Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

Эрдоган: Турция готова стать посредником между США и Ираном

Tекст: Дарья Григоренко

Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Месудом Пезешкианом отметил, что «Турция готова выступить посредником между Ираном и США для снижения напряженности и урегулирования проблем», передает РИА «Новости».

В ходе беседы главы государств также обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также растущую военную напряженность в регионе. По данным пресс-службы турецкого лидера, стороны уделили внимание вопросам безопасности и путям сохранения стабильности на Ближнем Востоке.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что в пятницу в Анкаре примет министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который сейчас находится с визитом в Турции.

Ранее сообщалось, что Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.