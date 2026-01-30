НПО машиностроения увеличило выпуск ракет в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, предприятие в прошлом году выполнило все основные задачи и показало рост как по объемным, так и по прибыльным показателям, передает РИА «Новости».

«Объемы работ были в прошлом году больше, чем в предыдущем году. И по объемным показателям, и по показателям прибыли, по всем основным показателям предприятие выполнило свои задачи», – заявил Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Он отметил, что помимо серийных поставок, предприятие активно занималось опытно-конструкторскими работами по стратегическим и крылатым ракетам, а также по созданию спутников.

Леонов также заверил, что предприятие реализует все необходимые заказы Министерства обороны, связанные с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Ответ совсем короткий. Всем занимаемся. Все, что нужно для Министерства обороны, что заказывают, мы все делаем», – сказал он, отвечая на вопрос о текущем этапе разработки ракеты «Циркон» наземного базирования.

НПО машиностроения специализируется на производстве гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Оникс», береговых ракетных комплексов «Бастион», а также занимается поддержанием в эксплуатации баллистических ракет УР-100Н УТТХ и разработкой спутников для радиолокационного наблюдения Земли.

