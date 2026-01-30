Лед с крыши в Москве убил женщину

Инцидент произошел в пятницу, женщина умерла после падения льда на нее, сказал собеседник РИА «Новости».
В декабре 2023 года мужчина в Люберцах погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову. С ним вместе пострадали еще несколько человек.
Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода
«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».
По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.
Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».
На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.
В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.
«К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.
В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.
Каллас на пресс-конференции заявила о стремлении стать очень умной. Политик отметила: «Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Так Каллас прокомментировала подарок журналиста – книгу по истории Сирии, врученную ей во время обсуждения ситуации в регионе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.
Хинштейн рассказал о переломах ребер, позвоночных отростков и бедренной кости
«Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время», – сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Губернатор заверил, что намерен восстановиться как можно быстрее и вновь приступить к работе. Несмотря на травмы, он продолжает контролировать ситуацию в регионе даже из больничной палаты.
Хинштейн отметил непростой характер полученных травм и поблагодарил медицинских специалистов за профессионализм и оперативную помощь. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы ускорить его выздоровление.
Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области. Ранее он сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП.
Семеро представителей культурного сообщества, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского, были исключены из Союза кинематографистов России за многолетнюю неуплату членских взносов, передает РИА «Новости».
Такое решение было принято по итогам XII съезда Союза, прошедшего 22 декабря 2025 года.
Помимо Дапкунайте и Роднянского, также были исключены актеры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссер документального кино Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.
Ранее компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».
Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.
Тело украинского банкира Адарича найдено под окнами дома в Милане
Тело 54-летнего банкира Александра Адарича было найдено под окнами дома в Милане, передает РИА «Новости».
Как сообщает Corriere della Sera, квартира на пятом этаже, где предположительно произошло преступление, арендовалась на чужое имя как туристическое жилье. Внутри помещения полиция обнаружила несколько документов с фотографией погибшего, но оформленных на разные имена и гражданства.
По данным издания, Адарич прибыл в Милан 23 января, предположительно, для заключения делового соглашения. Тело мужчины нашли под окнами квартиры, а полиция рассматривает его гибель как возможное убийство. По словам следователей, на видеозаписях с камер видно, что вскоре после инцидента из здания выходили как минимум два неизвестных. Консьерж дома рассказала, что после происшествия во двор спустился человек, который спросил на английском «Что произошло?» и затем ушел.
Украинские СМИ указывают, что Адарич ранее занимал должности в руководстве «Приватбанка», «УкрСиббанка», владел «Евробанком» и «Фидобанком», а на момент смерти работал в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate и был связан с фондом Fondazione Casa Ucraina в Барселоне.
Ранее тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.
Белые медведи на Шпицбергене стали набирать вес после сокращения морского льда
Полярные медведи в архипелаге Шпицберген стали набирать вес, несмотря на сокращение площади морского льда, пишет New Scientist.
Согласно исследованию, проведенному учеными Норвежского полярного института, вес и размер местных медведей с 2000 года увеличиваются, что стало неожиданностью для специалистов.
Руководитель проекта Йон Аарс заявил: «Мы должны воспринимать это как хорошие новости для Шпицбергена. Но если вы хотите услышать плохие новости, то в других регионах есть убедительные доказательства негативного влияния изменения климата на белых медведей». В северной части Баренцева моря потепление идет в семь раз быстрее, чем в среднем по планете, а лед на Шпицбергене держится на два месяца меньше, чем двадцать лет назад.
Местная популяция медведей, по оценкам, остается стабильной или даже растет, тогда как в некоторых районах Аляски, Канады и Гренландии численность сокращается. Исследователи связывают набор веса с тем, что уменьшение площади льда облегчает охоту на кольчатых тюленей – их становится проще находить на ограниченных участках льда. Кроме того, медведи освоили новые источники пищи: они чаще охотятся на морских зайцев, гусей, уток, а также на оленей и поедают туши моржей.
Однако эксперты отмечают, что эти успехи могут быть временными. Как подчеркивает Йоуке Проп из Университета Гронингена, исчезновение морского льда со временем приведет к уменьшению кормовой базы и поставит популяцию Шпицбергена под угрозу: «Будет порог, после которого белые медведи на Шпицбергене начнут испытывать негативные последствия от потери льда».
Напомним, накануне учения американских разведчиков в Японии были прерваны из-за нашествия медведей.
Между тем ученые прогнозируют сокращение поголовья северных оленей в Арктике на 80%.
Начальник ГРУ Костюков: Переговоры по Украине ведутся на русском языке
«На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».
Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.
Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.
Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.
Сторонник запрещенной украинской террористической организации по заданию спецслужб Украины намеревался убить российского военного, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Злоумышленника задержали в ходе оперативных мероприятий. У него изъяли пистолет Макарова с глушителем и патронами.
По информации ведомства, подозреваемый через Telegram связался с вербовщиком, выразив готовность совершить теракт. Получив оружие от куратора, он провел разведку адреса проживания военного, готовясь к убийству.
Против задержанного возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.
Ранее ФСБ сорвала в Уфе атаку на отдел полиции, одного боевика пришлось ликвидировать.
Также сотрудники ведомства предотвратили теракт против работника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге.
Куртка была вручена Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию в октябре 2022 года – тогда президент России лично накинул ее на плечи гостя, передает РИА «Новости».
Путин, провожая гостя после переговоров в Кремле, с улыбкой поинтересовался судьбой этого предмета гардероба, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Шейх рассказал Путину, что в ходе нынешнего визита специально взял с собой эту куртку для январской погоды в столице.
Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.
Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России.
Центр «Рубикон» уничтожил макет F-16 на Украине
Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.
Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».
Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.
Телекомпания публикует фотографии отправленных генераторов, которые размещены на сайтах на Украине с соответствующими предложениями купить их.
«Продали родину, чего им генераторами не поторговать», «Миллионы сделали на войне, а людей им не жалко» – такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей в Грузии под сообщением телекомпании.
«Фонд развития энергетики Грузии» по решению правительства страны закупил и отправил на Украину месяц назад девять генераторов на сумму в полтора миллиона лари – более 550 тыс. долларов.
Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.
«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.
Ассоциация туроператоров России обратилась в Банк России с предложением повысить действующий лимит в 10 тыс. долларов на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты для иностранных туристов, передает РИА «Новости». В ассоциации считают, что существующий лимит недостаточен для состоятельных гостей из стран Ближнего Востока и Азии, которые сейчас преобладают среди иностранных туристов, посещающих Россию.
АТОР отмечает, что многие зарубежные гости сталкиваются с отказами банков обменивать старые купюры, а критерии определения ветхости банкнот различаются и не всегда прозрачны. Участники рынка сообщают, что обменные пункты либо устанавливают невыгодный курс, либо вовсе отказываются принимать купюры, выпущенные ранее.
Также ассоциация обращает внимание на неудобный график работы обменных пунктов, большая часть которых закрывается в 18:00, что особенно неудобно для туристов премиум-сегмента. В этой связи АТОР предлагает Центробанку рекомендовать банкам иметь минимум один круглосуточный обменный пункт в каждом городе или регионе и ввести четкие стандарты по определению ветхости купюр и правилам обмена.
По мнению АТОР, реализация подобных мер повысит туристическую привлекательность России и будет способствовать росту въездного туризма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря национальному проекту и инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.
На XXI съезде Российского союза туриндустрии уделили внимание мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.
Рост въездного туризма в России в прошлом году превысил один млн человек.
Психолог Тамурова: Большинство начавших «жизнь заново» с Нового года срываются к концу января
Новый год, объясняет специалист, создает иллюзию «чистого старта», но мотивация быстро угасает без поддержки и стратегий. Исследования показывают провал к концу января трех из пяти попыток бросить курить, так как люди недооценивают триггеры вроде стресса или социальных ситуаций.
«Самое благоприятное время для бросания вредных привычек – это когда человек испытывает высокую внутреннюю мотивацию, а не привязан к календарным датам вроде Нового года. Новый год часто провоцирует неудачи из-за внешнего давления и отсутствия плана, где до 60–87% обещаний срываются в первые недели», – говорит Тамурова.
Тем не менее начать жизнь без вредных привычек вовсе не сложно – важно лишь подобрать подходящий момент, отмечает специалист. «Выбирайте период максимального комфорта, когда у вас меньше всего стрессов. Для сложных привычек, например, таких как алкоголь, курение, отказ организовывать стоит тогда, когда есть поддержка и план. При таком подходе тяга снижается через две–три недели, а полная автоматизация новой привычки формируется в среднем за 66 дней. Попросите поддержки у близких – это снизит риск срыва», – делится эксперт.
Готовиться к полному отказу от вредной привычки она советует заранее: специально выбрать дату, рассказать об этом решении близким, поменять среду во избежание триггеров. Негативную привычку можно заменить на полезную, приносящую положительный эффект. Например, стоит заняться спортом или дыхательными практиками. Хорошо помогает ежедневно использовать методику «дыхание 4-7-8»: вдох на четыре секунды, задержка на семь, выдох на восемь. Это эффективный способ снизить стресс и бороться с бессонницей, действующий как «естественный транквилизатор» для нервной системы.
«Отслеживайте прогресс. Для этого лучше всего вести дневник, где еженедельно нужно будет отмечать свои успехи. И не забывайте благодарить себя. Важно: даже если вы вернетесь к старым привычкам, то не ругайте себя. Начинайте заново, когда будете готовы», – заключила Тамурова.
Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для легкого возвращения в рабочий режим после праздников стоит временно снизить свою привычную нагрузку, начинать с мелких задач, делать более частые, но короткие перерывы, а также можно придумать приятный ритуал во время похода в офис, чтобы смягчить отношение к каким-то нелюбимым делам.