропических заболеваний Сеченовского университета хорошо осведомлены о данных инфекциях.

    Вероятность заражения, по словам вирусолога, крайне низка при соблюдении элементарных мер предосторожности и использовании репеллентов.

    Однако, как отметил эксперт, при рискованном поведении, например, при сплаве по реке во Вьетнаме без защиты, риск заражения лихорадкой Денге может достигать 30%.

    По информации Нетесова, ежегодно в Новосибирск завозятся от 30 до 50 случаев лихорадки Денге, а в Москве таких случаев еще больше.

    Вирусолог резюмировал, что уровень риска во многом зависит от поведения самих туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения. В России не обнаружены природные переносчики этого вируса.

    Климатические условия в стране не позволяют инфекции циркулировать. Вероятность распространения вируса в России крайне мала, подчеркнул эксперт.

    30 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    30 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России защитить свои суда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять все необходимые меры в случае нарушения международных норм в отношении своих судов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    «Если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под нашим флагом, Россия примет все доступные меры для их защиты», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

    Ранее британские военные заявили о готовности задерживать российские суда у побережья Британии.

