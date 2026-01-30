Tекст: Елизавета Шишкова

Ким Дотком в своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. По словам Доткома, в число проигравших входят Европейский союз, НАТО, правительство США, ЦРУ, MI6, Palantir, а также западные политики, военно-промышленный комплекс, боты в социальных сетях и СМИ.

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, правительство США, которое и начало весь этот бардак, ЦРУ, MI6, Palantir, военно-промышленный комплекс Запада, политики Запада, боты в соцсетях Запада и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает», – написал Ким Дотком.

Он также отметил, что России, находясь в выигрышном положении, не следует тратить ресурсы на нормализацию отношений с Западом, поскольку западные страны продолжают разрабатывать стратегию победы над Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные элиты используют риторику о третьей мировой войне для сплочения избирателей вокруг власти.

Глава МИД России также отметил, что Москва рассматривает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев играет роль пешки в этом процессе.