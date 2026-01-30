  • Новость часаМосква отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    30 января 2026, 14:15 • Новости дня

    Эсминец ВМС США прибыл в порт Эйлат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту Эйлата на юге Израиля на фоне наращивания американской военной мощи в регионе, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Американский ракетный эсминец пришвартовался в порту Эйлата на юге Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Представитель радиостанции заявил: «Эсминец ВМС США недавно пришвартовался в порту Эйлат».

    Появление американского военного корабля в порту на Красном море зафиксировали и в социальных сетях, где были опубликованы соответствующие фотографии. Визит эсминца происходит на фоне наращивания военного присутствия США в регионе.

    По информации радиостанции, в Армии обороны Израиля уточнили, что заход эсминца является частью плановой деятельности и сотрудничества между армиями двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    Вашингтон усилил военную группировку у Ирана на фоне ожиданий возможного удара.

    Американские военные также переместили эмиров террористической организации ИГ (запрещена в России) из Сирии в Ирак.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    Комментарии (5)
    28 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в период своей работы адвокатом по правам человека принимал активное участие в судебном процессе, который открыл путь к многолетнему преследованию сотен британских военнослужащих, воевавших в Ираке.

    Как пишет The Telegraph, речь идет о деле, инициированном в 2007 году от имени семей шести иракцев, погибших после вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Согласно судебным документам, опубликованных изданием, Стармер выступал ведущим адвокатом иракской стороны и работал бесплатно совместно с лордом Ричардом Хермером, ныне генеральным прокурором, а также с впоследствии лишенным лицензии и осужденным за мошенничество адвокатом Филом Шайнером.

    Целью разбирательства было признание применимости Европейской конвенции по правам человека к действиям британских войск за рубежом. Хотя в 2007 году Палата лордов отклонила эти доводы, в 2011 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге встал на сторону истцов, что вынудило Минобороны Великобритании возобновить расследования гибели иракских граждан.

    По данным The Telegraph, это решение привело к волне уголовных проверок в отношении британских солдат, многие из которых ранее уже были оправданы. Одним из наиболее резонансных случаев стало дело сержанта Ричи Кэттеролла, застрелившего в 2003 году вооруженного иракца Мухаммада Салима во время операции в Басре.

    Cержант Кэттеролл находился под следствием 13 лет, что довело его до тяжелого психического состояния и попыток суицида. Лишь в 2016 году независимый судья окончательно постановил, что солдат действовал в целях самообороны, а часть обвинений основывалась на «фальшивом документе».

    «Я потрясен, что Кир Стармер помог возбудить это дело против меня, – заявил Кэттеролл. – Сейчас он премьер-министр, и он должен передо мной извиниться». Дочь бывшего сержанта подвергла критике тот факт, что нынешний премьер работал бесплатно. «У него не было новых доказательств. Он пришел в суд с теми же документами и той же ложью. Почему он вообще действовал бесплатно?» – заявила она.

    Бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер также прямо обвинил Стармера в том, что тот «развязал охоту на ведьм против британских войск». По его словам, премьер был так идеологически одержим этой идеей, что работал над делом бесплатно.

    Особое внимание издание уделяет роли Фила Шайнера, чья юридическая фирма Public Interest Lawyers стала источником тысяч жалоб. Позднее Шайнер был признан виновным в фабрикации доказательств и мошенничестве с юридической помощью. Из более трех тыс. жалоб, поступивших в специально созданную в 2010 году для расследования утверждений о жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских сил группу Ihat, около двух третей были связаны с его деятельностью. Работа этого органа обошлась налогоплательщикам примерно в 60 млн фунтов стерлингов и не привела ни к одному обвинительному приговору.

    Официальный представитель премьера, комментируя публикацию, подчеркнул, что Стармер не представлял интересы иракских семей, а выступал как третья сторона, чтобы «помочь суду в вопросах права».

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке

    МИД Ирана заявил о возможном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Дальность иранских ракет недостаточна для нанесения удара по территории США, однако этого хватает для атаки американских баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Он подчеркнул, что подобное положение позволяет Ирану иметь возможность ответить на возможные угрозы со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чем-то большем.

    В понедельник, на фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    В тот же день представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи пообещал жесткий ответ на любую иностранную агрессию.

    А руководитель комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что американским военным лучше попрощаться с собственными семьями в случае атаки на иранскую территорию.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 00:15 • Новости дня
    В Израиле остановили часы отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Часы обратного отсчёта вернувшихся домой заложников ХАМАС, как живых, так и погибших, остановлены 27 января, спустя 843 дня с начала атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

    Часы на Площади заложников, которые отсчитывают секунды, минуты, часы и дни с 7 октября 2023 года, остановились во вторник в 17.30. Первоначальное назначение часов состояло в том, чтобы отмечать время, в течение которого израильские заложники находились в плену после похищения 7 октября, пишет Jerusalem Post.

    «Сегодня, по прошествии 844 дней, что более 20 250 часов, более 1 215 000 минут и более 72 920 000 секунд, мы можем, наконец, положить конец этому противостоянию», – заявили на Форуме заложников и семей пропавших без вести.

    Армия Обороны Израиля обнаружила останки последнего израильского заложника, захваченного во время вторжения ХАМАС 7 октября, сержанта-майора св. Рана Гвили, в понедельник около 14.00 на кладбище аль-Батеш в районе Шеджайя-Дарадж-Туффа на севере Газы. Его похороны состоятся в среду в его родном городе Мейтар.

    Малки Шем Тов, отец бывшего заложника Омера Шем Това и соучредитель форума «Заложники и пропавшие без вести семьи» обратился к собравшимся, объявив, что миссия форума завершена.

    «В течение 844 дней часы продолжали идти, отсчитывая каждый день, каждую минуту, каждую секунду с тех пор, как 7 октября наш мир остановился. Мы никогда не думали, что стрелки часов дойдут до трех цифр, и боялись, что они дойдут до четырех. Слава Богу, мы наконец-то можем перестать считать», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль отказался открывать КПП «Рафах» на границе Газы. Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве. Израильская авиация в ночь на 26 января атаковала стратегические высоты юга Ливана.


    Комментарии (0)
    27 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Президенты Турции и США обсудили «Совет мира» в Газе и Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили также двусторонние отношения и сотрудничество в оборонной сфере.

    «В ходе телефонного разговора лидеры также стран обсудили двусторонние торговые отношения, в частности в оборонной сфере, а также региональные и глобальные события», – сообщило агентство Anadolu.

    Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по улучшению сотрудничества с США и развитию отношений во всех областях взаимных интересов.

    Он подчеркнул, что Турция придает большое значение выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции в соседней Сирии, и что Анкара внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии.

    Он также выразил надежду, что «Совет мира» в Газе добьется плодотворных результатов, так как прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление анклава проложат путь к прочному миру в регионе.

    Напомним, 15 января Трамп объявил о создании «Совета мира» в рамках своего более широкого плана по Газе, в соответствии с которым было достигнуто соглашение о прекращении огня. Создание совета было впоследствии санкционировано резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН в ноябре 2025 года. В Давосе устав инициированного США «Совета мира» подписали 18 стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира», один из последних об этом заявил Кир Стармер, сообщив, что намерен отказаться от лица Британии от участия в совете. В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира». США предложили Италии стать сооснователем стабилизационных сил в Газе.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

    Хегсет заявил о шансах Ирана договориться с США по ядерной программе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».

    «Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.

    Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 17:22 • Новости дня
    Востоковед: ОАЭ оказывают услуги России, США, Израилю, Индии и Китаю

    Востоковед Семенов: Фундамент под отношениями России и ОАЭ заложен на десятилетия в перед

    Востоковед: ОАЭ оказывают услуги России, США, Израилю, Индии и Китаю
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Нынешний бум в отношениях России и ОАЭ – это не временное явление, вызванное текущей геополитикой, а сотрудничество на десятилетия вперед. Эмираты не появились из ниоткуда, отношения с Россией всегда были очень тесными, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В четверг в Кремле проходят переговоры президентов России и ОАЭ.

    «У Объединенных Арабских Эмиратов было больше возможностей, которые Россия могла использовать после начала специальной военной операции (СВО), в том числе для обхода санкций. Но и до этого между двумя странами было налажено более тесное взаимодействие, по сравнению с другими монархиями залива, потому что у нас есть договор о стратегическом партнерстве. Поэтому в целом у ОАЭ изначально были более устойчивые позиции в отношениях с Россией», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    Спикер отметил, что торгово-экономические связи России, например, с Саудовской Аравией никогда не были такими глубокими, как с Эмиратами – развитие шло с 90-х годов. «Между Россией и ОАЭ было налажено военно-техническое сотрудничество, российские специалисты преподавали в бронетанковом колледже в ОАЭ и так далее. Все это в итоге привело к подписанию договора о стратегическом партнерстве, соглашению о свободной торговле услугами и инвестициях», – напомнил собеседник.

    Главный интерес ОАЭ в развитии отношений с Россией – это реализация совместных проектов, которые приносят хорошую прибыль. Абу-Даби хочет стать посредником между Западом и остальными странами мира. Именно поэтому в свое время ОАЭ помогали Ирану, чей бизнес и сегодня активно присутствует в стране.

    «Надо понимать, что Эмираты – это государство, которое выстраивает сети, в том числе через трейдеров, посредников, используя серую зону и так далее. Оно активно зарабатывает на этом. Страна смогла построить сетевую империю и оказывать услуги не только России. В ее услугах нуждаются Соединенные Штаты, Израиль, Индия, Китай и другие страны. И уровень этих контактов взаимодействия тоже очень высокий», – пояснил политолог.

    Семенов подчеркивает, что после начала СВО Эмираты занимаются реэкспортом товаров, помогают России получать некоторые западные технологии. При этом ОАЭ удается балансировать между статусом «союзника США вне НАТО» и ролью главного логистического хаба для российского бизнеса, не попадая под вторичные санкции.

    «Для России ОАЭ – это «окно», чтобы получать технологии через совместные проекты, работу наших инженеров и тому подобное. Эмиратские компании имеют серьезный доступ к технологическим ресурсам. Конечно, это не нравится США. Поэтому с этим связаны некоторые проблемы. Тем не менее, процесс не прекращается», – добавил Семенов.

    При этом нынешний бум в отношениях – это, с учетом существующих соглашений между странами, не временное явление, вызванное текущей геополитикой, а сотрудничество на десятилетия вперед. «Эмираты не появились из ниоткуда, отношения с Россией всегда были очень тесными», – отметил востоковед.

    В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в РФ с официальным визитом.

    На повестке дня ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке, другие международные вопросы.

    Перед началом переговоров Путин напомнил, что в этом году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. «И мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, динамично развивается», – сказал президент России.

    Путин назвал Эмираты важным торговым партнером России в арабском мире. «Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается. Действует межправкомиссия, ее заседание состоялось месяц назад в Дубае. Тогда же впервые прошел Российско-эмиратский бизнес-форум. Инвестиционная кооперация на хорошем уровне. Российский фонд прямых инвестиций и фонд «Мубадала» реализовали свыше 60 проектов», – напомнил глава государства.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Дмитриев назвал главные преимущества ОАЭ

    Глава РФПИ Дмитриев назвал нейтральность ОАЭ главным преимуществом для инвестиций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Значимым фактором для успешного инвестиционного сотрудничества с ОАЭ стало их устойчивое положение как нейтрального игрока в международных делах, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Статус нейтрального игрока является ключевой силой Эмиратов, что способствует активному развитию совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он сказал: «Мне кажется, что Эмираты имеют опыт быть очень нейтральным игроком, а сейчас очень мало нейтральных мест в мире. И поэтому вот эта нейтральность – это большая сила Эмиратов», передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что инвестиционное взаимодействие между Россией и ОАЭ развивается очень позитивно. По его словам, в работе находится большое количество совместных инициатив. Дмитриев также подчеркнул, что ОАЭ играют важную миротворческую роль на глобальной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ прошла встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.

    Напомним, несколько часов назад в Москве завершились переговоры президентов России и ОАЭ.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 22:39 • Новости дня
    Турция объявила о готовности направить военных в сектор Газа

    Фидан заявил о готовности Турции отправить военных в сектор Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила готовность рассмотреть возможность отправки турецких военных для участия в международных стабилизационных силах в Газе, если поступит соответствующий запрос, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что страна готова направить военных в международные стабилизационные силы в секторе Газа при наличии запроса, передает ТАСС.

    Министр отметил, что один из пунктов мирного плана предусматривает создание международных сил безопасности, что поможет обеспечить соблюдение соглашений о безопасности и снизить риски нападений для обеих сторон конфликта.

    «Вопрос о силах является предметом всесторонних переговоров», – подчеркнул Фидан.

    Глава МИД напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против участия Турции в Совете мира и включения его имени в исполнительный комитет Газы. Несмотря на это, Турция, по его словам, остается ключевым участником посреднической группы по Газе вместе с Египтом, Катаром и США. Фидан добавил, что Анкара намерена делать все возможное для поддержки мирного процесса как военными, так и политическими средствами.

    США попросили Италию стать сооснователем международных сил стабилизации в Газе.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе в Давосе заявил о поддержке демилитаризации сектора Газа.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана

    Песков заявил о риске хаоса в регионе при применении силы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы способно привести к хаосу в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль по-прежнему выступает за сдержанность и отказ от силового разрешения конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков напомнил, что Россия призывает все стороны избегать применения силы и сосредоточиться на дипломатических инструментах.

    «Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса», – заявил Песков.

    Он также отметил, что переговорный потенциал по иранскому вопросу «далеко не исчерпан», и любые силовые действия способны привести к дестабилизации и хаосу в регионе. По словам Пескова, главной задачей должно стать использование всех возможностей для диалога и поиска мирных решений.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин назвал продвинутым сотрудничество России и ОАЭ в сфере технологий

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-эмиратское партнерство активно развивается в технологической сфере, чему способствует присутствие сервисов компании «Яндекс» на рынке Объединённых Арабских Эмиратов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российско-эмиратское сотрудничество в технологической сфере отличается высоким уровнем, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что особое внимание уделяется взаимодействию в области технологий и промышленности.

    «Продвинутый характер носит взаимодействие в сфере технологий и промышленности. Свои сервисы на эмиратском рынке продвигает «Яндекс» – наша высокотехнологичная компания», – сообщил Путин.

    В свою очередь, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что отношения между странами строятся на «глубоком наследии плодотворного сотрудничества, которое продолжается более 50 лет». Он подчеркнул, что страны связывают отношения партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития различных направлениях экономики, энергетики, инвестиций, торговли, технологии и других направлений.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность ОАЭ за организацию переговоров в Абу-Даби.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

    Владимир Путин встретил президента ОАЭ в Кремле.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, передает «Россия-24».

    Самолет с главой государства приземлился в московском аэропорту Внуково. Визит проходит на фоне развития двусторонних отношений между Россией и ОАЭ.

    До этого президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, уделив особое внимание вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное присутствие США в регионе Персидского залива усилится в ближайшие дни, при этом обсуждается возможное новое решение по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

    Завершение наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке ожидается в ближайшие дни, передает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Axios.

    В материале отмечается, что подготовка американских сил в районе Персидского залива находится на завершающей стадии. Один из американских чиновников сообщил порталу, что «в данный момент задача заключается в подготовке, но все выглядит так, будто президент [США Дональд Трамп] примет еще одно решение по Ирану в ближайшие дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    Комментарии (0)
    Главное
    Скачко: Зеленский боится правды о жестах доброй воли Москвы
    На Украине заявили о планах Макрона освободить захваченный танкер Grinch
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    В России начали составление «Словаря школьника»
    Лед с крыши в Москве убил женщину