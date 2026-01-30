Студент: Молодежи важно понимать вызовы будущего

Студент Балясников: В наших силах сделать будущее комфортным и ярким

Tекст: Евгений Поздняков

«Я давно слежу за проектом «Открытый диалог». Каждая дискуссия, каждая лекция в его рамках заставляет задуматься о будущем мира и помогает выстроить в голове контуры грядущих изменений», – сказал студент Иван Балясников, участник Январских экспертных диалогов.

«Особенно ценно, что проект собирает спикеров со всей планеты. Это позволяет взглянуть на глобальные трансформации с разных точек зрения. Да и само общение с представителями арабских, африканских или азиатских стран очень интересно. Здесь особая атмосфера – все эксперты дружелюбны и открыты», – добавил он.

Собеседник также поделился впечатлениями от лекций. Он отдельно отметил выступление Максима Орешкина, заместителя руководителя администрации президента, посвященное «мегатрендам» – ключевым тенденциям, трансформирующим планету. Таковых, по его мнению, на сегодняшний день – пять.

Первый – суверенитет как фактор экономики. «Только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин. Второй – платформизация финансовой системы, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают «платформенные решениея» основой социальных институтов.

Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели. Развитие экономики будет определяться цифровыми валютами, блокчейном и искусственным интеллектом. Четвертый – глобальный демографический дисбаланс, который приведет к значительному сокращению трудоспособного населения. И, наконец, пятый – трансформация самого человека в технологическую эпоху, что потребует переосмысления процесса даже самого базового образования.

«Мне понравился этот комплексный взгляд на автоматизацию социальных процессов, демографические вызовы. Очень важно понимать, с чем предстоит столкнуться моему поколению. Конечно, не стоит обольщаться: будущее будет нелегким, но совместными усилиями мы сможем сделать его ярким и комфортным для жителей России и всего мира», – продолжил студент.

«Также хотел бы отметить лекцию китайского писателя-фантаста Чэнь Цюфаня о потенциале искусственного интеллекта. Его взгляд на технологию оказался глубоким и необычным. Нам еще предстоит осознать всю степень ее влияния на жизнь, но готовность обсуждать это – первый шаг к лучшему миру», – заключил Балясников.

В пятницу в Москве состоялось первое в 2026 году мероприятие из программы Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Встреча была организована на площадке Национального центра «Россия» и получила название Январские Экспертные диалоги. Главной темой события стали «мегатренды», определяющие векторы глобального развития.

Помимо Максима Орешкина и Чэнь Цюфаня, в рамках дискуссий и презентаций также выступили другие эксперты. Представительница ОАЭ Селина Нери, приглашенный профессор «Сколково», сосредоточилась на том, как достичь процветания в новых условиях рынка труда. Основатель и генеральный директор компании AlphaGeo Параг Ханна из Сингапура выделил тему продолжающейся урбанизации в условиях меняющейся глобализации.

Напомним, главное мероприятие Открытого диалога пройдет в апреле в Национальном центре «Россия».