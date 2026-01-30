Член СПЧ Меркачева поддержала амнистию для женщин к 8 Марта

Tекст: Вера Басилая

По словам Меркачевой, идея амнистии для женщин к 8 Марта остается актуальной на фоне сложной демографической ситуации в России, передает ТАСС.

Она отметила, что за решеткой в основном находятся женщины детородного возраста, многие из которых уже имеют детей, ожидающих их возвращения домой.

Меркачева подчеркнула, что амнистия могла бы затронуть как находящихся в следственных изоляторах, так и осужденных, отбывающих наказание в колониях. Она считает, что проявления милосердия со стороны государства актуальны при любых политических обстоятельствах, а многие женщины в заключении не совершили тяжелых преступлений, оправдывающих столь строгое наказание.

Кроме того, правозащитница обратила внимание на редкое применение отсрочки наказания для матерей, предусмотренной законом до достижения ребенком 14 лет. Она рассказала, что есть случаи отказа в отсрочке даже молодым женщинам, впервые попавшим под следствие, которые могли бы строить семьи и рожать детей, но суды по разным причинам не идут им навстречу.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил объявить амнистию для женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. По его мнению, под нее могли бы попасть женщины с маленькими детьми, беременные, с инвалидностью и пенсионерки, однако амнистия не должна распространяться на тех, кто совершил насильственные и коррупционные преступления.

Президент России Владимир Путин помиловал в 2024 году 52 осужденные женщины.