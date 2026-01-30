NOS: Минобороны Нидерландов задумалось о смягчении правил по наркотикам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Нидерландов пересматривает свою политику в отношении употребления наркотиков среди военных, передает РИА «Новости».

По данным NOS, действующие строгие меры были ужесточены в 2021 году, когда командирам разрешили проводить внезапные проверки на наркотики в казармах. В результате ежегодно примерно пятьдесят человек увольняют из-за употребления наркотиков.

Представитель министерства подчеркнул, что ведомство не собирается полностью отказываться от существующих правил, однако планирует сместить акцент на повышение осведомленности, образование и профилактику.

Теперь военнослужащих, уличенных в употреблении наркотиков, не будут сразу увольнять: в первую очередь им будет выноситься предупреждение. Адвокат Майкл Руперти считает, что нынешняя политика слишком жесткая и не оставляет места для индивидуальных решений, отмечая: «Солдаты – не машины. Люди совершают ошибки и заслуживают второго шанса».

Между тем директор профсоюза военнослужащих ACOM Джон ван дер Хюлст заявляет, что военные всегда должны быть готовы к выполнению заданий и находиться в трезвом состоянии. Он подчеркивает, что употребление наркотиков увеличивает риск ошибок, которые могут привести к трагическим последствиям.

