    30 января 2026, 15:35 • Новости дня

    Учительницу из Татарстана с инсультом после комы доставили из Египта в Казань

    Учительницу из Татарстана с инсультом после комы перевезли из Египта в Казань

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Татарстана Ольга Гардиханова, которая после инсульта и продолжительной комы в Египте находилась в тяжелом состоянии, доставлена в реанимацию клинической больницы Казани.

    Учительницу из Татарстана Ольгу Гардиханову, которая впала в кому в Египте из-за инсульта, доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани, сообщает РИА «Новости». Сейчас она находится в реанимации, ее состояние крайне тяжелое, но стабильное, уточнил представитель Минздрава республики.

    К лечению Гардихановой привлечены ведущие специалисты Татарстана, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ведомстве подчеркнули, что контролируют ситуацию и делают всё возможное для стабилизации ее состояния.

    Ранее сын женщины Руслан Гардиханов рассказал, что инсульт произошел сразу после прилета в Шарм-эш-Шейх 4 января. Он сообщил: «В аэропорту мама почувствовала себя плохо, сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце». По словам Гардиханова, женщину удалось реанимировать, но после обследования врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.

    В больнице Шарм-эш-Шейха Ольгу прооперировали 12 января – операция длилась более девяти часов, врачи удалили часть гематомы и поставили дренаж для снижения внутричерепного давления. Всё это время она находилась в коме.

    Для транспортировки и лечения семьи пришлось собирать средства – одна из частных компаний запросила за перевозку 13,5 млн рублей. Минздрав Татарстана помог с заявкой в Центр медицины катастроф, который занимается эвакуацией российских граждан в подобных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее туристический автобус с россиянами столкнулся с грузовиком на маршруте Хургада – Каир, в результате чего погибла одна гражданка России и водитель автобуса. До этого пятеро российских граждан попали в больницы Хургады после ДТП в провинции Красное море.

    Российских туристов на курортах Азии и Африки также подстерегают опасные инфекции, такие как желтая лихорадка, Денге, японский энцефалит, вирус Зика и вирус Нипах, рассказал ранее в пятницу вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.


    29 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах

    Хинштейн рассказал о переломах ребер, позвоночных отростков и бедренной кости

    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    У губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка после аварии.

    «Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время», – сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Губернатор заверил, что намерен восстановиться как можно быстрее и вновь приступить к работе. Несмотря на травмы, он продолжает контролировать ситуацию в регионе даже из больничной палаты.

    Хинштейн отметил непростой характер полученных травм и поблагодарил медицинских специалистов за профессионализм и оперативную помощь. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы ускорить его выздоровление.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области. Ранее он сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП.

    30 января 2026, 11:07 • Новости дня
    Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского (включен в список иноагентов России), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.

    Семеро представителей культурного сообщества, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского, были исключены из Союза кинематографистов России за многолетнюю неуплату членских взносов, передает РИА «Новости».

    Такое решение было принято по итогам XII съезда Союза, прошедшего 22 декабря 2025 года.

    Помимо Дапкунайте и Роднянского, также были исключены актеры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссер документального кино Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

    Ранее компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

    Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке

    Начальник ГРУ Костюков: Переговоры по Украине ведутся на русском языке

    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке, рассказал начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

    «На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».

    Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.

    Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.

    Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    29 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в теплой куртке, подаренной ему президентом России Владимиром Путиным.

    Куртка была вручена Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию в октябре 2022 года – тогда президент России лично накинул ее на плечи гостя, передает РИА «Новости».

    Путин, провожая гостя после переговоров в Кремле, с улыбкой поинтересовался судьбой этого предмета гардероба, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Шейх рассказал Путину, что в ходе нынешнего визита специально взял с собой эту куртку для январской погоды в столице.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России.

    29 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16

    Центр «Рубикон» уничтожил макет F-16 на Украине

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    29 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ассоциация туроператоров России считает необходимым увеличить лимит недекларируемого ввоза наличной иностранной валюты для иностранных туристов в Россию.

    Ассоциация туроператоров России обратилась в Банк России с предложением повысить действующий лимит в 10 тыс. долларов на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты для иностранных туристов, передает РИА «Новости». В ассоциации считают, что существующий лимит недостаточен для состоятельных гостей из стран Ближнего Востока и Азии, которые сейчас преобладают среди иностранных туристов, посещающих Россию.

    АТОР отмечает, что многие зарубежные гости сталкиваются с отказами банков обменивать старые купюры, а критерии определения ветхости банкнот различаются и не всегда прозрачны. Участники рынка сообщают, что обменные пункты либо устанавливают невыгодный курс, либо вовсе отказываются принимать купюры, выпущенные ранее.

    Также ассоциация обращает внимание на неудобный график работы обменных пунктов, большая часть которых закрывается в 18:00, что особенно неудобно для туристов премиум-сегмента. В этой связи АТОР предлагает Центробанку рекомендовать банкам иметь минимум один круглосуточный обменный пункт в каждом городе или регионе и ввести четкие стандарты по определению ветхости купюр и правилам обмена.

    По мнению АТОР, реализация подобных мер повысит туристическую привлекательность России и будет способствовать росту въездного туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря национальному проекту и инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.

    На XXI съезде Российского союза туриндустрии уделили внимание мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.

    Рост въездного туризма в России в прошлом году превысил один млн человек.

    29 января 2026, 22:11 • Новости дня
    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить

    Психолог Тамурова: Большинство начавших «жизнь заново» с Нового года срываются к концу января

    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить
    @ Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Люди, которые решили изменить жизнь с Нового года, обычно к концу января уже теряют мотивацию и срываются. И этому есть вполне конкретное объяснение, рассказала газете ВЗГЛЯД практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова. Она объяснила, какое время лучше выбрать для того, чтобы, например, бросить пить или курить.

    Новый год, объясняет специалист, создает иллюзию «чистого старта», но мотивация быстро угасает без поддержки и стратегий. Исследования показывают провал к концу января трех из пяти попыток бросить курить, так как люди недооценивают триггеры вроде стресса или социальных ситуаций.

    «Самое благоприятное время для бросания вредных привычек – это когда человек испытывает высокую внутреннюю мотивацию, а не привязан к календарным датам вроде Нового года. Новый год часто провоцирует неудачи из-за внешнего давления и отсутствия плана, где до 60–87% обещаний срываются в первые недели», – говорит Тамурова.

    Тем не менее начать жизнь без вредных привычек вовсе не сложно – важно лишь подобрать подходящий момент, отмечает специалист. «Выбирайте период максимального комфорта, когда у вас меньше всего стрессов. Для сложных привычек, например, таких как алкоголь, курение, отказ организовывать стоит тогда, когда есть поддержка и план. При таком подходе тяга снижается через две–три недели, а полная автоматизация новой привычки формируется в среднем за 66 дней. Попросите поддержки у близких – это снизит риск срыва», – делится эксперт.

    Готовиться к полному отказу от вредной привычки она советует заранее:  специально выбрать дату, рассказать об этом решении  близким, поменять среду во избежание триггеров. Негативную привычку можно заменить на полезную, приносящую положительный эффект. Например, стоит заняться спортом или дыхательными практиками. Хорошо помогает ежедневно использовать методику «дыхание 4-7-8»: вдох на четыре секунды, задержка на семь, выдох на восемь. Это эффективный способ снизить стресс и бороться с бессонницей, действующий как «естественный транквилизатор» для нервной системы.

    «Отслеживайте прогресс. Для этого лучше всего вести дневник, где еженедельно нужно будет отмечать свои успехи. И не забывайте благодарить себя. Важно: даже если вы вернетесь к старым привычкам, то не ругайте себя. Начинайте заново, когда будете готовы», – заключила Тамурова.

    Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для легкого возвращения в рабочий режим после праздников стоит временно снизить свою привычную нагрузку, начинать с мелких задач, делать более частые, но короткие перерывы, а также можно придумать приятный ритуал во время похода в офис, чтобы смягчить отношение к каким-то нелюбимым делам.

    29 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта

    Эксперт Степура: Снег на тротуарах должны начать убирать после выпадения двух сантиметров

    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка призводится уже после завершения снегопада, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. При этом он подчеркнул, что данные правила невыполнимы в случае аномальных снегопадов.

    «Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», – говорит Степура.

    Нормативы, продолжает он, как правило, рассчитаны на обычные снегопады. Он подчеркивает, что в Московском регионе, например, сейчас наблюдаются обильные и аномальные снегопады.

    «Но в любом случае основные принципы уборки снега остаются теми же: в первую очередь убирают выходы из многоквартирных домов, основные пешеходные тротуары и проходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы на улицах. Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка производится уже после того, как снегопад завершился», – заключил Степура.

    Ранее в парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках.

    29 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Пропавших в Египте туристов из Екатеринбурга нашли в отделении полиции
    Пропавших в Египте туристов из Екатеринбурга нашли в отделении полиции
    @ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое туристов из Екатеринбурга, переставших выходить на связь в Египте, обнаружены живыми в отделении полиции Каира.

    Россиян, пропавших во время отдыха в Египте, нашли живыми, передает ТАСС. По информации посольства России в Каире, трое туристов прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, затем самостоятельно отправились в Каир и перестали выходить на связь с родственниками. Родные забили тревогу, когда россияне не явились на обратный рейс.

    После обращения близких посольство направило запрос в Министерство иностранных дел Египта и местные правоохранительные органы, чтобы установить местонахождение граждан. В результате поступила предварительная информация, что россияне находятся в отделении египетской полиции.

    В посольстве заявили: «Трое россиян 21 января прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, откуда самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с родственниками... В настоящее время они находятся в египетской полиции».

    Дипломаты отметили, что делают все возможное для возвращения туристов на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских туристов – Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко – пропали в Каире после того, как покинули свой отель. Россияне не выходят на связь с родственниками уже третьи сутки.

    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    29 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Структура аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» стала победителем нового аукциона по продаже аэропорта Домодедово.

    Компания предложила цену 66 млрд 132 млн 908 тыс. рублей на повторных торгах, что почти в два раза ниже стартовой стоимости, составлявшей 132 млрд 300 млн рублей, передает РИА «Новости».

    «ПСБ и РТС-тендер сообщают о продаже аэропорта Домодедово – по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО «Перспектива», предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей», – сообщил ПСБ.

    Ранее Шереметьево информировало о подаче заявки своей структурой ООО «Перспектива» на участие в этих торгах.

    Напомним, первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово проводился 20 января, но был отменен после недопуска единственного участника.

    30 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало 30 января в Национальном центре «Россия» в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных НЦ «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры. «Глобализация не закончилась, она стала другой… Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем. По его словам, страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели. Орешкин отметил, что санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается. Он подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Он отметил, что к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек при одновременном росте доли пожилых, а страны столкнутся с повышенной нагрузкой на здравоохранение и бюджет.

    Завершающий мегатренд связан с развитием человеческого капитала: стремительное внедрение искусственного интеллекта и биотехнологий изменяет подход к образованию и рынку труда, делает стандартный интеллектуальный труд менее востребованным и требует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования.

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    30 января 2026, 11:17 • Новости дня
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии под лозунгом сдерживания России начали масштабное перевооружение и переоснащение армии, ставя цель создать сильнейшие вооруженные силы Европы с адаптацией инфраструктуры под военные нужды, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

    Германия реализует масштабные программы перевооружения и адаптации инфраструктуры под военные нужды под предлогом сдерживания России, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Берлине объявили о намерении сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией Европы. Дипломат отметил, что подобные планы вызвали обеспокоенность у ряда соседних государств.

    Любинский также сообщил, что Москва не видит перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Германией.

    «Считаю важным подчеркнуть: никого уговаривать мы не будем. Свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали», – отметил замглавы МИД.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне наращивания военной мощи в Германии.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы со стороны России для активной милитаризации страны.

