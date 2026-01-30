Lockheed Martin пообещал увеличить производство ПВО THAAD до 400 комплексов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Lockheed Martin и Пентагон подписали соглашение о резком увеличении производства систем противовоздушной обороны THAAD, передает ТАСС.

В пресс-службе компании уточнили: «Lockheed Martin и Военное министерство [США] подписали новое рамочное соглашение, которое [позволит] увеличить производство систем ПВО THAAD в четыре раза, с 96 до 400 комплексов в год».

В ближайшие три года компания собирается инвестировать миллиарды долларов в расширение и обновление производственных мощностей. Под модернизацию попадут более 20 заводов в штатах Арканзас, Алабама, Флорида, Массачусетс и Техас.

THAAD – одна из ключевых систем ПВО США, предназначенная для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности. Новое соглашение должно значительно ускорить поставки комплексов как для нужд вооруженных сил США, так и для иностранных заказчиков.

