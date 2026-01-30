В Смоленской области газифицировали новый корпус завода по производству аэрозолей

Для этого специалисты «Газпром газораспределение Смоленск» построили сети высокого и низкого давления протяжённостью 56 м, а также ввели в эксплуатацию современный газорегуляторный пункт и измерительный комплекс с телеметрией.
Новый корпус завода занимает более 10 тыс. кв. м и будет оборудован четырьмя современными технологическими линиями и складскими помещениями. После запуска новых мощностей предприятие сможет увеличить производство аэрозольных баллонов до 288 млн штук в год, что вдвое больше прежних показателей.
Проект реализуется при поддержке правительства Смоленской области. Заместитель председателя правительства региона Алексей Стрельцов подчеркнул, что расширение производства укрепит позиции предприятия и окажет положительное влияние на экономику региона. По его словам, газификация обеспечивает предприятию выгодное и стабильное энергоснабжение, а также делает инвестиции более привлекательными.
Глава ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» Сергей Стоянов отметил, что газификация дала возможность своевременно начать пусконаладочные работы на предприятии. Он заверил, что компания уделяет большое внимание подобным проектам и способствует их быстрому подключению к газовым сетям, чтобы инвесторы могли уверенно развивать производство на территории области.