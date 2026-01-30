Tекст: Дарья Григоренко

Официальный представитель отметила: «Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами «Северных потоков» стоят только и исключительно украинцы». Захарова подчеркнула необходимость тщательной проверки версии о возможной причастности западных спецслужб к этому происшествию, передает РИА «Новости».

Россия настаивает, что вопрос объективного расследования остается одним из ключевых в повестке, и любые односторонние выводы без учета других версий не могут быть приняты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновный в подрыве газопроводов «Северный поток» уже хорошо известен, а формулировки немецкого суда основаны на предположениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.