    30 января 2026, 15:59 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    29 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Лавров назвал цели Запада в использовании темы третьей мировой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.

    Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне для мобилизации своего электората и сохранения власти, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами».

    Министр отметил, что историю о «подготовке» к третьей мировой войне, якобы инициируемой Россией, активно раздувают прибалтийские страны, а также политики Германии, Франции, генсек НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лавров раскритиковал западный политический класс за отсутствие аргументов и упрощенное описание событий, связанных со спецоперацией на Украине.

    Он обратил внимание на противоречия в западных СМИ относительно темпов СВО и утверждений о возможном нападении России на Европу через три года. Лавров резюмировал, что обращаться по поводу третьей мировой войны стоит к тем, кто оправдывает свое провальное пребывание у власти подобными нарративами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России в четверг также заявил, что Москва воспринимает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев выступает лишь пешкой в этой борьбе.

    Министр также отметил, что суть конфликта на Украине не связана с территориальными вопросами. Кроме того, он перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.


    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    29 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Financial Times: Европа намерена снизить зависимость Киева от США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские союзники собираются в течение нескольких месяцев усилить собственное разведывательное содействие Украине, снизив ее зависимость от американских данных, отмечают западные СМИ.

    Европейские союзники Украины намерены помочь стране снизить зависимость от разведданных США в ближайшие месяцы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. В начале 2025 года США временно останавливали обмен разведданными с Украиной, после чего европейские партнеры усилили поддержку Киева в этом направлении.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в январе, что Франция предоставляет Украине две трети всей информации разведки. Западные чиновники, интервьюированные изданием, считают, что в ближайшие месяцы европейская помощь позволит Киеву стать менее зависимым от американских данных.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений и разведданных Украине мешают урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО участвует в конфликте не только поставками техники, но и подготовкой военных специалистов на территории Британии, Германии, Италии и других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности Евросоюза из-за ослабления доверия к США.

    А Британия уже прекратила делиться с США разведывательной информацией о судах в Карибском бассейне. До этого госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не прекращает обмен разведданными с украинской стороной.


    29 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы за мягкость к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выражал недовольство позицией Европы по отношению к Дональду Трампу на форуме в Давосе.

    В интервью турецким СМИ глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал европейские страны за излишне мягкую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что это произошло на форуме в Давосе.

    По словам Лаврова, Зеленский призывал европейские государства действовать жестче и добиваться от США более активной поддержки боевых действий.

    Министр отметил, что украинский лидер настаивал на вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан заявил, что энергетических, военных и финансовых ресурсов Украины хватит максимум на девять месяцев.

    Европейские политики начали просчитывать, что для Брюсселя может означать вступление Украины в Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

    Президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    30 января 2026, 02:20 • Новости дня
    Глава департамента МИД Масленников: Пересмотр представленности ЕС не планируется

    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не рассматривает создание новых форматов представительства Евросоюза в Москве, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Масленникову был задан вопрос о возможности пересмотра формата дипломатического присутствия ЕС в Москве. По его словам, Россия строит отношения с иностранными государствами и организациями на прагматичной и взаимовыгодной основе, в отличие от западных стран, которые, по мнению дипломата, с 2014 года разрушают сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что Москва будет и дальше выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из собственных интересов. Он отметил, что российская сторона «не рассматривает каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС». Дипломат добавил, что после принятия Лиссабонского договора в 2007 году роль председательствующей страны в ЕС стала менее значимой.

    В настоящее время послом Евросоюза в России является француз Ролан Галараг, который занял этот пост с 27 сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза. Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Британия намерены создать в Европе систему, враждебную интересам России.

    30 января 2026, 06:15 • Новости дня
    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    30 января 2026, 04:30 • Новости дня
    ЕС выделил Украине более 100 млрд евро на финансовую поддержку с 2022 года

    Tекст: Антон Антонов

    С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь, следует из документов Еврокомиссии.

    В документах Еврокомиссии отмечается, что был произведен единовременный платеж на сумму 3,7 млрд евро, поступивший из доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Украине было выделено еще 69,3 млрд евро на военные расходы, которые предоставили как Евросоюз, так и его отдельные члены. Указывается, что миссия ЕС по военной помощи обучила 85,2 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    30 января 2026, 08:33 • Новости дня
    Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигли минус 19, это так называемые афанасьевские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на пятницу в Москве были зафиксированы так называемые афанасьевские морозы с температурами до минус 16 градусов, передает Telegram-канал Евгения Тишковца.

    В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.

    На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

    Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.

    В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.

    В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.

    В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.

    Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.

    30 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Захарова предложила учредить в Европе премию для оппозиционеров из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европе стоит учредить премию «каторжника Селдена» для российских оппозиционеров, вошедших в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    На брифинге она предложила награждать этой премией «всех недостойных», отметив, что Селден – персонаж из повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что убежавшие из России оппозиционеры, многие из которых объявлены в розыск, занимаются противоправной деятельностью и нарушают не только российские законы, но и международные нормы. По ее словам, они призывают к насильственной смене власти в стране, нарушая мораль и этику.

    Официальный представитель МИД считает, что предоставление оппозиционерам трибуны в ПАСЕ является «очередной одиозной попыткой бюрократии Европы обхаживать вот этих беглых». Она отметила, что Запад таким образом стремится легитимизировать действия тех, кто занимается деструктивной деятельностью против России.

    В конце января в ПАСЕ была сформирована делегация новой «Платформы российских демократических сил», куда вошли бывшие российские политики, признанные в России иностранными агентами и экстремистами. Россия официально покинула Совет Европы и Европейскую конвенцию по правам человека 15 марта 2022 года. В тот же день ПАСЕ приняла резолюцию о невозможности дальнейшего членства России в организации, а комитет министров утвердил это решение, начиная с 16 марта.

    Ранее Грузия назвала условие для возвращения в ПАСЕ.

    30 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Высота снежного покрова на ВДНХ в Москве достигла 61 сантиметра

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после обильных снегопадов высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 61 сантиметра, что повторяет рекорд 1994 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В Москве был повторен рекорд высоты сугробов, установленный 32 года назад, передает Telegram-канал Тишковца.

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 61 см, что совпадает с рекордом, зафиксированным в 1994 году. Прирост за последние сутки составил 3 см.

    В других районах Москвы высота сугробов оказалась еще выше: в центре города, на Балчуге, снежный покров вырос до 69 см, а в Тушино – до 63 см. Тишковец отметил: «Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, повторен!».

    В Подмосковье ситуация также остается сложной. Самые большие сугробы были зафиксированы в Черустях – 68 см, Серпухове – 66 см, Коломне – 65 см, в Волоколамске – 62 см.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов.

     Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве. Январь стал самым снежным за последние 200 лет.

    30 января 2026, 10:53 • Новости дня
    Колумнист Bloomberg Брэндс назвал Европу олицетворением слабости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа превратилась в символ слабости в современной мировой политике, считает колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

    Автор отмечает, что «бедная Европа... стала олицетворением слабости в беспокойное время, которое наступило в период после холодной войны», и подчеркивает, что к нынешней ситуации европейский континент пришел во многом из-за собственных решений и ошибок, передает РИА «Новости».

    Брэндс подчеркнул, что к 2010-м годам Европа оказалась в зависимости от России в сфере энергетики, от США – в вопросах безопасности, а экономический успех региона теперь во многом зависит от Китая. По его мнению, сейчас европейским странам приходится расплачиваться за эти стратегические просчеты.

    Ранее Financial Times сообщила, что европейские союзники собираются в течение нескольких месяцев усилить собственное разведывательное содействие Украине, снизив ее зависимость от американских данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности Евросоюза из-за ослабления доверия к США.

    30 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Ученые РАН сообщили о сохранении полного геомагнитного штиля до февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли полностью стабилизировалась, и в ближайшие два-три дня ученые прогнозируют сохранение спокойной космической погоды без значимых возмущений.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась и останется спокойной как минимум до начала февраля, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, остаточные возмущения, вызванные корональной дырой, уже завершились, и сейчас геомагнитная активность находится на минимальном уровне.

    Эксперты отмечают, что температура и скорость солнечного ветра остаются немного выше нормы, однако это не влияет на ситуацию. «В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный штиль», – подчеркнули в лаборатории.

    Вспышечная активность на Солнце в целом остается очень низкой, хотя за последние десять часов было зарегистрировано уже пять небольших вспышек, что больше, чем в предыдущие сутки. Ученые связывают это с появлением новых активных областей на обратной стороне Солнца, однако их размеры и энергетический потенциал значительно ниже обычного.

    Специалисты полагают, что солнечная активность продолжит снижаться и может перейти в длительную фазу депрессии, которая продлится до двух месяцев. О развитии ситуации в лаборатории пообещали сообщить дополнительно.

    При этом накануне ученые прогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    30 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Доля китайских автомобилей на рынке Европы достигла рекордных 9,5%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В декабре на европейском рынке почти каждая десятая проданная машина была произведена китайской компанией, что стало новым рекордом для брендов из КНР, отмечает Bloomberg.

    Китайские автопроизводители продолжают укреплять свои позиции на европейском рынке: в декабре почти каждая десятая легковая машина, проданная в Европе, была произведена компаниями из КНР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Исследование Dataforce показало, что это стало новым рекордом для китайских брендов и завершило год стремительного роста, особенно за счет активных продаж гибридных и электромобилей.

    В декабре доля китайских марок достигла 9,5% на рынке стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Британии. Основным драйвером стали электромобили: в декабре на китайские бренды пришлось 16% этого сегмента, а за год – 11%, что более чем вдвое превышает показатели 2024 года.

    Наибольшая доля китайских машин зафиксирована в Норвегии (13,7%), Великобритании (10,7%), Испании (9,9%), а также в Исландии, Италии и Польше. В Испании китайские электромобили заняли 18% сегмента, в Британии – 17,7%. Минимальные показатели отмечены в Литве, Эстонии, Германии, Латвии и Словакии.

    Лидерами европейского рынка по-прежнему остаются японские производители, однако китайские автомобили уже переместились на вторую строчку, обогнав корейские компании, а четвертыми остались американские бренды. Еще до второго квартала 2025 года китайские марки были только четвертыми по объему продаж.

    Стремительный рост китайских машин, по данным Dataforce, усугубляет проблемы европейской автопромышленности. В отрасли занято свыше 13 млн человек, а за полтора года в регионе потеряно не менее 110 тыс. рабочих мест. «Если не принять срочных мер, отрасль не сможет восполнить эти потери, и сейчас для нашей индустрии это вопрос выживания», – заявил глава итальянской Brembo NV Роберто Вавассори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42% и составил 632,3 тыс. легковых машин и микроавтобусов.

    Эксперты отмечают, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая и рост отечественного производства, особенно марки Lada.

    При этом демпинг со стороны китайских автопроизводителей на российском рынке превзошел все мыслимые границы, по мнению президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

    30 января 2026, 17:15 • Новости дня
    В МИД заявили о триллионных потерях ЕС из-за санкций

    МИД назвал суммы потерь ЕС от разрыва с Россией
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что потери Евросоюза от разрыва экономических связей с Россией достигли полутора триллионов евро.

    Потери стран Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией достигли 1,5 трлн евро. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», сообщает РИА «Новости».

    «Потери от свертывания экономических связей с Россией (со стороны ЕС) составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 триллиона евро», – заявил Грушко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы понесли совокупные экономические потери в размере 1,6 трлн евро за четыре года из-за введения антироссийских санкций.

    Кроме того, за четыре года после введения антироссийских санкций экспорт Евросоюза на российский рынок сократился на 65%, что принесло странам ЕС потери в 48 млрд евро.

    А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции приводят к гибели жителей западных стран от морозов.


