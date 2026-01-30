Еврокомиссия отказалась гарантировать вступление Украины в Евросоюз

Tекст: Денис Тельманов

Еврокомиссия не может гарантировать результат переговоров о приеме Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье подчеркнул, что обсуждение этого вопроса продолжается, но конкретных решений о сроках не принято.

«Дискуссия о вступлении Украины продолжается, но мы не можем заранее предсказать ее результаты. Украина добилась значительного прогресса на этом пути, и мы работаем в этом направлении», – отметил Мерсье.

Он добавил, что Еврокомиссия не комментирует предложения заранее определить дату вступления Украины в ЕС, несмотря на соответствующие призывы со стороны Владимира Зеленского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне и страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую, бюджетную и гуманитарную помощь.