Захарова предложила учредить в Европе премию для оппозиционеров из России

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге она предложила награждать этой премией «всех недостойных», отметив, что Селден – персонаж из повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей», передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что убежавшие из России оппозиционеры, многие из которых объявлены в розыск, занимаются противоправной деятельностью и нарушают не только российские законы, но и международные нормы. По ее словам, они призывают к насильственной смене власти в стране, нарушая мораль и этику.

Официальный представитель МИД считает, что предоставление оппозиционерам трибуны в ПАСЕ является «очередной одиозной попыткой бюрократии Европы обхаживать вот этих беглых». Она отметила, что Запад таким образом стремится легитимизировать действия тех, кто занимается деструктивной деятельностью против России.

В конце января в ПАСЕ была сформирована делегация новой «Платформы российских демократических сил», куда вошли бывшие российские политики, признанные в России иностранными агентами и экстремистами. Россия официально покинула Совет Европы и Европейскую конвенцию по правам человека 15 марта 2022 года. В тот же день ПАСЕ приняла резолюцию о невозможности дальнейшего членства России в организации, а комитет министров утвердил это решение, начиная с 16 марта.

Ранее Грузия назвала условие для возвращения в ПАСЕ.