Орбан сообщил о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на поставки газа из России

Tекст: Дарья Григоренко

Орбан в эфире радио Kossuth заявил: «Те, кто утверждает, что нынешнюю систему снижения коммунальных платежей можно сохранить без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ, который выпустили в Брюсселе, мы должны обойти его, мы должны избежать его», передает РИА «Новости».

Совет ЕС ранее окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года, а также трубопроводного газа из России – с конца сентября 2027 года.

Накануне Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.