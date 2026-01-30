Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

Tекст: Валерия Городецкая

Его выступление прозвучало 30 января в Национальном центре «Россия» в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных НЦ «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры. «Глобализация не закончилась, она стала другой… Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем. По его словам, страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели. Орешкин отметил, что санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается. Он подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Он отметил, что к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек при одновременном росте доли пожилых, а страны столкнутся с повышенной нагрузкой на здравоохранение и бюджет.

Завершающий мегатренд связан с развитием человеческого капитала: стремительное внедрение искусственного интеллекта и биотехнологий изменяет подход к образованию и рынку труда, делает стандартный интеллектуальный труд менее востребованным и требует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования.

Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.